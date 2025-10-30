SOLSTICE ADVANCED MATERIALS, HONEYWELL 분사 완료 및 나스닥 거래 개시

순수 특수 소재 선두 기업 Solstice, 분사를 통해 성장 가속화와 주주 가치 창출을 위한 유리한 고지 선점

냉각 , 빌딩 솔루션 , 첨단 컴퓨팅 , 에너지 , 안전 , 헬스케어 전반에 걸친 강력하고 탄력적인 장기적 추세로부터 혜택을 누릴 준비가 되어 있음

오늘부터 Nasdaq 에서 티커 심볼 "SOLS" 로 거래 개시

미국 뉴저지주 모리스 플레인스, 2025년 10월 30일 /PRNewswire/ -- 순수 특수 소재 선두 기업 Solstice Advanced Materials(NASDAQ: SOLS)가 Honeywell 분사 절차를 마무리하고 오늘 독립 상장 기업으로서의 첫날을 맞이했다. Solstice 주식은 시장 개장과 동시에 티커 심볼 "SOLS"로 나스닥 증권시장에서 거래될 예정이다.

130여년의 첨단 소재 유산을 바탕으로, Solstice는 혁신과 운영 우수성을 이어갈 준비가 되어 있다. Solstice 기술은 HVAC/R, 반도체 제조, 데이터 센터 열 관리, 원자력 에너지, 국방 및 생명 과학을 포함한 주요 글로벌 부문의 고성능 솔루션을 지원한다. 약 4,000명의 직원, 24개의 제조 시설, 4개의 R&D 센터를 보유하고 있으며 120개 국가 및 지역에 걸쳐 3,000개 이상의 고객사에 서비스를 제공하며 출범한다.

Solstice Advanced Materials의 사장 겸 최고 경영 책임자인 David Sewell은 "오늘은 Solstice에게 흥미진진한 새 장의 시작을 의미한다. 독립을 통해 냉각 및 빌딩 솔루션의 규제 주도적 변화부터 AI 및 첨단 컴퓨팅의 급속한 확산에 이르기까지 우리 산업을 형성하는 강력한 장기적 추세를 활용할 수 있는 입지를 확보하게 되었다. 차별화된 기술, 독보적인 고객 파트너십, 유능한 글로벌 인력, 경험 많은 리더십 팀을 바탕으로 성장 잠재력을 발휘하고 이해관계자들을 위해 유의미한 장기적 가치를 창출할 준비가 되어 있다"고 말했다.

이번 분사는 Solstice 보통주 전체를 배분함으로써 마무리되었다. 2025년 10월 17일 영업 마감 시점 기준으로 주주 명부에 등재된 각 Honeywell 주주는 보유한 Honeywell 보통주 4주당 Solstice 보통주 1주를 받았다.

Solstice Advanced Materials 소개

Solstice Advanced Materials는 보다 스마트한 성과를 얻기 위해 첨단 연구를 수행하는 세계적인 특수 소재 기업이다. Solstice는 냉매, 반도체 제조, 데이터 센터 냉각, 원자력, 보호 섬유, 헬스케어 포장 등 주요 산업 및 응용 분야를 지원하는 고성능 솔루션을 제공하고 있다. Solstice는 Solstice®, Genetron®, Aclar®, Spectra®, Fluka™ 및 Hydranal™과 같이 업계 유명 브랜드를 통해 차세대 소재를 개발하는 기업으로 인정받고 있다. 120개 이상의 국가 및 지역에서 3,000개 이상의 고객사와 협력하며 5,700개 이상의 특허로 구성된 강력한 포트폴리오의 지원을 받는 Solstice의 약 4,000명에 달하는 전 세계 직원들은 소재 과학 분야의 혁신을 이끌고 있다. 더 자세한 정보는 www.Solstice.com에서 확인할 수 있다.

추가 정보

Solstice는 투자자 관계 웹사이트(investor.solstice.com)를 활용하여 투자자에게 중요하거나 투자자가 관심을 가질 수 있는 정보를 공개하고 공정공시 규정(Regulation FD)에 따른 공시 의무를 준수하고 있다. 따라서 투자자들은 보도 자료, SEC 제출 서류, 공개 컨퍼런스 콜, 웹캐스트 및 소셜 미디어를 팔로우하는 것 외에도 Solstice의 투자자 관계 웹사이트를 모니터링해야 한다.

미래 예측 진술

본 보도 자료에는 회사의 사업 및 향후 실적을 이끄는 다양한 추세 및 기타 요인들이 설명되어 있다. 이러한 논의에는 수정된 1934년 증권거래법 제21E조의 의미 내에 있는 미래 예측 진술이 포함된다. 미래 예측 진술은 경영진이 미래에 발생할 것이라고 의도하거나, 예상하거나, 계획하거나, 믿거나, 예측하는 활동, 사건 또는 개발을 다루는 진술이다. 이러한 진술은 과거 경험과 추세, 현재의 경제 및 산업 조건, 예상되는 미래 개발, 기타 관련 요인들을 고려한 경영진의 가정과 평가에 기초하며, 이들 중 다수는 예측하기 어렵고 통제 범위를 벗어난다. 이러한 진술은 미래 성과에 대한 보장이 아니며, 실제 결과, 개발 및 사업 결정은 미래 예측 진술에서 구상된 것과 크게 다를 수 있다. Solstice는 적용되는 증권법에서 요구하는 경우를 제외하고, 미래 예측 진술을 업데이트하거나 수정할 의무를 지지 않는다. 미래 예측 진술에는 관세 및 기타 무역 장벽과 제한의 영향, 미국 또는 전 세계 GDP 성장 둔화 또는 경기 침체, 공급망 혼란, 자본 시장 변동성, 인플레이션, 단기 및 장기적으로 성과에 영향을 미칠 수 있는 특정 지역 분쟁과 같이 무역 및 세법과 정책의 변경 또는 적용과 같은 거시 경제 및 지정학적 위험을 포함한 실질적인 위험과 불확실성도 수반된다. 또한, 본 보도 자료에 명시된 어떠한 계획, 이니셔티브, 예측, 목표, 약속, 기대 또는 전망도 달성될 수 있거나 달성될 것이라는 보장을 할 수 없다. Solstice의 실제 결과가 미래 예측 진술에서 예상된 것과 실질적으로 다를 수 있는 몇 가지 중요한 요인에는 Solstice가 Honeywell로부터의 분리로 인한 예상되는 혜택을 실현할 능력, 분사와 관련하여 수행된 금융 거래에서 발생한 부채 및 추가 부채와 관련된 위험, 독립적인 운영에 따른 증가된 비용(시너지 효과 상실 포함), 구조 조정 거래 비용 및 분사와 관련하여 발생한 기타 비용이 Solstice의 추정치를 초과할 위험, 분사가 Solstice의 사업에 미치는 영향 및 분사가 예상보다 더 어렵거나, 시간이 많이 걸리거나, 비용이 많이 들 수 있는 위험(자원, 시스템, 절차 및 통제에 미치는 영향, 경영진 주의 분산, 규제 기관, 고객, 공급업체, 직원 및 기타 비즈니스 거래 상대방과의 관계에 미치는 영향 및 잠재적 혼란 포함) 등이 포함되지만, 이에 국한되지는 않는다. 이러한 미래 예측 진술은 본 보도 자료, 2025년 10월 17일자 최종 정보 진술서, SEC에 제출된 기타 서류에 포함된 정보를 고려하여 검토해야 한다. 여기에 설명된 모든 미래 계획은 최종적인 것이 아니며 언제든지 수정되거나 철회될 수 있다.

연락처 :

언론 담당

Amy Schneiderman

(201) 218-2302

[email protected]

투자자 관계

Mike Leithead

(973) 370-8188

[email protected]

심벌 마크 - https://mma.prnewswire.com/media/2808886/Solstice_Advanced_Materials_Logo.jpg

SOURCE Solstice Advanced Materials US, Inc.