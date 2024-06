SS&C expande seus negócios de gestão de fundos na Índia com um escritório na GIFT City

WINDSOR, Connecticut, 12 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) está expandindo sua presença global com um novo escritório na Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City), na Índia. A International Financial Services Centres Authority licenciou a SS&C GlobeOp para fornecer serviços de gestão de fundos e compliance para fundos de investimento alternativos (FIAs) e outros fundos domiciliados na zona de oportunidade econômica.

A Kedaara Capital e a Multiples Alternate Asset Management estão entre os clientes da SS&C com FIAs na GIFT City, e outros estão sendo preparados.

"Existem grandes oportunidades na GIFT City, e estamos entusiasmados em fazer parte delas", disse um representante da Multiples Alternate Asset Management.

"A experiência da SS&C como a principal gestora de fundos alternativos do mundo faz dela uma grande parceira para nos ajudar a crescer. Estamos ansiosos para trabalhar com a equipe da SS&C em campo para dar suporte às nossas operações diárias", disse um representante da Kedaara Capital.

A oferta de gestão de fundos na GIFT City complementa o portfólio de gestão de fundos da SS&C em toda a Índia. A SS&C iniciou sua expansão no país em 2003. Entre os clientes de gestão de fundos indianos, a SS&C atende a mais de US$ 19 bilhões em ativos sob sua gestão. A SS&C tem 12 escritórios na Índia e emprega 7.500 funcionários que atendem a clientes em serviços de fundos, agências de transferência e corretagem. Arun Baldwa, Diretor Sênior, dirigirá o novo escritório na GIFT City.

"Estamos ansiosos para aumentar ainda mais nossa presença na Índia com a nova licença operacional da GIFT City e nossa presença física", disse Bhagesh Malde, diretor da SS&C GlobeOp. "Com mais de US$ 2 trilhões em ativos sob gestão, somos a maior gestora de fundos alternativos do mundo e temos experiência em lidar com todas as necessidades operacionais de várias estruturas complexas de fundos em todos os domicílios e regimes regulatórios e tributários. A presença física na GIFT City reforça ainda mais nosso profundo compromisso com a Índia. Estamos ansiosos para trabalhar ainda mais próximo de nossos clientes quando eles criarem fundos nesse novo e empolgante epicentro de finanças e TI globais."

O setor de gestão de fundos tem crescido rapidamente na GIFT City, com muitas empresas nacionais e estrangeiras aproveitando os benefícios. Mais de 80 gestores de fundos com investimentos de mais de US$ 30 bilhões se estabeleceram na zona de oportunidades econômicas nos últimos 3 anos, de acordo com a IFSCA.

