SS&C étend son activité d'administration de fonds en Inde en ouvrant un bureau à GIFT City

WINDSOR, Connecticut, 12 juin 2024 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) étend sa présence mondiale en ouvrant un nouveau bureau à Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City) en Inde. L'Autorité des Centres de Services Financiers Internationaux (IFSCA) a autorisé SS&C GlobeOp à fournir des services d'administration de fonds et de conformité aux fonds d'investissement alternatifs et autres fonds domiciliés dans la zone d'opportunité économique.

Kedaara Capital et Multiples Alternate Asset Management font partie des clients de SS&C ayant des fonds d'investissement alternatifs à GIFT City, et d'autres sont en cours de préparation.

« GIFT City offre d'énormes possibilités et nous sommes ravis d'en faire partie », a déclaré un représentant de Multiples Alternate Asset Management.

« L'expérience de SS&C en tant que premier administrateur de fonds alternatifs au monde fait de cette société un partenaire idéal pour nous accompagner dans notre croissance. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de SS&C sur le terrain pour soutenir nos opérations quotidiennes », a ajouté un représentant de Kedaara Capital.

L'offre d'administration de fonds de GIFT City complète l'activité d'administration de fonds de SS&C en Inde. SS&C a commencé à s'implanter dans le pays en 2003. Parmi les clients indiens de l'administration de fonds, SS&C gère plus de 19 milliards de dollars d'actifs. SS&C possède 12 bureaux en Inde et emploie 7 500 personnes au service de ses clients dans les domaines des services de fonds, de l'agence de transfert et du courtage. Arun Baldwa, directeur principal, dirigera le nouveau bureau de GIFT City.

« Nous sommes ravis de renforcer notre présence en Inde grâce à la nouvelle licence d'exploitation de GIFT City et à notre présence sur le terrain, a commenté Bhagesh Malde, responsable de SS&C GlobeOp. En tant que premier administrateur mondial de fonds alternatifs avec plus de 2 000 milliards de dollars d'actifs sous administration, nous avons l'expérience de la gestion de tous les besoins opérationnels pour diverses structures de fonds complexes dans tous les domiciles et régimes réglementaires et fiscaux. Notre présence sur le terrain à GIFT City confirme notre engagement profond envers l'Inde. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler encore plus étroitement avec nos clients lorsqu'ils créeront des fonds dans ce nouvel épicentre passionnant de la finance et de l'informatique mondiales. »

Le secteur de la gestion de fonds a connu une croissance rapide à GIFT City, de nombreuses entreprises nationales et étrangères profitant des avantages offerts. Selon l'IFSCA , plus de 80 gestionnaires de fonds avec des engagements de plus de 30 milliards de dollars se sont installés dans la zone d'opportunité économique au cours des trois dernières années.

