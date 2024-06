SS&C erweitert das Fondsverwaltungsgeschäft in Indien mit GIFT City Office

WINDSOR, Conn., 12. Juni 2024 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) erweitert seine globale Präsenz mit einem neuen Büro in Indiens Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City). Die International Financial Services Centres Authority hat SS&C GlobeOp eine Lizenz erteilt, um Fondsadministrations- und Compliance-Dienstleistungen für alternative Investmentfonds (AIFs) und andere Fonds mit Sitz in der Economic Opportunity Zone zu erbringen.

Kedaara Capital und Multiples Alternate Asset Management gehören zu den Kunden von SS&C mit AIFs in GIFT City, und weitere sind in Planung.

„GIFT City bietet enorme Möglichkeiten, und wir freuen uns, daran teilhaben zu können", sagte ein Vertreter von Multiples Alternate Asset Management.

„Die Erfahrung von SS&C als weltweit führender Verwalter alternativer Fonds macht das Unternehmen zu einem hervorragenden Partner, der uns bei unserem Wachstum unterstützen kann. Wir freuen uns darauf, mit dem Team von SS&C vor Ort zusammenzuarbeiten, um unser Tagesgeschäft zu unterstützen", sagte ein Vertreter von Kedaara Capital.

Das Angebot der Fondsverwaltung in GIFT City ergänzt das umfangreiche Fondsverwaltungsgeschäft von SS&C in ganz Indien. SS&C expandierte erstmals im Jahr 2003 in das Land. Unter den indischen Fondsverwaltungskunden betreut SS&C ein verwaltetes Vermögen von mehr als 19 Mrd. USD. SS&C hat 12 Niederlassungen in Indien und beschäftigt 7.500 Mitarbeiter, die Kunden in den Bereichen Fondsdienstleistungen, Transferagenturen und Brokerage betreuen. Arun Baldwa, Senior Director, wird das neue Büro in GIFT City leiten.

„Wir freuen uns, unsere Präsenz in Indien mit der neuen Betriebslizenz für GIFT City und der Präsenz vor Ort weiter auszubauen", sagte Bhagesh Malde, Leiter von SS&C GlobeOp. „Als weltweit führender Verwalter von alternativen Fonds mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 2 Billionen USD verfügen wir über Erfahrung in der Handhabung aller operativen Anforderungen für verschiedene komplexe Fondsstrukturen in verschiedenen Ländern und Regulierungs- und Steuersystemen. Die Vor-Ort-Präsenz in GIFT City unterstreicht unser starkes Engagement in Indien. Wir freuen uns auf eine noch engere Zusammenarbeit mit unseren Kunden bei der Einrichtung von Fonds in diesem aufregenden neuen Epizentrum der globalen Finanz- und IT-Branche."

Die Fondsverwaltungsbranche hat sich in GIFT City rasch entwickelt, und viele in- und ausländische Unternehmen nutzen die Vorteile. Laut IFSCA haben sich in den letzten drei Jahren mehr als 80 Fondsmanager mit Zusagen von mehr als 30 Mrd. USD in der Economic Opportunity Zone niedergelassen.

Informationen zu SS&C Technologies

SS&C ist ein weltweiter Anbieter von Dienstleistungen und Software für die Finanzdienstleistungs- und Gesundheitsbranche. Das 1986 gegründete Unternehmen SS&C hat seinen Hauptsitz in Windsor, Connecticut, und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt. Rund 20.000 Finanzdienstleister und Unternehmen des Gesundheitswesens, von den weltweit größten Unternehmen bis hin zu kleinen und mittelständischen Firmen, vertrauen auf SS&C, wenn es um Know-how, Skalierung und Technologie geht.

Weitere Informationen über SS&C (Nasdaq: SSNC) ist verfügbar unter www.ssctech.com.

