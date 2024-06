SS&C breidt fondsenbeheeractiviteiten in India uit met GIFT City-kantoor

WINDSOR, Conn., 12 juni 2024 /PRNewswire/ -- SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC) breidt zijn wereldwijde aanwezigheid uit met een nieuw kantoor in de Indiase Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City). De International Financial Services Centres Authority heeft SS&C GlobeOp een licentie verleend voor het leveren van diensten op het gebied van fondsenadministratie en compliance aan alternatieve beleggingsfondsen (AIF's) en andere fondsen die gevestigd zijn in de Economische Kansenzone.

Kedaara Capital en Multiples Alternatie Asset Management behoren tot SS&C's klanten met AIF's in GIFT City, en er zitten er nog meer in de pijplijn.

"GIFT City biedt een geweldige kans. We zijn heel blij om daar deel van uit te maken," zei een vertegenwoordiger van Multiples Alternate Asset Management.

"De ervaring van SS&C ervaring als 's werelds toonaangevende beheerder van alternatieve fondsen maakt het bedrijf een geweldige partner om ons te helpen bij onze groei. We kijken ernaar uit om samen te werken met het team van SS&C ter plaatse om onze dagelijkse activiteiten te ondersteunen," aldus een vertegenwoordiger van Kedaara Capital.

De fondsadministratie in GIFT City is een aanvulling op de uitgebreide fondsadministratieactiviteiten van SS&C in India. SS&C breidde voor het eerst uit naar het land in 2003. Van de Indiase klanten die fondsen beheren, heeft SS&C meer dan $ 19 miljard aan vermogen onder beheer. SS&C heeft 12 kantoren in India en 7.500 medewerkers die klanten bedienen op het gebied van fondsdiensten, transferagentschappen en makelaardij. Arun Baldwa, Senior Director, zal aan het hoofd staan van het nieuwe kantoor in GIFT City.

"We zijn verheugd om onze aanwezigheid in India verder uit te breiden met de nieuwe exploitatievergunning voor GIFT City en onze vestiging op de plek zelf," zegt Bhagesh Malde, hoofd van SS&C GlobeOp. "Als 's werelds grootste fondsbeheerder van alternatieve fondsen met meer dan $ 2 biljoen aan beheerd vermogen, hebben we ervaring met het afhandelen van alle operationele behoeften voor verschillende ingewikkelde fondsstructuren in verschillende landen en regelgevende en fiscale regimes. Onze aanwezigheid in GIFT City bevestigt onze grote betrokkenheid bij India. We kijken ernaar uit om nog nauwer samen te werken met onze klanten bij het opzetten van fondsen in dit opwindende nieuwe epicentrum van wereldwijde financiën en IT."

De fondsenbeheersector is snel gegroeid in GIFT City, met veel binnenlandse en buitenlandse bedrijven die profiteren van de voordelen. Meer dan 80 fondsbeheerders met toezeggingen van meer dan USD 30 miljard hebben zich de afgelopen 3 jaar in de economische kansenzone gevestigd, volgens IFSCA.

SS&C is een wereldwijd leverancier van diensten en software voor de financiële dienstverlening en de gezondheidszorg. SS&C werd opgericht in 1986, heeft zijn hoofdkantoor in Windsor, Connecticut, en heeft kantoren over de hele wereld. Zo'n 20.000 organisaties in de financiële dienstverlening en gezondheidszorg, van 's werelds grootste bedrijven tot kleine en middelgrote bedrijven, vertrouwen op SS&C voor expertise, schaalgrootte en technologie.

