StarCharge é eleita a marca líder em microrredes na Cúpula da Indústria de Armazenamento de Energia GGII de 2026.

Tecnologia proprietária e mais de 300 implantações globais consolidam a crescente liderança da empresa no segmento de microrredes.

CHANGZHOU, China, 31 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A StarCharge, fornecedora de soluções integradas de energia, foi nomeada a marca líder em microrredes de 2026 na quinta edição da Cúpula da Indústria de Armazenamento de Energia GGII e do prêmio Energy Storage Top Brand Awards (Melhores Marcas de Armazenamento de Energia, em português). O prêmio reconhece os pontos fortes da StarCharge em quatro áreas principais: Inovação tecnológica, competitividade do produto, implantação comercial e reputação no mercado.

Com base em mais de uma década de experiência em carregamento de veículos elétricos e serviços de energia, a StarCharge desenvolveu uma plataforma integrada que conecta recarga inteligente, microrredes baseadas em cenários e usinas de energia virtuais. A plataforma é responsável por coordenar a geração, o armazenamento, a distribuição, o consumo e a comercialização de energia elétrica.

A StarCharge oferece soluções de microrredes para mais de 300 cenários de aplicação, incluindo fábricas, parques industriais, locais de armazenamento de energia e carregamento solar, operações de mineração, comunidades, ilhas e locais isolados da rede elétrica. Seu portfólio inclui sistemas conectados à rede, sistemas isolados da rede e sistemas formadores de rede, todos suportados por algoritmos de controle proprietários e software de gerenciamento de energia.

Uma tecnologia crucial para a conquista do prêmio é o sistema de microrrede fotovoltaica e de armazenamento de energia da StarCharge, que permite transições fluidas entre a operação conectada à rede e a operação isolada. O sistema integra uma chave de transferência estática, um sistema proprietário de conversão de energia e um controlador central de microrredes.

Essa arquitetura permite a comutação em menos de 20 milissegundos, enquanto o tempo de comutação típico do setor é de aproximadamente 50 milissegundos. Ela foi projetada para manter a continuidade do fornecimento de energia em ambientes de rede elétrica frágeis ou instáveis e para reduzir as perdas de produção causadas por interrupções.

A StarCharge já implementou mais de 300 projetos de microrredes em todo o mundo e está incluída, há vários trimestres consecutivos, na lista de fabricantes de armazenamento de energia de nível 1 da BloombergNEF.

Na China, a empresa já entregou projetos integrados de energia solar, armazenamento e carregamento, parques industriais de baixo carbono e aplicações de veículo para rede elétrica. No cenário internacional, a empresa estabeleceu parcerias estratégicas de armazenamento de energia com companhias do setor em mercados como Letônia e Moldávia, com uma capacidade planejada combinada de quase 3,5 GWh.

A StarCharge oferece serviços completos, abrangendo avaliação do local, projeto do sistema, integração de hardware e software, comissionamento e otimização operacional. A empresa continuará investindo em tecnologias de microrredes e usinas virtuais de energia, ao mesmo tempo em que expandirá sua rede global de projetos e serviços.

FONTE StarCharge