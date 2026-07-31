StarCharge, nombrada la marca número uno en microrredes en la GGII Energy Storage Industry Summit 2026

La tecnología propia y más de 300 implementaciones en todo el mundo consolidan el liderazgo cada vez mayor de la empresa en el ámbito de las microrredes

CHANGZHOU, China,/PRNewswire/ -- StarCharge, proveedor de soluciones energéticas integradas, ha sido nombrada la marca número uno en microrredes de 2026 en la quinta edición de la GGII Energy Storage Industry Summit y los Premios a las Mejores Marcas de Almacenamiento de Energía (Energy Storage Top Brand Awards). El premio reconoce los puntos fuertes de StarCharge en cuatro ámbitos: innovación tecnológica, competitividad de los productos, implementación comercial y reputación en el mercado.

Basándose en más de una década de experiencia en recarga de vehículos eléctricos y servicios energéticos, StarCharge ha desarrollado una plataforma integrada que combina la recarga inteligente, las microrredes basadas en escenarios y las centrales eléctricas virtuales. La plataforma coordina la generación, el almacenamiento, la distribución, el consumo y el comercio de electricidad.

StarCharge ofrece soluciones de microrredes para más de 300 escenarios de aplicación, entre los que se incluyen fábricas, parques industriales, instalaciones de carga con almacenamiento solar, explotaciones mineras, comunidades, islas y ubicaciones aisladas de la red eléctrica. Su cartera incluye sistemas conectados a la red, autónomos y de formación de red, que cuentan con el respaldo de algoritmos de control propios y software de gestión energética.

Una de las tecnologías clave que ha motivado la concesión del premio es el sistema de microrred fotovoltaica y de almacenamiento de energía de StarCharge, que permite transiciones fluidas entre el funcionamiento conectado a la red y el funcionamiento autónomo. El sistema integra un conmutador de transferencia estático, un sistema de conversión de energía propio y un controlador central de microrred.

Esta arquitectura permite una conmutación en menos de 20 milisegundos, frente al tiempo de conmutación habitual en el sector, que es de aproximadamente 50 milisegundos. Está diseñado para garantizar la continuidad del suministro eléctrico en entornos con una red eléctrica débil o inestable y para reducir las pérdidas de producción provocadas por los cortes de suministro.

StarCharge ha puesto en marcha más de 300 proyectos de microrredes en todo el mundo y ha figurado en la lista de fabricantes de sistemas de almacenamiento de energía de primer nivel (Tier 1) de BloombergNEF durante varios trimestres consecutivos.

En China, la empresa ha llevado a cabo proyectos integrados de energía solar, almacenamiento y recarga, parques industriales con bajas emisiones de carbono y aplicaciones de vehículo a red (V2G). A nivel internacional, ha firmado acuerdos estratégicos de almacenamiento de energía con empresas del sector energético en mercados como Letonia y Moldavia, con una capacidad prevista conjunta de casi 3,5 GWh.

StarCharge ofrece servicios integrales que abarcan la evaluación de las instalaciones, el diseño de sistemas, la integración de hardware y software, la puesta en marcha y la optimización operativa. La empresa seguirá invirtiendo en tecnologías de microrredes y centrales eléctricas virtuales, al tiempo que amplía su red global de proyectos y servicios.

FUENTE StarCharge