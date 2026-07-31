StarCharge désignée marque nº 1 dans le domaine des microréseaux lors du Sommet de l'industrie du stockage d'énergie GGII 2026

Une technologie exclusive et plus de 300 déploiements à l'échelle mondiale consolident la position de leader de l'entreprise dans le secteur en pleine expansion des microréseaux

CHANGZHOU, Chine, 31 juillet 2026 /PRNewswire/ -- StarCharge, qui fournit des solutions énergétiques intégrées, a été désignée meilleure marque 2026 pour les microréseaux lors du cinquième Sommet de l'industrie du stockage d'énergie organisé par GGII et de la cérémonie de remise des prix des meilleures marques de stockage d'énergie. Ce prix confirme les points forts de StarCharge dans quatre domaines : l'innovation technologique, la compétitivité des produits, le déploiement commercial et la réputation sur le marché.

S'appuyant sur plus d'une décennie d'expérience dans le domaine de la recharge des véhicules électriques et des services énergétiques, StarCharge a mis au point une plateforme intégrée associant recharge intelligente, microréseaux basés sur des scénarios et centrales électriques virtuelles. La plateforme coordonne la production, le stockage, la répartition, la consommation et les échanges d'électricité.

StarCharge propose des solutions de microréseaux adaptées à plus de 300 cas d'utilisation, notamment les usines, les parcs industriels, les sites de recharge alimentés par l'énergie solaire et le stockage, l'exploitation minière, les collectivités, les îles ou encore les sites hors réseau. Sa gamme comprend des systèmes raccordés au réseau, autonomes et de formation de réseau, fondés sur des logiciels de gestion de l'énergie et des algorithmes de contrôle exclusifs.

L'une des technologies clés à l'origine de la distinction de l'entreprise est le système de microréseau photovoltaïque et de stockage d'énergie de StarCharge, qui permet des transitions fluides entre le fonctionnement raccordé au réseau et le fonctionnement hors réseau. Le système intègre un commutateur de transfert statique, un système de conversion d'énergie exclusif et un contrôleur central de microréseau.

Cette architecture assure une commutation en moins de 20 millisecondes, contre une durée de commutation standard d'environ 50 millisecondes dans le secteur. Elle est conçue pour maintenir la continuité de l'alimentation électrique dans des environnements où le réseau est faible ou instable, ainsi que pour réduire les pertes de production dues aux coupures de courant.

StarCharge a déployé plus de 300 projets de microréseaux à travers le monde et figure depuis plusieurs trimestres sur la liste des fabricants de systèmes de stockage d'énergie de niveau 1 établie par BloombergNEF.

En Chine, l'entreprise a mis en œuvre des projets intégrés associant énergie solaire, stockage et recharge, des parcs industriels à faibles émissions de carbone ainsi que des applications « véhicule vers réseau ». À l'international, elle a signé des accords stratégiques en matière de stockage d'énergie avec des entreprises du secteur énergétique sur des marchés tels que la Lettonie ou la Moldavie, pour une capacité totale prévue de près de 3,5 GWh.

StarCharge propose des services complets couvrant l'évaluation des sites, la conception des systèmes, l'intégration matérielle et logicielle, la mise en service et l'optimisation opérationnelle. L'entreprise continuera d'investir dans les technologies de microréseau et de centrale électrique virtuelle, tout en développant son réseau mondial de projets et de services.