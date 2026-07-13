STARTRADER inicia reforma de quadra de basquete que beneficia cerca de 20 mil estudantes na cidade de Davao, nas Filipinas

O projeto marca o mais recente investimento de RSE da STARCARES em infraestrutura esportiva acessível para escolas e comunidades.

CIDADE DE DAVAO, Filipinas, 13 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER lançou oficialmente a reforma da quadra de basquete da Escola Primária Comunal em Buhangin, cidade de Davao, com uma cerimônia de abertura de terra realizada no local. Após a conclusão, a instalação atualizada beneficiará aproximadamente 20.000 alunos, funcionários da escola, pais e residentes. Ela atenderá aproximadamente 2.000 alunos, 72 funcionários da escola, 1.600 pais e aproximadamente 16.000 moradores de Barangay Communal.

STARTRADER Breaks Ground on Basketball Court Revamp Benefiting around 20,000 Students in Davao City, Philippines STARTRADER Breaks Ground on Basketball Court Revamp Benefiting around 20,000 Students in Davao City, Philippines STARTRADER Breaks Ground on Basketball Court Revamp Benefiting around 20,000 Students in Davao City, Philippines

O projeto responde à necessidade de um espaço recreativo funcional e bem conservado que atenda tanto à Escola Primária Comunal quanto à comunidade de Barangay Communal em geral. Para os alunos, apoia a educação física, as assembleias escolares e os esportes organizados. Para os residentes, oferece um local confiável para atividades recreativas e comunitárias. Em um país onde o basquete une as pessoas, a quadra atualizada foi projetada para atender igualmente a ambos os grupos.

A iniciativa se baseia no crescente compromisso global da STARCARES com o desenvolvimento da juventude por meio de infraestrutura esportiva acessível. Após projetos bem-sucedidos de revitalização de quadras de basquete no Vietnã e na Tailândia, as Filipinas marcam o próximo passo na criação de espaços onde os jovens podem aprender, jogar e crescer.

"Abrir caminho neste projeto é apenas o começo. A STARCARES existe para criar um impacto duradouro, e esta quadra fornecerá a milhares de estudantes e residentes em Buhangin um lugar seguro e confiável para aprender, jogar e se reunir nos próximos anos."

— Peter Karsten, CEO da STARTRADER

"Estamos entusiasmados em ver este projeto tomar forma. Isso dará aos nossos alunos um espaço seguro para crescer, ser ativos e construir confiança, ao mesmo tempo em que unirá nossa comunidade durante os fins de semana. Estamos profundamente gratos à STARTRADER e à STARCARES."

— Nelson Sepe Lubguban Jr., Diretor da Escola Primária Comunal

Olhando para o futuro, a STARCARES expandirá sua iniciativa global de quadras de basquete, com Lagos, na Nigéria, planejada como o próximo projeto de redesenvolvimento, promovendo sua missão de criar espaços esportivos seguros e inclusivos que capacitam jovens e fortalecem comunidades em todo o mundo.

Sobre o STARTRADER

A STARTRADER é uma corretora global de multiativos que capacita parceiros de varejo e institucionais a acessar mercados globais por meio de diversas plataformas, incluindo MetaTrader, STAR-APP e STAR-COPY.

Regulada em cinco jurisdições (CMA, ASIC, FSCA, FSA e FSC), a STARTRADER combina governança sólida com uma abordagem centrada no cliente, atendendo tanto clientes de varejo quanto parceiros com compromisso com transparência, confiabilidade e crescimento de longo prazo.

FONTE STARTRADER