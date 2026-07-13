STARTRADER inicia reforma de quadra de basquete que beneficia cerca de 20 mil estudantes na cidade de Davao, nas Filipinas
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13 jul, 2026, 11:09 GMT
O projeto marca o mais recente investimento de RSE da STARCARES em infraestrutura esportiva acessível para escolas e comunidades.
CIDADE DE DAVAO, Filipinas, 13 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER lançou oficialmente a reforma da quadra de basquete da Escola Primária Comunal em Buhangin, cidade de Davao, com uma cerimônia de abertura de terra realizada no local. Após a conclusão, a instalação atualizada beneficiará aproximadamente 20.000 alunos, funcionários da escola, pais e residentes. Ela atenderá aproximadamente 2.000 alunos, 72 funcionários da escola, 1.600 pais e aproximadamente 16.000 moradores de Barangay Communal.
O projeto responde à necessidade de um espaço recreativo funcional e bem conservado que atenda tanto à Escola Primária Comunal quanto à comunidade de Barangay Communal em geral. Para os alunos, apoia a educação física, as assembleias escolares e os esportes organizados. Para os residentes, oferece um local confiável para atividades recreativas e comunitárias. Em um país onde o basquete une as pessoas, a quadra atualizada foi projetada para atender igualmente a ambos os grupos.
A iniciativa se baseia no crescente compromisso global da STARCARES com o desenvolvimento da juventude por meio de infraestrutura esportiva acessível. Após projetos bem-sucedidos de revitalização de quadras de basquete no Vietnã e na Tailândia, as Filipinas marcam o próximo passo na criação de espaços onde os jovens podem aprender, jogar e crescer.
"Abrir caminho neste projeto é apenas o começo. A STARCARES existe para criar um impacto duradouro, e esta quadra fornecerá a milhares de estudantes e residentes em Buhangin um lugar seguro e confiável para aprender, jogar e se reunir nos próximos anos."
— Peter Karsten, CEO da STARTRADER
"Estamos entusiasmados em ver este projeto tomar forma. Isso dará aos nossos alunos um espaço seguro para crescer, ser ativos e construir confiança, ao mesmo tempo em que unirá nossa comunidade durante os fins de semana. Estamos profundamente gratos à STARTRADER e à STARCARES."
— Nelson Sepe Lubguban Jr., Diretor da Escola Primária Comunal
Olhando para o futuro, a STARCARES expandirá sua iniciativa global de quadras de basquete, com Lagos, na Nigéria, planejada como o próximo projeto de redesenvolvimento, promovendo sua missão de criar espaços esportivos seguros e inclusivos que capacitam jovens e fortalecem comunidades em todo o mundo.
Sobre o STARTRADER
A STARTRADER é uma corretora global de multiativos que capacita parceiros de varejo e institucionais a acessar mercados globais por meio de diversas plataformas, incluindo MetaTrader, STAR-APP e STAR-COPY.
Regulada em cinco jurisdições (CMA, ASIC, FSCA, FSA e FSC), a STARTRADER combina governança sólida com uma abordagem centrada no cliente, atendendo tanto clientes de varejo quanto parceiros com compromisso com transparência, confiabilidade e crescimento de longo prazo.
FONTE STARTRADER
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