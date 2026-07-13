STARTRADER inaugura la renovación de la cancha de baloncesto que beneficia a unos 20.000 estudiantes en la ciudad de Davao, Filipinas

El proyecto marca la última inversión de RSC de STARCARES en infraestructura deportiva accesible para escuelas y comunidades.

CIUDAD DE DAVAO, Filipinas, 13 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER ha lanzado oficialmente la remodelación de la cancha de baloncesto en la Escuela Primaria Comunal en Buhangin, ciudad de Davao, con una ceremonia de inauguración celebrada en el lugar. Una vez finalizada, la instalación mejorada beneficiará a aproximadamente 20,000 estudiantes, personal escolar, padres y residentes. Servirá a aproximadamente 2,000 alumnos, 72 miembros del personal escolar, 1,600 padres y aproximadamente 16,000 residentes de Barangay Communal.

STARTRADER Breaks Ground on Basketball Court Revamp Benefiting around 20,000 Students in Davao City, Philippines STARTRADER Breaks Ground on Basketball Court Revamp Benefiting around 20,000 Students in Davao City, Philippines STARTRADER Breaks Ground on Basketball Court Revamp Benefiting around 20,000 Students in Davao City, Philippines

El proyecto responde a la necesidad de un espacio recreativo funcional y bien mantenido que sirva tanto a la Escuela Primaria Comunal como a la comunidad Barangay Communal en general. Para los alumnos, apoya la educación física, las asambleas escolares y los deportes organizados. Para los residentes, ofrece un lugar confiable para la recreación y las actividades comunitarias. En un país donde el baloncesto une a las personas, la cancha mejorada está diseñada para servir a ambos grupos por igual.

La iniciativa se basa en el creciente compromiso mundial de STARCARES con el desarrollo de los jóvenes a través de una infraestructura deportiva accesible. Tras el éxito de los proyectos de revitalización de canchas de baloncesto en Vietnam y Tailandia, Filipinas marca el siguiente paso en la creación de espacios donde los jóvenes puedan aprender, jugar y crecer.

"Abrir camino en este proyecto es solo el principio. STARCARES existe para crear un impacto duradero, y esta cancha proporcionará a miles de estudiantes y residentes en Buhangin un lugar seguro y confiable para aprender, jugar y reunirse en los próximos años."

— Peter Karsten, CEO de STARTRADER

"Nos emociona ver cómo este proyecto toma forma. Ofrecerá a nuestros alumnos un espacio seguro para crecer, ser activos y generar confianza, al tiempo que reunirá a nuestra comunidad durante los fines de semana. Estamos profundamente agradecidos a STARTRADER y STARCARES."

— Nelson Sepe Lubguban Jr., Director de la Escuela Primaria Comunal

De cara al futuro, STARCARES ampliará su iniciativa mundial de canchas de baloncesto, con Lagos, Nigeria, planificada como el próximo proyecto de reurbanización, promoviendo su misión de crear espacios deportivos seguros e inclusivos que empoderen a los jóvenes y fortalezcan a las comunidades de todo el mundo.

Acerca de STARTRADER

STARTRADER es un bróker mundial de activos múltiples que permite a los socios minoristas e institucionales acceder a los mercados globales a través de una variedad de plataformas, como MetaTrader, STAR-APP y STAR-COPY.

Regulado en cinco jurisdicciones (CMA, ASIC, FSCA, FSA y FSC), STARTRADER combina una gobernanza sólida con un enfoque centrado en el cliente, y presta servicios tanto a clientes minoristas como a socios con un compromiso con la transparencia, la confiabilidad y el crecimiento a largo plazo.

FUENTE STARTRADER