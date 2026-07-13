STARTRADER、フィリピン・ダバオ市で約20,000人が利用するバスケットボールコート改修プロジェクトを開始

本プロジェクトは、学校や地域社会が利用しやすいスポーツインフラの整備を支援する、STARCARESの最新のCSR活動です。

フィリピン・ダバオ市, 2026年7月10日 /PRNewswire/ -- STARTRADERは、フィリピン・ダバオ市ブハンギン地区にあるCommunal Elementary Schoolにて、バスケットボールコートの改修プロジェクトを正式に開始しました。現地では、プロジェクトの着工式が執り行われました。

改修後の施設は、学生、教職員、保護者、地域住民を含む約20,000人に利用される予定です。具体的には、約2,000人の児童、72名の学校職員、1,600人の保護者、そしてBarangay Communalに暮らす約16,000人の地域住民にとって、より安全で使いやすい交流・運動の場となります。

STARTRADER Breaks Ground on Basketball Court Revamp Benefiting around 20,000 Students in Davao City, Philippines STARTRADER Breaks Ground on Basketball Court Revamp Benefiting around 20,000 Students in Davao City, Philippines STARTRADER Breaks Ground on Basketball Court Revamp Benefiting around 20,000 Students in Davao City, Philippines

今回のプロジェクトは、Communal Elementary SchoolとBarangay Communalの地域社会にとって、機能的で適切に整備されたレクリエーションスペースが必要とされていることを受けて実施されるものです。学生にとっては、体育の授業、学校行事、スポーツ活動に活用できる場となります。また地域住民にとっても、週末のレクリエーションや地域イベントに利用できる、信頼性の高い公共スペースとなります。

バスケットボールが人々をつなぐ大切な文化として根付いているフィリピンにおいて、今回改修されるコートは、学校と地域の双方に開かれた場所となることを目指しています。

この取り組みは、誰もが利用しやすいスポーツインフラを通じて若者の成長を支援する、STARCARESのグローバルな取り組みの一環です。ベトナムおよびタイで実施されたバスケットボールコート再生プロジェクトに続き、フィリピンでの今回の活動は、若者が学び、遊び、成長できる場を世界各地で広げていくための新たな一歩となります。

「今回の着工は、このプロジェクトの始まりにすぎません。STARCARESは、長期的な価値を生み出すことを目的としています。このコートは、ブハンギン地区の何千人もの学生や地域住民にとって、今後長年にわたり、安心して学び、遊び、集うことのできる場所となるでしょう。」

ピーター・カーステン（STARTRADER CEO）

「このプロジェクトが形になっていくことを大変うれしく思います。児童たちにとっては、安全な環境で成長し、体を動かし、自信を育む場となります。また週末には、地域の人々が集う場所にもなります。STARTRADERおよびSTARCARESの皆様に、心より感謝申し上げます。」

ネルソン・セペ・ルブグバン・ジュニア（Communal Elementary School校長）

今後、STARCARESはグローバルなバスケットボールコート支援プロジェクトをさらに拡大していく予定です。次の改修プロジェクトはナイジェリア・ラゴスで計画されており、世界各地の若者を支え、地域社会のつながりを強める、安全でインクルーシブなスポーツ環境の整備を引き続き推進していきます。

STARTRADERについて

STARTRADERは、個人および機関投資家のパートナーに対し、MetaTrader、STAR-APP、STAR-COPYを含む各種プラットフォームを通じて、グローバル市場へのアクセスを提供する世界的なマルチアセットブローカーです。

CMA、ASIC、FSCA、FSA、FSCの5つの管轄区域で規制を受けるSTARTRADERは、強固なガバナンスと顧客第一のアプローチを融合し、透明性、信頼性、長期的な成長へのコミットメントをもって、個人のお客様およびパートナーにサービスを提供しています。

SOURCE STARTRADER