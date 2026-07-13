STARCARES faz parceria com a B-LEAD 2026 para capacitar a próxima geração de líderes empresariais do Vietnã

Apoiando mais de 1.500 estudantes em 50 universidades, a parceria marca o compromisso de longo prazo da STARCARES com a formação de futuros líderes por meio da aprendizagem na prática.

CIDADE DE HO CHI MINH, Vietnã, 13 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A STARCARES, iniciativa de impacto comunitário da STARTRADER, anteriormente conhecida como STAR Foundation, firmou parceria com a B-LEAD 2026, a principal competição de simulação para trainees de gestão do Vietnã, reforçando seu compromisso de capacitar a próxima geração de líderes empresariais do país com as habilidades, a confiança e a experiência prática necessárias para moldar o futuro.

STARCARES Partners with B-LEAD 2026 to Empower Vietnam's Next Generation of Business Leaders STARCARES Partners with B-LEAD 2026 to Empower Vietnam's Next Generation of Business Leaders STARCARES Partners with B-LEAD 2026 to Empower Vietnam's Next Generation of Business Leaders

A parceria reflete o compromisso de longo prazo da STARCARES com a formação dos futuros líderes do Vietnã. A B-LEAD 2026 envolve uma comunidade de mais de 3.000 aspirantes a líderes em quatro etapas da competição, culminando em uma Grande Final com quase 300 participantes, enquanto oferece experiência prática em negócios a mais de 1.500 alunos de mais de 50 universidades.

Por meio da B-LEAD 2026, a STARCARES está transformando aprendizado em experiência. A iniciativa oferece aos alunos a oportunidade de enfrentar desafios empresariais reais, fortalecer a liderança e o trabalho em equipe e desenvolver a confiança necessária para transformar a ambição em ação. É um investimento não apenas em futuras carreiras, mas também em uma geração capaz de criar um impacto duradouro em suas comunidades.

"A liderança começa quando os jovens são capacitados a ir além da sala de aula e transformar conhecimento em ação. Por meio da B-LEAD 2026, temos orgulho de ajudar a revelar o potencial dos futuros líderes do Vietnã e apoiar a jornada que moldará o amanhã."

– Peter Karsten, diretor executivo da STARTRADER

A colaboração também representa um marco importante na estratégia comunitária de longo prazo da STARCARES no Vietnã. Guiada por sua visão, "Bringing STAR, Delivering Care", a STARCARES continua expandindo iniciativas que promovem a educação, o desenvolvimento dos jovens e o impacto comunitário sustentável, criando oportunidades que vão muito além da sala de aula.

À medida que a STARCARES fortalece sua presença no Vietnã, parcerias como a B-LEAD 2026 reforçam seu compromisso de capacitar os jovens com as habilidades, a confiança e as oportunidades necessárias para liderar o futuro.

Sobre a STARTRADER

A STARTRADER é uma corretora global de multiativos que capacita parceiros de varejo e institucionais a acessar mercados globais por meio de diversas plataformas, incluindo MetaTrader, STAR-APP e STAR-COPY.

Regulada em cinco jurisdições (CMA, ASIC, FSCA, FSA e FSC), a STARTRADER combina governança sólida com uma abordagem centrada no cliente, atendendo tanto clientes de varejo quanto parceiros com compromisso com transparência, confiabilidade e crescimento de longo prazo.

FONTE STARTRADER