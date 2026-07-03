STARTRADER lança produtos de negociação pré-IPO para a OpenAI e a Anthropic

Os novos instrumentos de CFD oferecem aos traders exposição precoce a duas das empresas de inteligência artificial mais proeminentes do mundo antes da expectativa de abertura pública.

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 3 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A STARTRADER, corretora global multiativos, anunciou hoje o lançamento de dois novos produtos CFD (contratos por diferença pré-IPO), OPENAIUSD (OpenAI) e ANTHUSD (Anthropic), disponíveis para negociação a partir de 29 de junho de 2026. Os instrumentos oferecem alavancagem de 1 a 5e acesso à negociação 24 horas por dia, sete dias por semana.

STARTRADER Launches Pre-IPO Trading Products for OpenAI and Anthropic

A inclusão da OpenAI e da Anthropic no portfólio de produtos da STARTRADER reflete a crescente demanda dos clientes por exposição a empresas de tecnologia de IA de alto perfil antes de suas estreias no mercado público. À medida que o interesse dos investidores em listagens do setor de IA continua a acelerar, a STARTRADER permite que os traders assumam posições nessas empresas tão bem observadas durante a janela pré-IPO. A decisão da STARTRADER de listar ambos os produtos simultaneamente posiciona a corretora entre as primeiras a oferecer aos traders de varejo e institucionais uma rota direta para expressar uma visão de mercado antes que as ações fiquem disponíveis nas bolsas tradicionais.

Esse lançamento estratégico reflete o compromisso da STARTRADER com a inovação e o empoderamento dos traders com acesso antecipado a oportunidades emergentes. Ao fechar a lacuna entre empresas privadas de alto perfil e portfólios de varejo e institucionais, isso reforça a identidade da STARTRADER como parceira dedicada às necessidades em evolução do investidor moderno.

"A IA está moldando a próxima geração de setores globais, e os traders querem ter a capacidade de acessar essas oportunidades com antecedência. Listar a OpenAI e a Anthropic como produtos pré-IPO permite que nossos clientes assumam uma posição sobre duas das empresas mais importantes desse segmento em seu próprio cronograma."

Peter Karsten, CEO da STARTRADER.

A listagem da OPENAIUSD e da ANTHUSD expande o catálogo de CFDs pré-IPO e temático da STARTRADER, reforçando o compromisso da corretora em fornecer aos traders acesso oportuno às empresas e setores que moldam os mercados globais.

Sobre a STARTRADER

A STARTRADER é uma corretora global de multiativos que capacita parceiros de varejo e institucionais a acessar os mercados globais por meio de diversas plataformas, incluindo MetaTrader, STAR-APP e STAR-COPY.

Regulamentada em cinco jurisdições (CMA, ASIC, FSCA, FSA e FSC), a STARTRADER combina uma governança sólida com uma abordagem centrada no cliente, atendendo tanto clientes de varejo quanto parceiros com compromisso com a transparência, confiabilidade e crescimento de longo prazo.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/3001680/Pre_IPO_Trading_Products.jpg

FONTE STARTRADER