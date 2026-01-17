Sunmi elimina a desorganização e aumenta a velocidade com o novo terminal móvel multifuncional e impressora com scanner

SINGAPURA, 17 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Desafio empresarial: As lojas hoje enfrentam duas pressões: a necessidade de atendimento ao cliente mais rápido e flexível além dos balcões fixos e a demanda por operações de back-end mais simples e confiáveis. Estações de trabalho desorganizadas com vários dispositivos dificultam a eficiência e a agilidade.

Solução da Sunmi: a Sunmi aborda esses principais desafios com dois produtos de hardware projetados para resiliência e integração de fluxo de trabalho.

O V3 PLUS All-in-One Mobile Terminal representa uma evolução significativa na série de dispositivos portáteis da Sunmi. Ele agora possui um mecanismo de digitalização de nível industrial para desempenho superior em códigos de barras danificados, de baixa qualidade ou distantes, tornando-os confiáveis em ambientes exigentes, como armazéns de varejo ou ambientes externos. Seu refinado design ergonômico garante conforto durante o uso prolongado do celular. Ao integrar digitalização robusta, processamento de pagamentos e uma impressora de alta velocidade em um dispositivo robusto, o V3 PLUS permite que a equipe conclua todo o ciclo de transação em qualquer lugar - transformando qualquer funcionário em um ponto de serviço móvel totalmente capacitado.

Para estações fixas de alto volume, a Sunmi apresenta a Impressora de Etiquetas de 80 MM. Sua principal inovação é a fusão de um scanner e uma impressora térmica em uma única unidade compacta. Isso elimina a necessidade de dispositivos separados e a confusão de cabos associados, exigindo apenas um único cabo USB para energia e dados. Este design simplificado garante um processamento consistente e rápido para tarefas fundamentais nos principais checkouts ou áreas de exposição de cozinha.

Valor Estratégico: Juntas, essas ferramentas criam uma operação mais adaptável e robusta. O V3 PLUS lida com compromissos ágeis e instantâneos e tarefas de digitalização complexas, enquanto a impressora de etiquetas de 80 MM ancora operações de hub de alto volume. Ambos se conectam à Plataforma de Gerenciamento de Dispositivos da Sunmi para monitoramento e controle centralizados. Essa abordagem combinada capacita as empresas a criar operações que não são apenas mais eficientes, mas também mais resilientes a demandas variadas, melhorando a experiência tanto para clientes quanto para funcionários.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2081156/5721620/sunmi_Logo.jpg

FONTE SUNMI Technology