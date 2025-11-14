A SUNMI passa a ser a Organização Participante Principal do PCI SSC, aproveitando a experiência do terminal para moldar os padrões globais de segurança de pagamentos

SINGAPURA, 14 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A SUNMI, líder global em dispositivos comerciais inteligentes, foi elevada a Organização Participante Principal (PPO) no Conselho de Padrões de Segurança PCI (PCI SSC). Esta nomeação histórica, anunciada na Reunião da Comunidade PCI SSC 2025 em Bangkok, marca a evolução estratégica da SUNMI de um implementador rigoroso de padrões de segurança de pagamento para um colaborador ativo na sua formação.

Essa nova função permite que a SUNMI integre diretamente sua ampla experiência prática com terminais de pagamento e IoT inteligentes baseados em Android no desenvolvimento de estruturas de segurança globais, avançando em sua missão de "garantir o futuro do comércio."

Do implementador ao colaborador

A SUNMI há muito tempo trata a segurança de pagamento como uma competência central, implementando rigorosamente padrões como o PCI DSS em dezenas de milhões de seus terminais inteligentes implantados em mais de 200 países. Os avanços, como a criptografia otimizada de dados do Android, sistemas de gerenciamento remoto de patches e ferramentas simplificadas de "conformidade com um clique" para pequenos comerciantes, estabeleceram a SUNMI como pioneira na implementação de padrões.

Como um PPO, a SUNMI agora colaborará com outros líderes do setor, como Amazon, Apple e Qualcomm, no processo de definição de padrões. A empresa contribuirá com insights práticos do "lado do terminal" — abrangendo otimizações de segurança para Android, autenticação de dispositivos IoT e adaptações de pagamento para múltiplos cenários — garantindo que os novos padrões sejam viáveis e atendam às diversas necessidades ao longo da cadeia de valor dos pagamentos.

Áreas de foco para padronização

A SUNMI se concentrará em três áreas principais:

1. Compartilhando informações do terminal: fornecendo conhecimento prático sobre otimização do Android, gerenciamento de dispositivos e adaptações específicas de cenários.

2. Apoiando a inovação em segurança: contribuindo para o desenvolvimento de estruturas que acomodem tecnologias emergentes como IoT e IA.

3. Fortalecendo a segurança do ecossistema: defendendo padrões que protejam toda a cadeia de valor dos pagamentos, desde os terminais até os serviços em nuvem.

Uma missão compartilhada para um futuro seguro

"Ser um PPO não é apenas um título; é uma missão", disse Sam Su, presidente rotativo e CMO da SUNMI. "Agora incorporaremos a experiência prática de milhões de dispositivos globais no próprio DNA dos futuros padrões de segurança, ajudando a construir um ambiente de comércio digital mais resiliente e confiável para todos."

Durante o evento em Bangkok , a SUNMI se reuniu com a diretora executiva do PCI SSC, Gina Gobeyn, e o vice-presidente da Ásia-Pacífico, Yew Kuann Cheng. Gobeyn observou: "A experiência do terminal da SUNMI é inestimável. Estamos ansiosos pela perspectiva prática da SUNMI, que ajudará a garantir que nossos padrões continuem relevantes para comerciantes e consumidores."

Como uma PPO, a SUNMI participará ativamente dos principais grupos de trabalho do PCI SSC, com foco na segurança de terminais e IoT, para preencher a lacuna entre os definidores de padrões e os usuários finais.

Sobre o PCI SSC

O Conselho de Padrões de Segurança PCI é um fórum global que desenvolve, mantém e promove a adoção de padrões de segurança de dados para proteger contas de pagamento em todo o mundo.

