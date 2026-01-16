Sunmi réduit l'encombrement et augmente la rapidité avec son nouveau terminal mobile tout-en-un et sa nouvelle imprimante-scanner

SINGAPOUR, 16 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Problématique commerciale : les magasins sont aujourd'hui confrontés à une double pression : le besoin de proposer un service à la clientèle plus rapide et plus souple, au-delà des comptoirs fixes, et la demande d'opérations back-end plus simples et plus fiables. Les postes de travail encombrés par de multiples appareils nuisent à l'efficacité et à la souplesse.

La solution de Sunmi : répondre à ces défis fondamentaux à l'aide de deux produits matériels spécialement conçus pour la résilience et l'intégration des flux de travail.

Le terminal mobile tout-en-un V3 PLUS représente une évolution significative dans la gamme des ordinateurs de poche de Sunmi. Il est désormais doté d'un moteur de lecture de qualité industrielle pour garantir des performances supérieures sur les codes-barres endommagés, de faible qualité ou éloignés, assurant ainsi sa fiabilité dans des environnements exigeants tels que les entrepôts de vente au détail ou les environnements extérieurs. Sa conception ergonomique raffinée assure le confort lors d'une utilisation mobile prolongée. En intégrant un scanner robuste, le traitement des paiements et une imprimante à grande vitesse dans un seul appareil résistant, le V3 PLUS permet au personnel d'effectuer la totalité de la boucle de transaction en tout lieu, transformant n'importe quel employé en un point de service mobile entièrement fonctionnel.

Pour les stations fixes à volume élevé, Sunmi présente l'imprimante d'étiquettes 80MM. Sa principale innovation est la fusion d'un scanner et d'une imprimante thermique en une seule unité compacte. Cela supprime la nécessité d'utiliser des dispositifs distincts et réduit l'enchevêtrement des câbles, avec un unique câble USB assurant à la fois l'alimentation et les données. Cette conception simplifiée garantit un traitement rapide et cohérent des tâches essentielles aux caisses principales ou dans les zones d'exposition des cuisines.

Valeur stratégique : ensemble, ces outils créent un fonctionnement plus adaptatif et plus robuste. Le V3 PLUS gère les engagements agiles et immédiats ainsi que les tâches de numérisation complexes, tandis que l'imprimante d'étiquettes 80MM dirige les opérations des centres à fort volume. Tous deux se connectent à la plateforme de gestion des appareils de Sunmi pour une surveillance et un contrôle centralisés. Cette approche combinée permet aux entreprises de mettre en place des opérations qui sont non seulement plus efficaces, mais aussi plus résistantes aux variations des demandes, améliorant ainsi l'expérience des clients et des employés.

