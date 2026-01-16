Sunmi reduce el desorden y aumenta la velocidad con su nuevo terminal móvil multifunción y escáner-impresora

SINGAPUR, 16 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Desafío empresarial: Las tiendas actuales se enfrentan a una doble presión: la necesidad de un servicio al cliente más rápido y flexible, más allá de los mostradores fijos, y la demanda de operaciones administrativas más sencillas y fiables. Las estaciones de trabajo abarrotadas de dispositivos obstaculizan la eficiencia y la agilidad.

Solución de Sunmi: Sunmi aborda estos desafíos fundamentales con dos productos de hardware diseñados específicamente para la resiliencia y la integración del flujo de trabajo.

El terminal móvil todo en uno V3 PLUS representa una evolución significativa en la serie de terminales portátiles de Sunmi. Ahora cuenta con un motor de escaneo de grado industrial para un rendimiento superior con códigos de barras dañados, de baja calidad o distantes, lo que lo hace fiable en entornos exigentes como almacenes de tiendas o exteriores. Su diseño ergonómico refinado garantiza comodidad durante el uso móvil prolongado. Al integrar escaneo robusto, procesamiento de pagos y una impresora de alta velocidad en un dispositivo robusto, el V3 PLUS permite al personal completar todo el ciclo de transacción en cualquier lugar, convirtiendo a cualquier empleado en un punto de servicio móvil totalmente capacitado.

Para estaciones fijas de alto volumen, Sunmi presenta la impresora de etiquetas de 80 mm. Su principal innovación es la fusión de un escáner y una impresora térmica en una sola unidad compacta. Esto elimina la necesidad de dispositivos separados y el desorden de cables asociado, requiriendo solo un cable USB para alimentación y datos. Este diseño optimizado garantiza un procesamiento consistente y rápido para tareas críticas en cajas principales o áreas de exposición en cocinas.

Valor estratégico: Juntas, estas herramientas crean una operación más adaptable y robusta. V3 PLUS gestiona interacciones ágiles e inmediatas y tareas de escaneo complejas, mientras que la impresora de etiquetas de 80 mm consolida las operaciones de alto volumen en el centro de operaciones. Ambas se conectan a la Plataforma de Gestión de Dispositivos de Sunmi para una monitorización y control centralizados. Este enfoque combinado permite a las empresas desarrollar operaciones no solo más eficientes, sino también más resilientes a las demandas cambiantes, mejorando así la experiencia tanto de clientes como de empleados.