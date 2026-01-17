Sunmi reduce el caos y aumenta la velocidad con su nuevo terminal móvil y escáner impresora todo en uno

SINGAPUR, 17 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Desafío empresarial: Las tiendas actuales se enfrentan a una doble presión: la necesidad de ofrecer un servicio al cliente más rápido y flexible, más allá de los mostradores fijos, y la demanda de operaciones administrativas más sencillas y fiables. Las estaciones de trabajo desordenadas con múltiples dispositivos dificultan la eficiencia y la agilidad.

Solución de Sunmi: Sunmi aborda estos desafíos centrales con dos productos de hardware diseñados específicamente para la resiliencia y la integración del flujo de trabajo.

El terminal móvil todo en uno V3 PLUS representa una importante evolución en la serie de dispositivos portátiles de Sunmi. Ahora cuenta con un motor de escaneo de grado industrial para un rendimiento superior en códigos de barras dañados, de baja calidad o distantes, lo que lo hace confiable en entornos exigentes, como almacenes minoristas o entornos al aire libre. Su refinado diseño ergonómico garantiza la comodidad durante el uso móvil prolongado. Al integrar un escáner robusto, un procesador de pagos y una impresora de alta velocidad en un solo dispositivo resistente, el V3 PLUS permite al personal completar todo el ciclo de la transacción en cualquier lugar, lo que convierte a cualquier empleado en un punto de servicio móvil totalmente capacitado.

Para estaciones fijas de gran volumen, Sunmi presenta la impresora de etiquetas de 80 mm. Su innovación clave es la fusión de un escáner y una impresora térmica en una sola unidad compacta. Esto elimina la necesidad de dispositivos separados y el desorden de cables que estos conllevan, ya que solo se necesita un único cable USB para la corriente y los datos. Este diseño optimizado garantiza un procesamiento rápido y constante para tareas críticas en las cajas principales o en las áreas de exposición de la cocina.

Valor estratégico: en conjunto, estas herramientas crean un funcionamiento más adaptable y robusto. El V3 PLUS gestiona interacciones ágiles y espontáneas, así como tareas de escaneo complejas, mientras que la impresora de etiquetas de 80 mm se encarga de las operaciones de gran volumen del almacén. Ambos se conectan a la plataforma de gestión de dispositivos de Sunmi para la supervisión y el control centralizados. Este enfoque combinado permite a las empresas desarrollar operaciones que no solo son más eficientes, sino también más capaces de adaptarse a las diferentes demandas, lo que en última instancia mejora la experiencia tanto para los clientes como para los empleados.

