Sunwave apresenta central de conectividade integrada no MWC Barcelona 2026, que oferece conectividade 5G em apenas 30 minutos

BARCELONA, Espanha, 8 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Durante o MWC Barcelona 2026, a Sunwave Communications lançou oficialmente sua central de conectividade integrada de nível profissional, uma solução totalmente integrada projetada para cenários remotos, temporários e de missão crítica. A empresa também exibiu sua mais recente plataforma digital DAS e a nova geração de estações base integradas.

Em acampamentos de mineração, canteiros de obras, eventos de grande porte e locais de produção cinematográfica, a implementação de redes é frequentemente limitada por longos ciclos de construção, custos elevados e acesso restrito à transmissão. Os prazos para conectividade muitas vezes não condizem com as necessidades operacionais.

A central de conectividade integrada soluciona esses desafios ao integrar backhaul via satélite, 5G privado, computação de ponta e IoT em uma única unidade de rápida implementação. Operadoras e usuários corporativos podem estabelecer uma rede 5G independente em apenas 30 minutos, permitindo a ativação rápida do serviço e uma cobertura confiável em ambientes com infraestrutura limitada.

Em entrevista à Mobile World Live, Fan Zhang, diretor geral de estratégia e marketing da Sunwave, comentou: "O valor principal da central de conectividade integrada reside na integração extrema e na entrega rápida. Ela permite que os clientes construam redes resilientes exatamente quando e onde são necessárias."

No segmento de DAS, a Sunwave exibiu suas soluções de alta potência de terceira geração, o H3RU e o N3 Plus. Com suporte de 700 a 4.200 MHz e até 46 dBm de potência de saída, o H3RU permite configurações flexíveis de banda única 4T4R ou quadribanda SISO, entregando até 400 MHz de largura de banda por canal. A solução foi projetada para ambientes complexos, como túneis, estádios, aeroportos e campi, suportando redes de múltiplas bandas e alta capacidade. O N3 Plus, uma unidade compacta de 5 L que cobre de 600 a 4.200 MHz, integra 12 canais e suporta MIMO de até cinco bandas, com largura de banda de até 400 MHz por canal para atender às necessidades de acesso de múltiplas operadoras e diversos padrões. Compatível com O-RAN e equipado com recursos inteligentes de economia de energia, ele oferece alto desempenho ao mesmo tempo em que é compatível com operações de rede mais ecológicas.

Além disso, a Sunwave apresentou sua mais recente estação base, a nCELL-M, que possui um design completo com até 37 dBm e um gateway 5G integrado. Com suporte de operação multioperadora e configurações flexíveis de espectro, ela permite uma implementação rápida no estilo plug-and-play. Outro produto de destaque, a femtocell 5G, oferece cobertura compacta e de alto desempenho para residências, escritórios e ambientes internos densos, proporcionando conectividade contínua para redes 5G privadas e corporativas.

À medida que as demandas de conectividade se tornam cada vez mais dinâmicas, a Sunwave continua a fornecer soluções inteligentes e ágeis que redefinem como e onde as redes podem ser construídas.

