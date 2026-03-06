Sunwave presenta un sitio todo en uno en el MWC Barcelona 2026 que ofrece conectividad 5G en 30 minutos

Sunwave Communications

Mar 06, 2026, 18:33 ET

BARCELONA, España, 7 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el MWC Barcelona 2026, Sunwave Communications lanzó oficialmente su sitio todo en uno de grado operador, una solución totalmente integrada diseñada para escenarios remotos, temporales y de misión crítica. La compañía también presentó su última plataforma DAS digital y estaciones base integradas de última generación.

En campamentos mineros, obras de construcción, eventos a gran escala y locaciones de producción cinematográfica, el despliegue de la red suele verse limitado por largos ciclos de construcción, altos costes y acceso limitado a la transmisión. Los plazos de conectividad a menudo no se ajustan a las necesidades operativas.

All-in-One Site aborda estos desafíos integrando backhaul satelital, 5G privado, computación en el borde e IoT en una única unidad de rápido despliegue. Los operadores y usuarios empresariales pueden establecer una red 5G independiente en 30 minutos, lo que permite una activación rápida del servicio y una cobertura confiable en entornos con infraestructura limitada.

En una entrevista con Mobile World Live, Fan Zhang, director general de Estrategia y Marketing de Sunwave, comentó: "El valor fundamental de All-in-One Site reside en su integración extrema y su rápida entrega. Permite a los clientes construir redes resilientes exactamente cuando y donde las necesitan".

En el segmento DAS, Sunwave presentó sus soluciones de alta potencia de tercera generación, el H3RU y el N3 Plus. Con compatibilidad con 700-4200 MHz y una potencia de salida de hasta 46 dBm, el H3RU permite configuraciones flexibles de banda única 4T4R o cuatribanda SISO y ofrece un ancho de banda de hasta 400 MHz por canal. La solución está diseñada para entornos complejos como túneles, estadios, aeropuertos y campus universitarios, y admite redes multibanda de alta capacidad. El N3 Plus, una unidad compacta de 5 L que cubre 600-4200 MHz, integra 12 canales y admite MIMO de hasta cinco bandas, con un ancho de banda de hasta 400 MHz por canal para satisfacer las necesidades de acceso multioperador y multiestándar. Preparado para O-RAN y equipado con funciones inteligentes de ahorro de energía, ofrece un alto rendimiento al tiempo que respalda operaciones de red más ecológicas.

Además, Sunwave presentó su última estación base, la nCELL-M, con un diseño integral de hasta 37 dBm y una puerta de enlace 5G integrada. Compatible con operaciones multiportadora y configuraciones de espectro flexibles, permite una implementación rápida y lista para usar. Otro producto destacado, la femtocelda 5G, ofrece una cobertura compacta y de alto rendimiento para hogares, oficinas y entornos interiores densos, proporcionando una conectividad fluida para redes 5G privadas y empresariales.

A medida que la demanda de conectividad se vuelve cada vez más dinámica, Sunwave continúa ofreciendo soluciones inteligentes y ágiles que redefinen cómo y dónde se pueden construir redes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2928201/Sunwave_at_MWC2026.jpg

