Sunwave presenta un sitio todo en uno que ofrece conectividad 5G en 30 minutos, en el MWC 2026 de Barcelona

BARCELONA, España, 7 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el MWC 2026 de Barcelona, Sunwave Communications lanzó oficialmente su sitio todo en uno de nivel operador, una solución totalmente integrada diseñada para escenarios remotos, temporales y de misión crítica. Además, la empresa presentó su última plataforma de sistema de antena distribuida (DAS, por sus siglas en inglés) digital y estaciones base integradas de próxima generación.

Sunwave en el MWC 2026 (PRNewsfoto/Sunwave Communications)

En campamentos mineros, sitios de construcción, eventos a gran escala y lugares de producción cinematográfica, la implementación de redes a menudo se ve limitada por largos ciclos de construcción, altos costos y acceso de transmisión limitado. Los plazos de conectividad con frecuencia no coinciden con las necesidades operativas.

El sitio todo en uno aborda estos desafíos al integrar red de retorno satelital, 5G privado, informática de borde e Internet de las cosas (IoT) en una única unidad de rápida implementación. Los operadores y usuarios empresariales pueden establecer una red 5G independiente en 30 minutos, lo que permite activar de forma rápida el servicio y cobertura confiable en entornos con infraestructura limitada.

En una entrevista con Mobile World Live, Fan Zhang, director general de Estrategia y Marketing de Sunwave, comentó: "El valor fundamental del sitio todo en uno reside en la integración extrema y entrega rápida. Este sitio permite a los clientes construir redes resilientes exactamente cuándo y dónde se necesitan".

En el segmento DAS, Sunwave presentó sus soluciones de alta potencia de tercera generación, los modelos H3RU y N3 Plus. El H3RU admite entre 700 y 4200 MHz con una potencia de salida de hasta 46 dBm, lo que permite configuraciones SISO de banda cuádruple o 4T4R de banda única flexibles y ofrece un ancho de banda de hasta 400 MHz por canal. La solución está diseñada para entornos complejos como túneles, estadios, aeropuertos e instalaciones y admite redes multibanda de alta capacidad. El N3 Plus, una unidad compacta de 5 L que abarca entre 600 y 4200 MHz, integra 12 canales y admite hasta MIMO de cinco bandas, con un ancho de banda de hasta 400 MHz por canal para satisfacer las necesidades de acceso de múltiples operadores y estándares. Esta unidad está preparada para O-RAN y equipada con funciones inteligentes de ahorro de energía y ofrece un alto rendimiento a la vez que respalda operaciones de red más ecológicas.

Asimismo, Sunwave presentó su última estación base, la nCELL-M, que presenta un diseño todo en uno con hasta 37 dBm y portal de enlace 5G incorporado. Al admitir operaciones con múltiples empresas de telecomunicaciones y configuraciones de espectro flexibles, permite una implementación rápida y de instalación automática. Otro producto destacado, la femtocelda 5G, ofrece una cobertura compacta y de alto rendimiento para hogares, oficinas y entornos interiores densos, lo que brinda conectividad perfecta para redes 5G privadas y empresariales.

A medida que las demandas de conectividad se vuelven cada vez más dinámicas, Sunwave continúa ofreciendo soluciones inteligentes y ágiles que redefinen la forma y el lugar para construir redes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2928254/Sunwave_at_MWC2026.jpg

FUENTE Sunwave Communications