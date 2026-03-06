Sunwave dévoile un site tout-en-un au MWC Barcelona 2026, offrant une connectivité 5G en 30 minutes

BARCELONE, Espagne, 7 mars 2026 /PRNewswire/ -- Lors du MWC Barcelona 2026, Sunwave Communications a officiellement lancé son site tout-en-un de qualité opérateur, une solution entièrement intégrée conçue pour les scénarios distants, temporaires et critiques. L'entreprise a également présenté sa dernière plateforme DAS numérique et ses stations de base intégrées de nouvelle génération.

Sunwave at MWC26

Dans les camps miniers, les chantiers de construction, les événements à grande échelle et les sites de production cinématographique, le déploiement du réseau est souvent limité par des cycles de construction longs, des coûts élevés et un accès limité à la transmission. Les délais de connexion ne correspondent souvent pas aux besoins opérationnels.

Le site tout-en-un relève ces défis en intégrant la liaison satellite, la 5G privée, l'edge computing et l'IoT dans une seule unité rapidement déployable. Les opérateurs et les utilisateurs professionnels peuvent établir un réseau 5G indépendant en 30 minutes, ce qui permet une activation rapide des services et une couverture fiable dans les environnements à infrastructure limitée.

Lors d'un entretien avec Mobile World Live, Fan Zhang, directeur général de la stratégie et du marketing chez Sunwave, a déclaré : « La valeur fondamentale du site tout-en-un réside dans l'intégration extrême et la livraison rapide. Il permet aux clients de mettre en place des réseaux résilients exactement au moment et à l'endroit où ils sont nécessaires. »

Dans le segment DAS, Sunwave a présenté ses solutions haute puissance de troisième génération, le H3RU et le N3 Plus. Prenant en charge la bande 700-4200 MHz avec une puissance de sortie allant jusqu'à 46 dBm, le H3RU permet des configurations flexibles 4T4R monobande ou SISO quadribande et offre une bande passante allant jusqu'à 400 MHz par canal. Cette solution est conçue pour les environnements complexes tels que les tunnels, les stades, les aéroports et les campus, et prend en charge les réseaux multibandes à haute capacité. Le N3 Plus, une unité compacte de 5 L couvrant la bande 600-4200 MHz, intègre 12 canaux et supporte jusqu'à cinq bandes MIMO, avec jusqu'à 400 MHz de bande passante par canal pour répondre aux besoins d'accès multi-opérateurs et multi-standards. Prêt pour l'O-RAN et doté de fonctions intelligentes d'économie d'énergie, il offre des performances élevées tout en contribuant à des opérations de réseau plus écologiques.

En outre, Sunwave a présenté sa dernière station de base, le nCELL-M, qui se caractérise par une conception tout-en-un avec jusqu'à 37 dBm et une passerelle 5G intégrée. Prenant en charge les opérations multi-porteuses et les configurations de spectre flexibles, il permet un déploiement rapide et prêt à l'emploi. Un autre produit phare, la femtocellule 5G, offre une couverture compacte et performante pour les habitations, les bureaux et les environnements intérieurs denses, fournissant une connectivité fluide pour les réseaux 5G privés et d'entreprise.

Alors que les demandes de connectivité deviennent de plus en plus dynamiques, Sunwave continue à fournir des solutions intelligentes et agiles qui redéfinissent comment et où les réseaux peuvent être construits.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2928201/Sunwave_at_MWC2026.jpg