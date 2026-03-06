Sunwave präsentiert auf dem MWC Barcelona 2026 eine All-in-One-Lösung, die innerhalb von 30 Minuten eine 5G-Verbindung herstellt

BARCELONA, Spanien, 7. März 2026 /PRNewswire/ -- Im Rahmen des MWC Barcelona 2026 stellte Sunwave Communications offiziell seine All-in-One-Site in Carrier-Qualität vor, eine vollständig integrierte Lösung, die für entfernte, temporäre und missionskritische Szenarien entwickelt wurde. Das Unternehmen präsentierte außerdem seine neueste digitale DAS-Plattform und integrierte Basisstationen der nächsten Generation.

Sunwave at MWC26

In Bergbaulagern, auf Baustellen, bei Großveranstaltungen und an Filmproduktionsstandorten wird der Netzausbau häufig durch lange Bauzyklen, hohe Kosten und eingeschränkten Zugang zur Übertragungseinspeisung eingeschränkt. Die Zeitpläne für die Konnektivität entsprechen häufig nicht den betrieblichen Anforderungen.

All-in-One Site begegnet diesen Herausforderungen, indem es Satelliten-Backhaul, privates 5G, Edge-Computing und IoT in einer einzigen, schnell einsetzbaren Einheit integriert. Betreiber und Unternehmensanwender können innerhalb von 30 Minuten ein unabhängiges 5G-Netzwerk einrichten, das eine schnelle Aktivierung von Diensten und eine zuverlässige Abdeckung in Umgebungen mit eingeschränkter Infrastruktur ermöglicht.

In einem Interview mit Mobile World Live äußerte sich Fan Zhang, General Manager of Strategy & Marketing bei Sunwave, wie folgt: „Der Kernwert von All-in-One Site liegt in der umfassenden Integration und der schnellen Bereitstellung. Es ermöglicht Kunden, widerstandsfähige Netzwerke genau dann und dort aufzubauen, wo sie benötigt werden."

Im DAS-Segment präsentierte Sunwave seine High-Power-Lösungen der dritten Generation, den H3RU und den N3 Plus. Der H3RU unterstützt 700–4200 MHz mit einer Ausgangsleistung von bis zu 46 dBm und ermöglicht flexible Single-Band-4T4R- oder Quad-Band-SISO-Konfigurationen sowie eine Bandbreite von bis zu 400 MHz pro Kanal. Die Lösung wurde für komplexe Umgebungen wie Tunnel, Stadien, Flughäfen und Campus entwickelt und unterstützt Multiband-Netzwerke mit hoher Kapazität. Das N3 Plus, ein kompaktes 5 L-Gerät, das den Frequenzbereich von 600 bis 4200 MHz abdeckt, integriert 12 Kanäle und unterstützt bis zu Fünf-Band-MIMO mit einer Bandbreite von bis zu 400 MHz pro Kanal, um den Anforderungen des Multi-Operator- und Multi-Standard-Zugangs gerecht zu werden. Es ist O-RAN-fähig und mit intelligenten Energiesparfunktionen ausgestattet, bietet hohe Leistung und unterstützt gleichzeitig einen umweltfreundlicheren Netzwerkbetrieb.

Darüber hinaus stellte Sunwave seine neueste Basisstation vor, die nCELL-M, die sich durch ein All-in-One-Design mit bis zu 37 dBm und einem integrierten 5G-Gateway auszeichnet. Es unterstützt den Betrieb mit mehreren Trägern und flexible Spektrumskonfigurationen und ermöglicht eine schnelle Plug-and-Play-Bereitstellung. Ein weiteres herausragendes Produkt, die 5G-Femtocell, bietet kompakte, leistungsstarke Abdeckung für Privathaushalte, Büros und dicht besiedelte Innenräume und sorgt für nahtlose Konnektivität für private und unternehmensinterne 5G-Netzwerke.

Angesichts der zunehmend dynamischen Anforderungen an die Konnektivität liefert Sunwave weiterhin intelligente, agile Lösungen, die neu definieren, wie und wo Netzwerke aufgebaut werden können.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2928201/Sunwave_at_MWC2026.jpg