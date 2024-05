Supermicro apresenta soluções de alta densidade, eficientes e com custo otimizado, alimentadas pelos processadores AMD EPYC™ série 4004

Servidor MicroCloud H13 3U da Supermicro com múltiplos nós e família de servidores convencionais 1U e 2U apresentam processadores AMD EPYC série 4004 com desempenho por watt otimizado e soluções que oferecem opções de eficiência energética para hospedagem em nuvem e organizações de pequenas e médias empresas

SAN JOSE, Califórnia, 21 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), provedora de soluções totais de TI para IA, nuvem, armazenamento e 5G/borda, está anunciando adições à geração H13 de servidores CPU baseados em AMD, otimizados para oferecer um excelente equilíbrio entre desempenho e eficiência e equipados com os processadores AMD EPYC série 4004. A Supermicro apresentará sua nova solução MicroCloud de vários nós, que suporta até dez nós em fator de forma 3U. Essa opção de densidade muito alta foi projetada para cargas de trabalho nativas da nuvem.

"A Supermicro continua oferecendo soluções inovadoras para uma ampla gama de aplicações e, com este novo lançamento, baseado no processador AMD EPYC 4004, podemos atender às necessidades dos provedores de serviços no local ou na nuvem que precisam de uma solução econômica em um fator de forma compacto", afirmou Charles Liang, presidente e CEO da Supermicro. "Em um único rack, 160 nós individuais podem ser disponibilizados para aplicativos nativos da nuvem, o que reduz a necessidade de imóveis e diminui o custo total de propriedade do centro de dados".

Saiba mais sobre os servidores da Supermicro com CPUs AMD EPYC 4004

A Supermicro tem o prazer de ser uma das primeiras a comercializar CPUs AMD EPYC 4004, que suportam uma ampla gama de soluções, desde sistemas 1U, 2U e torre até o novo gabinete MicroCloud 3U de vários nós. Com 10 servidores em apenas 3U de espaço em rack, os clientes podem aumentar sua densidade de computação em mais de 3,3 vezes em comparação com os servidores montados em rack de 1U padrão do setor. O novo servidor de 3U oferece densidade sem precedentes e energia e resfriamento otimizados por meio do comprovado design modular da Supermicro, que também suporta periféricos de alto desempenho por meio de duas placas complementares PCIe 5.0 x8 ou uma GPU x16 com altura total e largura total. Esse sistema MicroCloud 3U de vários nós oferece um design que economiza espaço e baixo consumo de energia otimizado para hospedagem web e dedicada, jogos em nuvem e redes de distribuição de conteúdo.

Os servidores da Supermicro, equipados com CPUs AMD EPYC 4004, fornecem a plataforma de servidor ideal para pequenas e médias empresas que buscam expandir para novas oportunidades com computação poderosa e design compacto. Os processadores AMD EPYC™ 4004 ampliam a arquitetura central "Zen4" estabelecida, de alto desempenho e altamente eficiente, para uma gama ampliada de novos designs de sistemas de servidores básicos. Utilizando o soquete AM5 testado e comprovado e recursos de 4-16 núcleos de processador "Zen4" com capacidade para SMT (multithreading simultâneo) e com eficiência de energia, permitindo o desempenho necessário em projetos de sistemas econômicos, permitem a implantação com suporte de TI limitado em ambientes de computação empresarial de baixa densidade, como ambientes médicos, de varejo, de telecomunicações e outros ambientes de escritório.

"A Supermicro continua trabalhando em estreita colaboração com a AMD para levar as CPUs mais recentes aos clientes em uma ampla variedade de mercados. Nossos processadores AMD EPYC série 4004 são ideais para servidores montados em rack da Supermicro e para o novo e inovador MicroCloud. Os clientes podem obter uma enorme densidade por rack com os novos processadores e os formatos da Supermicro projetados para ambientes nativos da nuvem e de escalabilidade horizontal. Esperamos ter sucesso contínuo à medida que levamos novas soluções para o mercado", afirmou John Morris, vice-presidente corporativo de Enterprise e HPC Business Group da AMD.

Esses sistemas de servidores são projetados para atrair pequenas e médias empresas, clientes com servidores em departamentos e filiais e provedores de serviços de TI hospedados, com base na combinação atraente de preço acessível, desempenho e facilidade de gerenciamento. Os processadores AMD EPYC série 4004 são desenvolvidos para oferecer forte desempenho de carga de trabalho de servidor de uso geral em um pacote simplificado de soquete único.

Os seguintes sistemas contêm o processador AMD EPYC™ série 4004:

MicroCloud de 10 nós: https://www.supermicro.com/en/products/system/microcloud/3u/as-3015mr-h10tnr

MicroCloud de 8 nós: https://www.supermicro.com/en/products/system/microcloud/3u/as-3015mr-h8tnr

Convencional, 1U https://www.supermicro.com/en/products/system/mainstream/1u/as-1015a-mt

Convencional, 2U https://www.supermicro.com/en/products/system/mainstream/2u/as-2015a-tr (2U)

Servidores em torre: https://www.supermicro.com/en/products/system/mainstream/tower/as-3015a-i

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções totais de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San José, Califórnia, a Supermicro está comprometida com proporcionar inovação pioneira ao mercado para infraestrutura de TI empresarial, nuvem, IA e 5G de telecomunicações/borda. Somos um fabricante de soluções totais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT, sistemas de comutação, software e serviços de suporte. A experiência em projetos de placas-mãe, energia e chassis da Supermicro permite que nosso desenvolvimento e produção sejam ainda maiores, possibilitando inovação de última geração, desde a nuvem até a borda, a nossos clientes internacionais. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), aproveitando as operações internacionais para obter escala e eficiência, sendo otimizados para melhorar o custo total de propriedade e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação com exatidão, ao selecionar entre uma ampla família de sistemas construídos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis, os quais suportam um conjunto abrangente de soluções de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento a líquido).

