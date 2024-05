Supermicro ने AMD EPYC™ 4004 सीरीज प्रोसेसरों द्वारा संचालित उच्च-घनत्व, प्रभावी और लागत अनुकूलित समाधान प्रस्तुत किए

Supermicro H13 3U माइक्रोक्लाउड मल्टी-नोड सर्वर और 1U, 2U मेनस्ट्रीम सर्वर परिवार में प्रति वाट अनुकूलित प्रदर्शन के साथ AMD EPYC 4004 सीरीज प्रोसेसर और समाधान हैं जो क्लाउड होस्टिंग और SMB प्रतिष्ठानों के लिए ऊर्जा प्रभावी विकल्प प्रदान करते हैं

सैन जोस, कैलिफ़ोर्निया, 22 मई, 2024 /PRNewswire/ -- AI, क्लाउड, स्टोरेज और 5G/Edge के लिए एक समग्र IT समाधान प्रदाता Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), AMD आधारित तथा प्रदर्शन और दक्षता का एक उत्कृष्ट संतुलन प्रदान करने के लिए अनुकूलित और AMD EPYC 4004 श्रृंखला प्रोसेसरों द्वारा संचालित H13 पीढ़ी के CPU सर्वरों में वृद्धि की घोषणा कर रहा है। Supermicro अपने 3U फॉर्म फैक्टर में दस नोड्स तक को सपोर्ट करने वाले नए माइक्रोक्लाउड मल्टी-नोड समाधान को प्रस्तुत करेगा। यह अत्यधिक उच्च घनत्व वाला विकल्प क्लाउड-नेटिव कार्यभार के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Supermicro के अध्यक्ष और CEO, Charles Liang, ने कहा, "Supermicro एप्लीकेशनों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए नवप्रवर्तनशील समाधान प्रदान करना जारी रखता है, और हम AMD EPYC 4004 प्रोसेसर पर आधारित इस नए उत्पाद के साथ, उन ऑन-प्रिमाइसेस या क्लाउड सेवा प्रदाताओं की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, जिन्हें कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में लागत प्रभावी समाधान की आवश्यकता होती है। एक ही रैक में, क्लाउड-नेटिव एप्लीकेशनों के लिए 160 व्यक्तिगत नोड्स उपलब्ध कराए जा सकते हैं, जिससे रियल एस्टेट की आवश्यकता कम हो जाती है और डेटा सेंटर TCO में कमी आती है।"

AMD EPYC 4004 CPU वाले Supermicro सर्वर के बारे में अधिक जानें

AMD EPYC 4004 CPU को बाज़ार में लाने वाली पहली कंपनियों में से एक होने पर Supermicro उत्साहित है, जो 1U, 2U और टॉवर सिस्टम से लेकर नए 3U मल्टी-नोड माइक्रोक्लाउड एनक्लोजर तक सपोर्ट करने वाले समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। केवल 3U रैक स्पेस में 10 सर्वरों के साथ, उद्योग मानक 1U रैकमाउंट सर्वरों की तुलना में ग्राहक अपने कंप्यूटिंग घनत्व को 3.3 गुना से अधिक बढ़ा सकते हैं। नया 3U सर्वर Supermicro के प्रमाणित मॉड्यूलर डिजाइन के माध्यम से अभूतपूर्व घनत्व और अनुकूलित शक्ति और शीतलन प्रदान करता है, जो दो PCIe 5.0 x8 ऐड-ऑन कार्ड या एक x16 पूर्ण-ऊंचाई पूर्ण-चौड़ाई GPU के माध्यम से उच्च-प्रदर्शन वाले कंप्यूटर से जुड़े उपकरणों को भी सपोर्ट करता है। यह 3U मल्टी-नोड माइक्रोक्लाउड सिस्टम स्थान बचाने वाला डिज़ाइन और वेब और समर्पित होस्टिंग, क्लाउड गेमिंग और सामग्री वितरण नेटवर्कों के लिए अनुकूलित बिजली की कम खपत करता है।

AMD EPYC 4004 CPU द्वारा संचालित Supermicro के सर्वर, शक्तिशाली कंप्यूटिंग और कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ नए अवसरों में विस्तार करने के इच्छुक लघु से मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए आदर्श सर्वर प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। AMD EPYC™ 4004 प्रोसेसर स्थापित उच्च-प्रदर्शन, अत्यधिक कुशल "Zen4" कोर आर्किटेक्चर को नए प्रवेश-स्तर सर्वर सिस्टम डिज़ाइनों की विस्तारित श्रृंखला में विस्तारित करते हैं। 4-16 SMT-सक्षम (समकालिक मल्टीथ्रेडिंग), ऊर्जा-प्रभावी "Zen4" प्रोसेसर कोर से परीक्षित-और-सत्य AM5 सॉकेट और सुविधा का उपयोग करते हुए, लागत-प्रभावी सिस्टम डिज़ाइन में आवश्यक प्रदर्शन को सक्षम करना, तथा चिकित्सा, खुदरा, दूरसंचार और अन्य ऑफिस-टाइप सेटिंग्स जैसे कम घनत्व वाले व्यावसायिक कंप्यूटिंग वातावरण में सीमित IT सपोर्ट के साथ तैनाती को संभव बनाता है।

"Supermicro विभिन्न बाजारों में ग्राहकों तक नवीनतम CPU पहुंचाने के लिए AMD के साथ मिलकर काम करना जारी रखे हुए है। हमारे AMD EPYC 4004 शृंखला के प्रोसेसर Supermicro रैक माउंट सर्वर और नए, नवप्रवर्तनशील माइक्रोक्लाउड के लिए आदर्श हैं। ग्राहक नए प्रोसेसरों और क्लाउड-नेटिव तथा स्केल-आउट वातावरणों के लिए डिजाइन किए गए Supermicro के फॉर्म फैक्टर्स के साथ प्रति रैक अत्यधिक घनत्व प्राप्त कर सकते हैं। AMD में एंटरप्राइज और HPC बिजनेस ग्रुप के कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष, John Morris ने कहा, "हम बाजार में नए समाधान लाने के साथ-साथ अनवरत सफलता की भी आशा करते हैं"।

ये सर्वर सिस्टम लघु और मध्यम व्यवसायों, विभागीय और शाखा कार्यालय सर्वर ग्राहकों, तथा होस्टेड IT सेवा प्रदाताओं को आकर्षित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह इसके किफायती, प्रदर्शन और प्रबंधन में आसानी के दमदार संयोजन पर आधारित है। AMD EPYC 4004 शृंखला के प्रोसेसर एक सुव्यवस्थित, एकल-सॉकेट पैकेज में मजबूत सामान्य-उद्देश्य सर्वर कार्यभार प्रदर्शन प्रस्तुत करने के लिए बनाए गए हैं।

निम्न सिस्टमों में AMD EPYC™ 4004 श्रृंखला प्रोसेसर सम्मिलित है:

माइक्रोक्लाउड 10 नोड्स: https://www.supermicro.com/en/products/system/microcloud/3u/as-3015mr-h10tnr

माइक्रोक्लाउड 8 नोड्स: https://www.supermicro.com/en/products/system/microcloud/3u/as-3015mr-h8tnr

मेनस्ट्रीम, 1U https://www.supermicro.com/en/products/system/mainstream/1u/as-1015a-mt

मेनस्ट्रीम, 2U https://www.supermicro.com/en/products/system/mainstream/2u/as-2015a-tr (2U)

टॉवर सर्वर: https://www.supermicro.com/en/products/system/mainstream/tower/as-3015a-i

