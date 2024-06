Supermicro introduceert Rack Scale Plug-and-Play vloeistofgekoelde AI SuperClusters voor NVIDIA Blackwell en NVIDIA HGX H100/H200 - Radicale innovaties in het AI-tijdperk voor gratis vloeistofkoeling met een bonus

Generative AI SuperClusters, geïntegreerd met NVIDIA AI Enterprise en NIM Microservices, leveren directe ROI-opbrengst en meer AI-werk per dollar via een enorm schaalbare rekeneenheid, met vereenvoudigde AI voor snelle implementatie

SAN JOSE, Calif. en TAIPEI, Taiwan, 5 juni 2024 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), een Total IT Solution Provider voor AI, Cloud, Storage en 5G/Edge, introduceert een kant-en-klaar vloeistofgekoeld AI-datacenter, ontworpen voor cloud-native oplossingen die de adoptie van generatieve AI voor bedrijven in verschillende sectoren versnellen. Dit gebeurt met zijn SuperClusters die zijn geoptimaliseerd voor het NVIDIA AI Enterprise -softwareplatform om generatieve AI te ontwikkelen en te implementeren. Met de vloeistofgekoelde 4U van Supermicro kunnen de onlangs geïntroduceerde Blackwell GPU's van NVIDIA de AI-performance van 20 PetaFLOPS ten volle benutten op een enkele GPU. Ze getuigen van een 4X betere AI-training en 30X betere inferentieprestaties dan bij de vorige GPU's, zodat nog meer kosten worden bespaard. Overeenkomstig zijn first-to-market strategie heeft Supermicro onlangs een complete serie van op de NVIDIA Blackwell architectuur gebaseerde producten voor de nieuwe NVIDIA HGX™ B100, B200 en GB200 Grace Blackwell Superchip aangekondigd.

Plug-and-Play Liquid-Cooled AI SuperCluster

"Supermicro blijft de industrie leiden in het creëren en implementeren van AI-oplossingen met vloeistofkoeling op rack-schaal," zegt Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Datacenters met vloeistofkoeling kunnen vrijwel gratis zijn en bieden een bonuswaarde voor klanten door de voortdurende vermindering van het elektriciteitsverbruik. Onze oplossingen zijn geoptimaliseerd met NVIDIA AI Enterprise-software voor klanten in verschillende sectoren en we leveren wereldwijde productiecapaciteit met efficiëntie van wereldklasse. Zo kunnen we onze vloeistofgekoelde of luchtgekoelde kant-en-klare clusters met NVIDIA HGX H100 en H200 en de aankomende B100, B200 en GB200-oplossingen in kortere tijd leveren. Van koelplaten tot CDU's tot koeltorens, onze totale vloeistofkoeling op rackschaal kan het stroomverbruik van datacenters tot wel 40% verminderen."

Supermicro presenteert op COMPUTEX 2024 zijn nieuwe systemen die zijn geoptimaliseerd voor de NVIDIA Blackwell GPU, waaronder een 10U-luchtgekoeld en een 4U-vloeistofgekoeld NVIDIA HGX B200-gebaseerd systeem. Daarnaast biedt Supermicro een 8U-luchtgekoeld NVIDIA HGX B100-systeem en Supermicro's NVIDIA GB200 NVL72 rack met 72 onderling verbonden GPU's en NVIDIA NVLink Switches, samen met de nieuwe NVIDIA MGX™ systemen die de NVIDIA H200 NVL PCIe GPU's en de onlangs aangekondigde NVIDIA GB200 NVL2-architectuur ondersteunen.

"Generatieve AI zorgt voor een reset van de hele computing stack - nieuwe datacenters krijgen GPU-acceleratie en worden geoptimaliseerd voor AI," zegt Jensen Huang, oprichter en CEO van NVIDIA. "Supermicro heeft geavanceerde NVIDIA-versnelde computer- en netwerkoplossingen ontworpen, waardoor de wereldwijde datacenters van biljoenen dollars kunnen worden geoptimaliseerd voor het AI-tijdperk."

De snelle ontwikkeling van grote taalmodellen en de voortdurende nieuwe introducties van open-source modellen zoals Llama-3 van Meta en Mixtral 8x22B van Mistral maken de huidige geavanceerde AI-modellen toegankelijker voor bedrijven. De noodzaak om de AI-infrastructuur te vereenvoudigen en op de meest kostenefficiënte manier toegankelijk te maken, is van het grootste belang om de huidige razendsnelle AI-revolutie te ondersteunen. De Supermicro cloud-native AI SuperCluster overbrugt de kloof tussen de gemakkelijke directe toegang tot de cloud en draagbaarheid en maakt gebruik van de NVIDIA AI Enterprise, om AI-projecten naadloos van pilot naar productie te brengen, ongeacht de schaal. Dit biedt de flexibiliteit om overal te draaien met veilig beheerde gegevens, inclusief zelf gehoste systemen of grote datacenters op locatie.

Bedrijven in verschillende sectoren gaan snel experimenteren met generatieve AI-gebruiksgevallen. Supermicro werkt nauw samen met NVIDIA om te zorgen voor een naadloze en flexibele overgang van het experimenteren en testen van AI-toepassingen naar het implementeren van AI voor productie en grootschalige datacenters. Dit resultaat wordt bereikt door optimalisatie op rack- en clusterniveau met het NVIDIA AI Enterprise-softwareplatform, om een soepel begaanbaar traject gaan, van het eerste verkennen tot en met het implementeren van AI op schaal.

Beheerde services brengen infrastructuurkeuzes, het delen van gegevens en de controle over de generatieve AI-strategie in gevaar. NVIDIA NIM-microservices, onderdeel van NVIDIA AI Enterprise, bieden het voordeel van beheerde generatieve AI en open-source voor een probleemloze implementatie. De veelzijdige inference runtime met microservices versnelt de inzet van generatieve AI voor een breed scala aan modellen, van open-source tot NVIDIA's foundation-modellen. Daarnaast maakt NVIDIA NeMo™ modelontwikkeling op maat mogelijk met datacuration, geavanceerde aanpassing en retrieval-augmented generation (RAG) voor oplossingen die klaar zijn voor de onderneming. In combinatie met Supermicro's SuperClusters ontworpen voor NVIDIA AI Enterprise, biedt NVIDIA NIM de kortste weg naar schaalbare, versnelde productie-implementaties met generatieve AI.

Het huidige generatieve AI Spercluster-aanbod omvat momenteel:

Vloeistofgekoelde Supermicro NVIDIA HGX H100/H200 SuperCluster met 256 H100/H200 GPU's als schaalbare rekeneenheid in 5 racks (inclusief 1 speciaal netwerkrack)

met 256 H100/H200 GPU's als schaalbare rekeneenheid in 5 racks (inclusief 1 speciaal netwerkrack) Luchtgekoelde Supermicro NVIDIA HGX H100/H200 SuperCluster met 256 HGX H100/H200 GPU's als schaalbare rekeneenheid in 9 racks (inclusief 1 speciaal netwerkrack)

met 256 HGX H100/H200 GPU's als schaalbare rekeneenheid in 9 racks (inclusief 1 speciaal netwerkrack) Supermicro NVIDIA MGX GH200 SuperCluster met 256 GH200 Grace™ Hopper Superchips als schaalbare rekeneenheid in 9 racks (inclusief 1 speciaal netwerkrack)

Supermicro SuperClusters zijn NVIDIA AI Enterprise ready met NVIDIA NIM-microservices en het NVIDIA NeMo-platform voor end-to-end generatieve AI-aanpassing. Ze zijn geoptimaliseerd voor NVIDIA Quantum-2 InfiniBand en het nieuwe NVIDIA Spectrum-X Ethernet-platform en leveren een netwerksnelheid van 400Gb/per GPU voor het opschalen naar een groot cluster met tienduizenden GPU's.

Supermicro's nieuwe SuperCluster-aanbod omvat onder andere:

Supermicro NVIDIA HGX B200 SuperCluster , vloeistofgekoeld

, vloeistofgekoeld Supermicro NVIDIA HGX B100/B200 SuperCluster , luchtgekoeld

, luchtgekoeld Supermicro NVIDIA GB200 NVL72 of NVL36 SuperCluster, vloeistofgekoeld

De SuperCluster-oplossingen van Supermicro zijn geoptimaliseerd voor LLM-training, deep learning en inferentie met hoge volumes en batchgroottes. De L11 en L12 validatietests en on-site implementatieservice van Supermicro bieden klanten een naadloze ervaring. Klanten ontvangen plug-and-play schaalbare eenheden om ze eenvoudig te implementeren in een datacenter en snellere resultaten te behalen.

