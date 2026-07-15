Supermicro breidt zijn end-to-end-portfolio voor DCBBS-vloeistofkoeling uit met achterdeurwarmtewisselaars voor AI- en HPC-infrastructuur met hoge dichtheid

Het uitgebreide portfolio van tien modellen ondersteunt koelcapaciteiten van 10 kW tot 120 kW voor AI-fabrieken van systeemniveau tot rackschaal

Flexibele achterdeurwarmtewisselaars bieden snelle vloeistofkoeling met minimale verstoring voor zowel nieuwe als bestaande datacenters

Geïntegreerde DCBBS leveren een gevalideerde rack-scale-infrastructuur, intelligente beheerssoftware en wereldwijde implementatiediensten

SAN JOSE, Californië, 16 juli 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), een toonaangevende aanbieder van complete IT-oplossingen voor AI, enterprise, opslag en 5G/Edge met Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), kondigde vandaag de uitbreiding van zijn portfolio met Rear Door Heat Exchangers (RDHx) aan, waarmee zijn end-to-end vloeistofkoeloplossingen voor AI- en HPC-infrastructuur met hoge dichtheid verder worden versterkt. Als belangrijk onderdeel van DCBBS biedt het uitgebreide RDHx-portfolio flexibele koelcapaciteiten, waardoor datacenterbeheerders vloeistofkoeling eenvoudig kunnen implementeren in zowel nieuwe als bestaande datacenters.

Rear Door Heat Exchangers Optimized for High-Density AI & HPC Data Center Racks

"We blijven ons DCBBS-aanbod uitbreiden om onze klanten ongeëvenaarde aanpassings- en optimalisatiemogelijkheden te bieden", aldus Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Ons uitgebreide RDHx-portfolio helpt klanten optimaal te profiteren van vloeistofkoeling. De oplossingen bieden een koelcapaciteit van 10 kW tot 120 kW op deurniveau en tot maximaal 240 kW per rack, waardoor datacenters efficiënter kunnen worden geëxploiteerd."

Lees hier meer over het RDHx-portfolio van Supermicro en bekijk deze videosamenvatting.

Klanten kunnen gevalideerde koeloplossingen op rackschaal ontwerpen en implementeren die zijn afgestemd op de specifieke vereisten van hun datacenter, infrastructuurbeperkingen en workload-eisen, wat leidt tot een hogere rekendichtheid, een betere koelefficiëntie en lagere totale eigendomskosten (TCO). Het uitgebreide portfolio van tien RDHx-modellen kan worden ingezet als primaire vloeistofkoeloplossing of worden geïntegreerd met de Direct-to-Chip (D2C) vloeistofkoeltechnologieën van Supermicro als onderdeel van een complete DCBBS-infrastructuuroplossing.

Met ondersteuning voor koelcapaciteiten van 10 kW tot 120 kW per rack stelt RDHx organisaties in staat de rekendichtheid en koelefficiëntie voor AI- en HPC-workloads te verhogen zonder dat daarvoor grote aanpassingen aan de faciliteit nodig zijn. De oplossingen zijn compatibel met standaard EIA-, ORv3- en MGX-racks en integreren naadloos in zowel nieuwe datacenterimplementaties als bestaande faciliteiten. Als onderdeel van het gevalideerde DCBBS-portfolio van Supermicro kan RDHx worden geleverd met versnelde systemen, integratie op rackschaal, voorzieningen voor stroomvoorziening en koeling, intelligente beheerssoftware en implementatiediensten, waardoor klanten hun inkoopproces vereenvoudigen, het integratierisico beperken en de time-to-online (TTO) verkorten.

De belangrijkste voordelen van de RDHx-oplossingen van Supermicro zijn:

Overal inzetbaar — Kan rechtstreeks op standaard EIA-, ORv3- en MGX-racks worden gemonteerd voor een snelle implementatie in zowel nieuwe datacenters als bij retrofits, zonder dat er een speciale gekoeldwatervoorziening of extra hardware nodig is.

— Kan rechtstreeks op standaard EIA-, ORv3- en MGX-racks worden gemonteerd voor een snelle implementatie in zowel nieuwe datacenters als bij retrofits, zonder dat er een speciale gekoeldwatervoorziening of extra hardware nodig is. Maximaliseer de betrouwbaarheid — Optimaliseer de energie-efficiëntie met intelligente ventilatorregeling, N+1-redundantie en anticondensatiebeveiliging voor een continue werking en eenvoudiger onderhoud.

— Optimaliseer de energie-efficiëntie met intelligente ventilatorregeling, N+1-redundantie en anticondensatiebeveiliging voor een continue werking en eenvoudiger onderhoud. Vereenvoudig de integratie van de stroomvoorziening — Integreer gelijkstroommodellen met rack-busbars voor een gestroomlijnde implementatie of kies wisselstroommodellen voor brede compatibiliteit met de bestaande infrastructuur.

— Integreer gelijkstroommodellen met rack-busbars voor een gestroomlijnde implementatie of kies wisselstroommodellen voor brede compatibiliteit met de bestaande infrastructuur. Monitor de infrastructuur — Volg temperatuur, druk, debiet en pompstatus in realtime met behulp van Redfish®, SNMP, webgebaseerd beheer en Supermicro SuperCloud Composer® (SCC).

Supermicro DCBBS levert een complete, modulaire AI-infrastructuur die is opgebouwd uit gevalideerde componenten en subsystemen. Dit maakt een flexibele implementatie mogelijk van afzonderlijke servers en netwerkoplossingen tot complete oplossingen op rackschaal en datacenterniveau, inclusief software en diensten. Supermicro blijft toonaangevend in de sector met zijn uitgebreide portfolio van AI-infrastructuuroplossingen, waarmee organisaties wereldwijd schaalbare, efficiënte en milieuvriendelijke AI-datacenters kunnen implementeren.

Ontdek het volledige assortiment Supermicro-vloeistofkoeloplossingen en de modulaire infrastructuuropties van DCBBS.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldleider in toepassingsgerichte, complete IT-oplossingen. Supermicro, opgericht en gevestigd in San Jose, Californië, zet zich in voor het als eerste op de markt brengen van innovaties op het gebied van Enterprise-, Cloud-, AI- en 5G Telco/Edge-IT-infrastructuur. Wij zijn een leverancier van complete IT-oplossingen met servers, AI-, opslag-, IoT- en switchsystemen, software en ondersteunende diensten. De expertise van Supermicro op het gebied van moederbord-, voedings- en chassisontwerp ondersteunt onze ontwikkeling en productie en maakt innovatie van de volgende generatie mogelijk, van cloud tot edge, voor onze klanten wereldwijd. Onze producten worden in eigen beheer ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland), waarbij gebruik wordt gemaakt van wereldwijde activiteiten voor schaalbaarheid en efficiëntie. Daarnaast zijn ze geoptimaliseerd om de TCO te verbeteren en de impact op het milieu te beperken (Green Computing). Met het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® kunnen klanten hun systemen optimaal afstemmen op specifieke workloads en toepassingen door te kiezen uit een uitgebreide reeks systemen die zijn opgebouwd uit flexibele en herbruikbare bouwstenen. Deze ondersteunen een breed scala aan vormfactoren, processors, geheugen, GPU's, opslag-, netwerk-, voedings- en koelingsoplossingen (luchtkoeling, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling).

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