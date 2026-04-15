A Supermicro apresenta sistemas compactos e com alta eficiência energética para acelerar a adoção de soluções avançadas de IA inteligente.

Sistemas de IA de ponta desenvolvidos especificamente para esse fim oferecem suporte à inferência em tempo real e a cargas de trabalho essenciais para os negócios em ambientes de varejo, manufatura, saúde e ambientes corporativos.

Configurações flexíveis oferecem desempenho de nível de data center em implantações de borda com limitações de espaço e energia.

Recursos avançados de segurança, incluindo TPM 2.0 e AMD SEV, combinados com gerenciamento remoto, ajudam a garantir operações mais seguras, confiáveis e econômicas.

SAN JOSE, Califórnia, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornecedora de soluções de TI completas para IA/ML, HPC, Nuvem, Armazenamento e 5G/Edge, anunciou hoje uma família de plataformas compactas e de alta eficiência equipadas com processadores AMD EPYC™ série 4005. Os sistemas otimizados para computação de borda (edge) são projetados para acelerar a inferência de IA e as cargas de trabalho de uso geral em ambientes com limitações de espaço e energia, incluindo varejo, manufatura, saúde e filiais empresariais.

Supermicro AMD EPYC 4005 Series

"A Supermicro continua a fornecer sistemas compactos e altamente eficientes, aproximando o poder computacional do local onde os dados são gerados e processados", disse Mory Lin, vice-presidente de IoT/Computação Embarcada e de Borda da Supermicro. "Com nossas novas plataformas baseadas no processador AMD EPYC 4005 — incluindo os formatos compacto box, 1U de profundidade reduzida e slim tower —, os clientes podem implementar placas aceleradoras de IA e cargas de trabalho dedicadas na borda, desfrutando de desempenho aprimorado, segurança reforçada, consumo de energia reduzido e diminuição do custo total de propriedade (TCO)."

Para especificações de produto mais detalhadas, visite https://www.supermicro.com/en/featured/epyc-4000-series.

As adições mais recentes ao portfólio incluem três novos sistemas de IA de ponta, que permitem às organizações implementar aplicações inteligentes em larga escala, desde análises em tempo real até infraestruturas críticas para os negócios, incluindo prevenção de perdas, finalização de compras sem atrito e análises em loja para um varejo inteligente, restaurantes e saúde.

O portfólio da série AMD EPYC™ 4005 inclui:

AS -E300-14GR: Um sistema compacto no formato mini-1U, que suporta até 16 núcleos e 192 GB de memória DDR5, ideal para aplicações embarcadas e com espaço limitado, como pontos de venda com portas HDMI e Mini Display, e gateways de rede com uma porta dedicada para gerenciamento fora de banda e 4 portas GbE, em um gabinete de 2,5 L.

AS -1116R-FN4: Um sistema de montagem em rack 1U de profundidade reduzida, com capacidade de armazenamento expandida, otimizado para filiais e para a consolidação de back-end no varejo.

AS -3015TR-i4: Um sistema de torre compacto que oferece flexibilidade para implantações de borda que exigem operação silenciosa e facilidade de instalação, permitindo integrar uma placa de vídeo de dois slots (6,86 cm A x 16,76 cm C), como a GPU NVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwell, em um chassi de 9 L, incluindo unidades ópticas e de disco de 3,5" opcionais.

Ambos os sistemas apresentam tecnologias de segurança avançadas, incluindo TPM 2.0 e AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV), além de opções de conectividade robustas, como quatro portas GbE, que permitem integração perfeita com sistemas POS, câmeras e redes corporativas.

Com a arquitetura de núcleo "Zen 5" da AMD, os processadores da série EPYC 4005 têm TDP de apenas 65 W, suporte para memória DDR5 e expansão PCIe Gen 5. Alguns modelos também incorporam a tecnologia AMD 3D V-Cache™, que permite acesso mais rápido aos dados e melhor desempenho para cargas de trabalho com uso intensivo de dados.

Com suporte para gerenciamento remoto IPMI 2.0 e aceleração opcional por GPU, os novos sistemas de borda da Supermicro oferecem uma plataforma escalável, segura e de baixo consumo de energia para a computação distribuída moderna.

Sobre a Super Micro Computer, Inc.

A Supermicro (NASDAQ: SMCI) é líder mundial em soluções totais de TI otimizadas para aplicativos. Fundada e operando em San Jose, Califórnia, a Supermicro está comprometida em oferecer inovação pioneira no mercado para infraestrutura corporativa, nuvem, IA e TI 5G de telecomunicações/borda. Somos um provedor de soluções totais de TI com servidores, IA, armazenamento, IoT, sistemas de switch, software e serviços de suporte. A experiência da Supermicro em design de placa-mãe, alimentação e chassi permite ainda mais nosso desenvolvimento e produção, possibilitando a inovação de última geração da nuvem à borda para nossos clientes globais. Nossos produtos são projetados e fabricados internamente (nos EUA, Taiwan e Países Baixos), aproveitando as operações internacionais para obter escala e eficiência, sendo otimizados para melhorar o custo total de propriedade (TCO) e reduzir o impacto ambiental (computação ecológica). O premiado portfólio Server Building Block Solutions® permite que os clientes otimizem sua carga de trabalho e aplicação com exatidão ao selecionar entre uma ampla família de sistemas construídos a partir de nossos blocos de construção flexíveis e reutilizáveis, os quais suportam um conjunto abrangente de soluções de fatores de forma, processadores, memória, GPUs, armazenamento, rede, energia e resfriamento (ar condicionado, resfriamento ao ar livre ou resfriamento a líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green são marcas comerciais ou marcas registradas da Super Micro Computer, Inc.

Todas as outras marcas, nomes e marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2954188/Supermicro_AMD_EPYC_4005.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg

FONTE Super Micro Computer, Inc.