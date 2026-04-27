Supermicro voegt grootste Silicon Valley Campus toe met nieuwe DCBBS-faciliteit en bevordert de levering van de volgende generatie AI-datacenters

Vierde vestiging in de SF Bay Area zal honderden Amerikaanse banen opleveren en de binnenlandse productie uitbreiden om de Amerikaanse technologie en AI-infrastructuurcapaciteit te verbeteren

SAN JOSE, Calif., 27 april 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), een leverancier van totaaloplossingen op het gebied van AI, bedrijfsoplossingen, opslag en 5G/Edge met geoptimaliseerde Data Center Building Block Solutions® (DCBBS), heeft vandaag zijn grootste vestiging in de VS aangekondigd, met de geavanceerde DCBBS-campus, en een forse uitbreiding van zijn activiteiten in Silicon Valley met een nieuw, ultramodern bedrijfscomplex in de buurt van het hoofdkantoor in San Jose, Californië.

Supermicro Establishes Largest and Fourth Silicon Valley Campus

De nieuwste uitbreiding neemt ruim 13 hectare en meer dan 66.000 vierkante meter in beslag. Het is Supermicro's vierde vestiging in de Bay Area en brengt de regionale aanwezigheid op bijna 372.000 vierkante meter. De faciliteiten herbergen een volledig scala aan binnenlandse activiteiten, waaronder geavanceerd systeemontwerp, productie, testen en service, naast de wereldwijde distributie van het DCBBS-systeem van het bedrijf voor de AI-infrastructuur.

"Deze nieuwe DCBBS-campus, de grootste in de VS, is een directe investering in Amerikaanse innovatie en leiderschap in productie," zegt Charles Liang, president en CEO van Supermicro. "Met deze uitgebreide aanwezigheid in Silicon Valley, versterken wij onze wortels in San Jose, waar we hoogwaardige professionele functies creëren. Zo kunnen we binnenlandse innovatie, de waarde van onze oplossingen en onze productiecapaciteit verder ontwikkelen. Ons team blijft de volgende golf van datacenter innovatie, Time-to-Online (TTO) en het uitbouwen van efficiëntie verder stimuleren, waardoor we beter in staat zijn om nieuwe generatie AI-infrastructuur op schaal te leveren."

Ga voor meer informatie naar https://www.supermicro.com/en/about/us-manufacturing-expansion

Het bedrijf zal naar verwachting honderden nieuwe banen van hoge kwaliteit creëren in engineering, productie en zakelijke functies. Dit versterkt Supermicro's langetermijncommitment aan de ontwikkeling van lokale arbeidskrachten en productie in de VS.

"De uitbreiding van Supermicro voegt meer geavanceerde productie-, test- en distributiecapaciteit in San Jose toe en versterkt onze positie in het centrum van de wereldwijde AI-economie," aldus burgemeester Matt Mahan. "Deze investering versnelt de AI-infrastructuur van de volgende generatie, creëert banen van hoge kwaliteit en stimuleert lokale economische groei: de innovatie-economie levert een voordeel voor alle inwoners op."

Naarmate de wereldwijde vraag naar AI-infrastructuur toeneemt, schaalt Supermicro zijn binnenlandse capaciteiten uit. Zo wil het voldoen aan de behoeften van ondernemingen en cloudaanbieders die steeds complexere en rekenintensieve workloads inzetten. De geïntegreerde aanpak van het bedrijf, van het ontwerp op systeemniveau tot systemen op rackschaal, zorgt voor een snellere implementatie, verbeterde energie-efficiëntie en lagere totale eigendomskosten voor datacenters van de volgende generatie.

Supermicro stemt zijn activiteiten in Silicon Valley verder af op de veranderende eisen van AI-infrastructuur op schaal, waar integratie op rack-niveau, energiezuinigheid en snelle implementatie van cruciaal belang zijn. De nieuwe faciliteiten vergroten het vermogen van het bedrijf om hyperscale-, cloud- en zakelijke klanten te ondersteunen bij het bouwen van AI-fabrieken. Daarnaast versterken ze de rol van het bedrijf als Amerikaanse productieleider op het gebied van high-performance computerinfrastructuur.

Supermicro DCBBS levert een complete, modulaire AI-infrastructuur. DCBBS is opgebouwd uit gevalideerde componenten en subsystemen en biedt end-to-end inzetflexibiliteit, van afzonderlijke GPU's en netwerkswitches tot complete racks, site-infrastructuur, beheersoftware en professionele services.

Ga voor meer informatie naar www.supermicro.com.

Over Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van allesomvattende IT-oplossingen met toepassingsoptimalisatie. Supermicro is opgericht en gevestigd in San Jose, Californië, en streeft naar het leveren van first-to-market innovatie voor Enterprise, Cloud, AI en 5G Telco/Edge IT-infrastructuur. We zijn een Total IT Solutions provider met server, AI, storage, IoT, switch systemen, software en ondersteunende diensten. Supermicro's expertise op het gebied van moederbord-, voeding- en chassisontwerp maakt onze ontwikkeling en productie verder mogelijk, waardoor innovatie van de volgende generatie, van cloud tot edge, mogelijk wordt voor onze wereldwijde klanten. Onze producten worden in eigen huis ontworpen en geproduceerd (in de VS, Taiwan en Nederland). Hierbij maken we gebruik van wereldwijde faciliteiten voor schaal en efficiëntie, geoptimaliseerd om de TCO te verlagen en de impact op het milieu te verminderen (Green Computing). Het bekroonde portfolio van Server Building Block Solutions® stelt klanten in staat hun systeem te optimaliseren voor hun exacte workload en toepassing door een keuze te maken uit een brede selectie van systemen die zijn opgebouwd uit onze flexibele en herbruikbare bouwstenen, met ondersteuning van een grote verscheidenheid van vormfactoren, processoren, geheugen, GPU's en opslag-, netwerk-, voedings- en koeloplossingen (airconditioning, vrije luchtkoeling of vloeistofkoeling).

