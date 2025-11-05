Tata Communications y NiCE se asocian para transformar los centros de contacto mundiales con una experiencia de cliente impulsada por la IA

La alianza estratégica une las plataformas Kaleyra de Tata Communications y NiCE CXone Mpower para ofrecer una experiencia de cliente fluida y basada en IA a gran escala

MUMBAI, India, 4 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Tata Communications anunció hoy una alianza estratégica con NiCE para revolucionar las operaciones de los centros de contacto empresariales. Esta colaboración une la suite de interacción con el cliente basada en IA de Tata Communications Kaleyra con la plataforma CXone Mpower CX AI de NiCE, líder en el sector, para ofrecer experiencias de cliente inteligentes, automatizadas e hiperpersonalizadas.

Impulsada por los sólidos canales digitales de Tata Communications, su infraestructura de voz y red compatible a nivel mundial, su amplia experiencia en migración a la nube, sus capacidades de IA agéntica y sus completos servicios gestionados, la solución ofrece experiencias de cliente seguras, escalables y personalizadas en más de 190 países y territorios.

NiCE mejora esta colaboración con todas las capacidades de su plataforma CXone Mpower, una solución integral de IA para la experiencia del cliente que combina el aumento de la fuerza laboral impulsado por la IA, la automatización inteligente y la coordinación fluida de los flujos de trabajo en una solución unificada. Con CXone Mpower como eje central, las empresas pueden modernizar rápidamente sus centros de contacto, garantizar una excelencia constante en todos los canales y convertir la interacción con los clientes en un motor cuantificable para el crecimiento, la eficiencia operativa y la fidelidad a largo plazo.

Juntas, Tata Communications y NiCE acelerarán la transformación digital de las operaciones de servicio al cliente, lo que garantizará agilidad, cumplimiento normativo e innovación a gran escala, a la vez que las convertirán de unidades de soporte reactivas en motores de crecimiento dinámicos impulsados por IA que se anticipan a las necesidades de los clientes, empoderan a los agentes e impulsan un servicio proactivo.

Esta experiencia se ve reforzada por Tata Communications Kaleyra TX Hub , una capa de coordinación modular que conecta la pila CX y las herramientas empresariales existentes de los clientes en una experiencia de agente total, unificada e inteligente. Kaleyra TX Hub ofrece implementación mediante arrastrar y soltar, vistas personalizadas para los agentes, análisis de opiniones integrado y una interfaz unificada para los agentes y supervisores de los centros de contacto. Simplifica el proceso de migración para las empresas, lo que facilita la transición a plataformas modernas de IA para la experiencia del cliente, como NiCE CXone Mpower, a la vez que se mantiene la continuidad y se minimizan las interrupciones.

Gaurav Anand, vicepresidente y director mundial de Customer Interaction Suite, Tata Communications, afirmó: "En una era en la que cada interacción con el cliente determina su lealtad, nuestra asociación con NiCE permite a las empresas ofrecer experiencias de centro de contacto inteligentes, fluidas y centradas en el agente. Esto establece un nuevo punto de referencia para la transformación del servicio, en el que la IA se une a la automatización, la migración es sencilla y cada conversación es más inteligente y está más conectada".

Darren Rushworth, presidente de NiCE International, afirmó: "Esta alianza une a dos líderes del sector con una visión compartida: ayudar a las empresas a ofrecer experiencias de cliente más inteligentes y personalizadas que generen un impacto cuantificable. Con el respaldo del alcance global y la experiencia de confianza de Tata Communications, estamos transformando cada interacción en una oportunidad para crear valor, fidelidad y ventaja competitiva".

Acerca de NiCE

NiCE (NASDAQ: NICE) está transformando el mundo con una IA que pone a las personas en primer lugar. Nuestras plataformas específicas basadas en IA automatizan las interacciones y las convierten en acciones proactivas, seguras e inteligentes, lo que permite a las personas y a las organizaciones innovar y actuar, desde la interacción hasta la resolución. Las plataformas de NiCE, que cuentan con la confianza de organizaciones de más de 150 países de todo el mundo, se utilizan ampliamente en todos los sectores para conectar a las personas, los sistemas y los flujos de trabajo con el fin de trabajar de forma más inteligente a gran escala, elevando el rendimiento en toda la organización y ofreciendo resultados medibles y probados.

Acerca de Tata Communications

Como parte de Tata Group, Tata Communications (NSE: TATACOMM) (BSE: 500483) es un facilitador del ecosistema digital global que impulsa la economía digital actual de rápido crecimiento en más de 190 países y territorios. Mediante su liderazgo con confianza, permite la transformación digital de las empresas en todo el mundo, con soluciones de colaboración y conexión, conectividad básica y de nueva generación, alojamiento en la nube, soluciones de seguridad y servicios multimedia. La empresa enlaza negocios con el 80 % de los gigantes mundiales de la nube y 300 de las empresas de Fortune 500 son sus clientes. Para más información, visite www.tatacommunications.com

