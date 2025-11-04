Tata Communications et NiCE entrent en partenariat pour transformer les centres de contact mondiaux avec un engagement client optimisé par l'IA

L'alliance stratégique réunit les plateformes Tata Communications Kaleyra et NiCE CXone Mpower pour offrir une expérience client optimale et alimentée par l'IA

BOMBAY, Inde, 4 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Tata Communications annonce aujourd'hui un partenariat stratégique avec NiCE pour révolutionner les opérations des centres de contact des entreprises. Cette collaboration réunit la suite d'interaction client de Tata Communications Kaleyra, alimentée par l'IA, et la plateforme IA CXone Mpower CX de NiCE, leader sur le marché, afin d'offrir des expériences client intelligentes, automatisées et hyper-personnalisées.

S'appuyant sur les canaux numériques robustes de Tata Communications, l'infrastructure vocale et réseau conforme au niveau mondial, l'expertise approfondie en matière de migration vers le cloud, les capacités d'IA agentique et les services gérés complets, la solution offre des expériences client sécurisées, évolutives et personnalisées dans plus de 190 pays et territoires.

NiCE renforce ce partenariat avec toutes les capacités de sa plateforme CXone Mpower, une solution IA CX de bout en bout qui rassemble l'augmentation de la main-d'œuvre pilotée par l'IA, l'automatisation intelligente et l'orchestration transparente des flux de travail dans une solution unifiée. Avec CXone Mpower, les entreprises peuvent moderniser rapidement leurs centres de contact, assurer une excellence cohérente sur tous les canaux, et transformer l'engagement des clients en un moteur mesurable de croissance, d'efficacité opérationnelle et de fidélisation à long terme.

Ensemble, Tata Communications et NiCE vont accélérer la transformation numérique des opérations de service client, en garantissant l'agilité, la conformité et l'innovation à l'échelle, tout en les faisant évoluer d'unités de support réactives vers des moteurs de croissance dynamiques alimentés par l'IA qui anticipent les besoins des clients, responsabilisent les agents et favorisent un service proactif.

L'expérience est encore améliorée par le Tata Communications Kaleyra TX Hub, une couche d'orchestration modulaire qui relie la pile CX existante des clients et les outils d'entreprise en une expérience unifiée, intelligente et totale de l'agent. Kaleyra TX Hub offre un déploiement glisser-déposer, des vues personnalisées pour les agents, une analyse intégrée des sentiments, et une interface unifiée pour les agents et les superviseurs des centres de contact. Le hub simplifie le parcours de migration pour les entreprises, facilitant la transition vers des plateformes modernes IA CX comme NiCE CXone Mpower, tout en préservant la continuité et en minimisant les perturbations.

Gaurav Anand, vice-président et responsable mondial - Customer Interaction Suite, Tata Communications, déclare : « À une époque où chaque interaction avec le client détermine la fidélité, notre partenariat avec NiCE permet aux entreprises de fournir des expériences de centre de contact intelligentes, fluides et axées sur l'agent. Cela établit une nouvelle référence pour la transformation des services - où l'IA rencontre l'automatisation, la migration se fait sans effort, et chaque conversation est plus intelligente et plus connectée ».

Darren Rushworth, président, NiCE International, déclare : « Ce partenariat réunit deux leaders de l'industrie avec une vision commune - aider les entreprises à offrir des expériences clients plus intelligentes et plus personnalisées qui ont un impact mesurable. Soutenus par la portée mondiale et l'expertise de confiance de Tata Communications, nous transformons chaque interaction en une occasion de créer de la valeur, de la loyauté et un avantage concurrentiel ».

À propos de NiCE

NiCE (NASDAQ : NICE) transforme le monde grâce à l'IA qui donne la priorité aux personnes. Nos plateformes spécialisées alimentées par l'IA automatisent les engagements en actions proactives, sûres et intelligentes, donnant aux individus et aux organisations les moyens d'innover et d'agir, de l'interaction à la résolution. Les plateformes de NiCE sont largement adoptées par des organisations dans plus de 150 pays à travers le monde, connectant les personnes, les systèmes et les flux de travail pour travailler plus intelligemment à l'échelle, élevant la performance à travers l'organisation, délivrant des résultats mesurables prouvés.

À propos de Tata Communications

En tant que membre du groupe Tata, Tata Communications (NSE : TATACOMM) (BSE : 500483) est un fournisseur mondial d'écosystèmes numériques qui alimente l'économie numérique à croissance rapide d'aujourd'hui dans plus de 190 pays et territoires. Sa confiance en tant que leader lui permet d'accompagner la transformation numérique d'entreprises à l'échelle mondiale avec des solutions de collaboration et connectées, la connectivité de base et de nouvelle génération, l'hébergement dans le cloud et les solutions de sécurité et les services de médias. Trois cents des entreprises du classement Fortune 500 figurent parmi ses clients et la société connecte les entreprises à 80 % des géants mondiaux du cloud. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.tatacommunications.com

Déclarations prospectives et mises en garde

Certains termes et déclarations du présent communiqué concernant Tata Communications et ses perspectives, ainsi que d'autres déclarations, notamment celles relatives à la situation financière prévue de Tata Communications, à sa stratégie commerciale, à son développement futur des opérations et à l'économie générale de l'Inde, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, notamment financiers, réglementaires et environnementaux, ainsi que ceux liés à la croissance de l'industrie et aux projections de tendances, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, les performances ou les réalisations de Tata Communications, ou les résultats de l'industrie, diffèrent matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prévisionnelles. Les facteurs importants susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats, les performances ou les réalisations réels et ces déclarations prévisionnelles comprennent, entre autres, l'incapacité d'augmenter le volume de trafic sur le réseau de Tata Communications ; l'incapacité de développer de nouveaux produits et services qui répondent aux demandes des clients et génèrent des marges acceptables ; l'incapacité d'achever avec succès les essais commerciaux des nouvelles technologies et des systèmes d'information pour soutenir les nouveaux produits et services, y compris les services de transmission de la voix ; l'incapacité à stabiliser ou à réduire le taux de compression des prix de certains services de communication de l'entreprise ; l'incapacité à intégrer les acquisitions stratégiques et les changements dans les politiques ou les réglementations gouvernementales de l'Inde et, en particulier, les changements relatifs à l'administration de l'industrie de Tata Communications ; et, en général, les conditions économiques, commerciales et de crédit en Inde. Les facteurs supplémentaires susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats, performances ou réalisations réels et ces déclarations prospectives, dont beaucoup ne sont pas sous le contrôle de Tata Communications, comprennent, sans s'y limiter, les facteurs de risque décrits dans les rapports annuels de Tata Communications Limited.

Les rapports annuels de Tata Communications Limited sont disponibles sur www.tatacommunications.com. Tata Communications n'a aucune obligation de mettre à jour ou de modifier ses déclarations prévisionnelles et décline expressément toute obligation à cet égard.

© 2025 Tata Communications Ltd. Tous droits réservés.

TATA COMMUNICATIONS et TATA sont des marques ou des marques déposées de Tata Sons Private Limited en Inde et dans certains pays.

*TX = Total Experience

