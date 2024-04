TCL une proativamente parceiros globais para a excelência na Conferência de Parceiros Globais de 2024

WUHAN, China, 22 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A TCL, uma marca líder de produtos eletrônicos de consumo e uma das duas principais marcas de TV do mundo, sediou sua Conferência de Parceiros Globais da TCL Industries 2024 (GPC 2024) em 19 de abril de 2024. Com o tema "Unidos para a Grandeza", o evento reuniu cerca de 500 parceiros de negócios, líderes do setor e meios de comunicação de 47 países e regiões para discutir os insights mais recentes da empresa sobre desenvolvimento de negócios globais, P&D e estratégias de marca. A conferência destacou o amplo alcance da rede global de parceiros da TCL e enfatizou os seus objetivos principais de construir um caminho para um futuro próspero com objetivos partilhados e sucesso com os seus parceiros.

Durante a conferência, Du Juan, CEO da TCL Industries, reafirmou a estratégia da empresa e a estratégia global, priorizando atualizações de inovação através de produtos de médio-alto padrão, a integração da marca e da cultura local, a responsabilidade corporativa e a sustentabilidade, bem como o fortalecimento da a rede de parceiros da empresa no caminho da evolução global.

A inovação sempre fez parte do DNA da TCL. Daniel Sun, CTO da TCL Industries, compartilhou na conferência que a TCL Industries continuará a impulsionar P&D e inovação, concentrando-se na otimização da qualidade da tela, no avanço da inteligência doméstica e na promoção de tecnologias verdes de economia de energia.

Bill Jiang, vice-presidente da TCL Industries e gerente geral do Global Marketing Center, reiterou a proposta da marca da empresa, "Inspire Greatness", marcando um firme compromisso de capacitar cada usuário da TCL para alcançar a grandeza. Com base nesta proposta, também foram revelados quatro novos atributos da marca: vibrante, inovadora, moderna e premium.

A GPC 2024 também apresentou as mais recentes inovações da TCL, incluindo suas mais recentes TVs LED QD-Mini, condicionadores de ar da série TCL FreshIN, refrigeradores integrados gratuitos e máquinas de lavar de última geração que apresentam uma taxa de limpeza líder do setor. Além disso, os futuros TCL NXTPAPER 14 Pro e TCL NXTPAPER 14 com tela pioneira de conforto visual no centro, junto com os inovadores óculos RayNeo X2 AR e RayNeo Air 2 XR, ressaltaram os esforços da TCL na inovação de produtos e tecnologia.

Comemorando 25 anos desde o seu primeiro passo para se tornar global através pelo Vietnã, a TCL solidificou a sua presença global. Com um ecossistema robusto de 10.000 parceiros e um alcance que abrange mais de 960 milhões de usuários em todo o mundo, a TCL Industries também se transformou em uma empresa global de tecnologia com operações de vendas em mais de 80 países e regiões e presença comercial em mais de 160 países e regiões. Seu sucesso está ancorado em sua cadeia de suprimentos verticalmente integrada, líder mundial, em produtos e tecnologias de ponta e em uma estratégia de parceria eficiente.

Com a proposta da sua marca "Inspire Greatness", a TCL Industries continuará a procurar novas oportunidades, a impulsionar a inovação, a adotar práticas verdes e a crescer com os seus parceiros globais.

Sobre a TCL

