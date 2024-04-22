共越山海 見不凡，TCL實業攜全球合作夥伴共建產業和諧生態

在品牌戰略驅動下，TCL實業還在會上宣佈品牌升級，重申「敢為不凡」的品牌主張，全新定義「活力」、「創新」、「時尚」和「高級」四大品牌特質，通過不斷的變革與創新，以智慧科技賦能每一位TCL用戶，助力他們實現不凡使命。

敢為爭先，持續推進新質生產力增長

TCL實業堅持以技術創新為主要驅動力，高度重視前沿科技的儲備與探索，不斷提升產品競爭力。在技術戰略層面，TCL實業以顯示畫質、智能化和綠色節能為主線，圍繞顯示畫質、健康生活體驗、智慧感知交互與服務等，持續推進技術的研究與創新，同時積極探索創新業務並不斷夯實技術平台。如今，TCL實業在全球共佈局了24個研發中心和7個生態合作實驗室，累計專利申請總數近30,000項。在創新基因與探索天性的驅動下，TCL實業不斷突破行業技術天花板，推出了眾多刷新行業標準的里程碑產品。

在顯示產品方面，TCL實業深化超大屏及QD-Mini LED戰略，在此次大會展出的系列產品中， 從被譽為「2024畫質天花板」的TCL領曜QD-Mini LED電視X11H、採用跨時代Micro LED顯示技術的163吋Micro LED巨幕電視X11H Max，再到一舉獲得VESADisplay HDR1400、潘通、萊茵三大權威機構認證的真HDR高端專業顯示器R8系列產品，TCL實業持續引領顯示技術發展，以尖端技術為用戶創造震撼影音體驗。

作為全球領先的智能終端企業，TCL實業積極打造全品類智能物聯生態，全方位賦能用戶智慧生活。會上，TCL實業攜旗下多品類創新產品亮相：TCL小藍翼P7新風空調，實現全屋無異味、不口乾舌燥、不頭昏腦脹的健康呼吸，超省電AI大數據模型算法大大提高節能率，離線語音功能更符合使用習慣，以智慧健康、節能環保、AI智能三個要素定義新一代空調；TCL超薄零嵌系列冰箱擁有580mm超薄機身，搭載分子保鮮+技術，守護全家飲食健康；全行業首創洗淨比突破1.2的TCL超級筒系列洗衣機，為消費者帶來全新衣物洗淨體驗新高度；TCL商用辦公智屏擁有優異的抗眩光、高顯示均勻性和辦公專屬畫質，配合極速投屏和便捷的遠程會議功能，革新辦公會議體驗；搭載TCL自研的「未來紙」3.0（NXTPAPER 3.0）護眼顯示技術，TCL NXTPAPER 14 Pro及TCL NXTPAPER 14護眼平板在加強顯示清晰度同時可有效減少用眼疲勞。

此外，依托在消費電子和人工智能領域的豐厚積累，TCL實業開闢創新業務為整體業務佈局注入強勁動力。在AR領域，TCL實業旗下雷鳥創新目前已躍居中國消費級AR品牌第一梯隊。大會展示了全球首款可量產的雙目全彩MicroLED光波導AR眼鏡雷鳥X2以及巨幕眼鏡雷鳥Air 2，為用戶提供豐富的AR體驗。

敢為變革，完善全球化佈局及綠色轉型

作為中國最早佈局全球化的公司之一，TCL始終將本地化置於核心並貫徹「造福當地」的精神，長期踐行「全球化即本地化」的理念，通過為本地社會做出切實貢獻，深化全球佈局。1999年，TCL以越南為起點開始走向全球，隨後更敢於開啟國際併購先河，歷經25年全球化征程，如今已從輸出產品轉變為與當地共建工業能力，通過整合完善全球供應鏈，在海外進行研發、生產、營銷等體系建設，持續深化本土化製造及經營能力。至今，TCL實業的業務遍佈全球超160個國家和地區，在全球多個國家與地區共設立20個智能製造基地。目前，TCL電視全球年產能超3,000萬台，空冰洗全球年產能超3,800萬台，滿足各市場需求。

從製造到銷售，憑借全球領先的垂直整合供應鏈優勢、卓越的產品和服務，TCL實業在全球範圍內贏得了消費者認可。2023年，TCL品牌電視保持全球領先地位，出貨量市占率達12.5%，位居全球前二。其中，TCL 98吋電視全球出貨量排名第一，TCL量子點電視及Mini LED電視中國全渠道零售量及零售額排名第一；TCL空調全球出貨量位列全球第四；2022-2023年雷鳥創新在國內消費級AR眼鏡主要線上平台市場份額已連續兩年位居中國第一。

在持續完善全球化佈局的同時，TCL實業以大國品牌擔當為己任，將可持續發展理念置於經營核心戰略位置，主動發揮技術創新優勢，加速綠色轉型發展，助力中國及全球邁向零碳未來。TCL實業憑借自身的生態綠色環保體系建設方面的成就，榮獲國家級綠色供應鏈、綠色工廠、綠色設計產品等綠色認證。截至目前，旗下共有7個工廠獲得國家級「綠色工廠」認證，2023年TCL實業更獲得世界綠色設計組織頒發的「2023 綠色設計國際貢獻獎」。

敢為成就，攜手生態合作夥伴共生共贏

TCL全球生態合作發展戰略「旭日計劃」啟動三年以來，TCL實業持續深化更加多元、豐富、開放的合作生態，並堅持以行業領先的產品和技術不斷為消費者創造價值。秉持「誠信利他，簡單信任、彼此成就」的生態合作理念，目前，TCL實業攜手超過10000+生態合作夥伴，貼心服務全球9.6億用戶，為全球累計7000萬+用戶提供優質內容服務。

為進一步激勵全球用戶在生活中「敢為不凡」，TCL實業經由「體育」這一無國界語言，通過一系列科技與體育的跨界碰撞，不斷加深品牌與本地文化融合，激發用戶生活熱情。至今，TCL實業已攜手40餘個全球頭部夥伴共同支持體育事業發展，如北美第一體育聯盟NFL、南美第一足球聯賽解放者杯、澳洲第一體育聯盟AFL、歐洲頂級足球俱樂部阿森納、世界排名top 10的巴西、意大利、西班牙國家足球隊等。除此之外，TCL實業也積極支持電子競技事業的發展，在英雄聯盟賽道上，與一線俱樂部EDG開展戰略合作。

未來，TCL實業將持續堅持全球化品牌經營理念，以創新為驅動，攜手各方夥伴共同成長。通過開放的生態合作體系，促進技術交流共享，突破行業邊界，探索更多可能與機會增長點，與全球合作夥伴共生共榮，構建產業和諧生態。

SOURCE TCL Electronics