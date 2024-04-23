TCL заранее объединяет глобальных партнеров для великолепия на GPC 2024

УХАНЬ, Китай, 23 апреля 2024 г. /PRNewswire/ -- 19 апреля 2024 года компания TCL, являющаяся ведущим брендом потребительской электроники и одним из двух крупнейших в мире брендов телевизоров, провела Глобальную конференцию отраслевых партнеров TCL 2024 г. (GPC 2024). На мероприятие под лозунгом «Объединимся ради великолепия» собралось около 500 бизнес-партнеров, лидеров отрасли и представителей СМИ из 47 стран и регионов, чтобы обсудить полученные компанией новейшие результаты анализа глобального развития бизнеса, исследований и разработок, а также стратегии брендинга. На конференции был подчеркнут обширный охват глобальной партнерской сети TCL и отмечены основные цели компании — проложить путь к благополучному будущему, разделяя общие задачи и успех с партнерами.

В ходе конференции г-жа Ду Жуань (Du Juan), генеральный директор TCL Industries, подтвердила стратегию компании и глобальную стратегию — приоритетное внимание инновационным обновлениям за счет продуктов среднего класса, интеграции бренда и местной культуры, корпоративной ответственности и устойчивости, а также укрепления партнерской сети компании на пути к глобальному развитию.

Инновации всегда были у TCL в ДНК. Дэниел Сан (Daniel Sun), технический директор TCL Industries, поделился на конференции, что TCL Industries будет продолжать выполнение НИОКР и стимулировать инновации, уделяя особое внимание оптимизации качества дисплея, развитию интеллектуальности дома и продвижению экологичных энергосберегающих технологий.

Билл Цзян (Bill Jiang), вице-президент TCL Industries и генеральный директор Глобального маркетингового центра, повторил обещание бренда компании «Inspire Greatness» (вдохновляем на великолепие), отметив непоколебимую приверженность расширению возможностей каждого пользователя TCL для достижения великолепия. Основываясь на этом обещании, были также представлены четыре новых атрибута бренда: яркий, инновационный, модный и премиальный.

На конференции GPC 2024 также были представлены последние инновации TCL, в том числе новейшие телевизоры QD-Mini LED, кондиционеры воздуха TCL серии FreshIN, серия холодильников, допускающих как встраивание, так и отдельную установку, и передовые стиральные машины с лучшим в отрасли коэффициентом очистки. Кроме того, еще не поступившие в продажу планшеты TCL NXTPAPER 14 Pro и TCL NXTPAPER 14, в основе которых комфортный для глаз новаторский экран, и инновационные очки RayNeo X2 AR и RayNeo Air 2 XR служат подтверждением предпринимаемых TCL усилий, направленных на инновацию продуктов и технологий.

Отмечая 25-летие первого шага по выходу на мировой рынок через Вьетнам, TCL укрепила свое глобальное присутствие. Благодаря надежной экосистеме из 10 000 партнеров и охвату более 960 миллионов пользователей по всему миру компания TCL Industries также превратилась в глобальную технологическую компанию с торговыми представительствами в более чем 80 странах и регионах и бизнес-присутствием в более чем 160 странах и регионах. Успех компании основан на ведущей в мире вертикально интегрированной цепочке поставок, передовых продуктах и технологиях, а также эффективной стратегии партнерства.

Опираясь на обещание бренда «Inspire Greatness» (вдохновляем на великолепие), компания TCL Industries будет продолжать искать новые возможности, стимулировать инновации, внедрять экологичные подходы и расти вместе со своими глобальными партнерами.

О компании TCL

TCL является ведущим брендом в сегменте потребительской электроники и одним из мировых лидеров по производству телевизоров. Сейчас TCL работает на более чем 160 рынках по всему миру. Компания специализируется на исследованиях, разработке и производстве потребительской электроники — телевизоров, аудиосистем, бытовых приборов, мобильных устройств, умных очков, коммерческих дисплеев и так далее. Посетите веб-сайт TCL по адресу https://www.tcl.com.

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