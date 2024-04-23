شركة TCL توحد على نحو استباقي شركائها العالميين من أجل تحقيق العظمة في مؤتمر Global Partners Conference لعام 2024

ووهان، الصين، 23 أبريل، 2024 /PRNewswire/ -- استضافت شركة TCL، إحدى العلامات التجارية الرائدة في صناعة المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية وواحدة من أكبر شركتين متخصصتين في صناعة التلفزيونات في العالم، مؤتمر TCL Industries Global Partners Conference (GPC 2024) في 19 أبريل 2024. وشهد المؤتمر الذي أقيم تحت شعار "التكاتف لتحقيق العظمة" حضور نحو 500 من شركاء الشركة التجاريين وقادة الصناعة ووسائل الإعلام من 47 دولة ومنطقة مختلفة لمناقشة أحدث الأفكار التي تقدمها الشركة بشأن تطوير الأعمال العالمية، والبحث والتطوير R&D، واستراتيجيات بناء العلامة التجارية. سلط المؤتمر الضوء على النطاق الواسع لشبكة الشركاء العالمية لشركة TCL وأكد على أهدافها الرئيسية المتمثلة في بناء مسار نحو مستقبل مزدهر مع شركائها بأهداف ونجاحات مشتركة.

وخلال المؤتمر، أعاد السيد Du Juan، الرئيس التنفيذي CEO لشركة TCL Industries، تأكيده على استراتيجية الشركة واستراتيجيتها العالمية، مع إيلاء الأولوية لترقية الابتكار من خلال منتجات الفئة المتوسطة والعالية، ودمج العلامة التجارية مع الثقافة المحلية، والمسؤولية الاجتماعية للشركات وقضايا الاستدامة، وكذلك تعزيز شبكة شركاء الشركة في مسيرتها نحو التطور العالمي.

كان الابتكار دائمًا جزءًا لا يتجزأ من هوية شركة TCL الأساسية. ومن جانبه، صرح السيد Daniel Sun، رئيس قسم التكنولوجيا CTO لدى شركة TCL Industries، خلال المؤتمر قائلًا إن الشركة ستواصل دفع عجلة البحث والتطوير R&D والابتكار، مع تركيزها على تحسين جودة العرض، وتطوير تقنيات الذكاء المنزلية، وتعزيز التقنيات الخضراء الموفرة للطاقة.

هذا وسلط السيد Bill Jiang، نائب رئيس شركة TCL Industries والمدير العام لمركز Global Marketing Center، الضوء على شعار الشركة التجارية "تحقيق العظمة"، مؤكدًا على التزام الشركة الراسخ بتمكين كل مستخدم من مستخدمي منتجات TCL من تحقيق العظمة. وانطلاقًا من هذا الشعار، كشفت شركة TCL النقاب عن أربع صفات جديدة للعلامة التجارية تجسد "تحقيق العظمة" بشكل ملموس: الألوان النابضة بالحياة، والابتكار، تبني أحدث التصميمات العصرية، والجودة الفائقة.

كما شهد مؤتمر GPC 2024 إسدال الستار عن أحدث ابتكارات شركة TCL، بما في ذلك أحدث الأجهزة التلفزيونية من فئة QD-Mini LED، ومكيفات الهواء من سلسلة TCL FreshIN، وثلاجات سلسلة Free Built-in، بالإضافة إلى غسالات متطورة تتميز بأعلى نسبة تنظيف في المجال. بالإضافة إلى ذلك، سلطت النماذج الأولية لأجهزة TCL NXTPAPER 14 Pro وTCL NXTPAPER 14 التي تتمحور حول شاشات رائدة توفر راحة للعين، إلى جانب نظارات الواقع المعزز المبتكرة RayNeo X2 ونظارات الواقع المختلط RayNeo Air 2، الضوء على جهود شركة TCL المتواصلة في ابتكار المنتجات والإبداع التكنولوجي.

واحتفالًا بمرور 25 عامًا على انطلاقتها العالمية الأولى عبر فيتنام، عززت شركة TCL حضورها الراسخ على الساحة العالمية. لقد تحولت شركة TCL Industries، بفضل نظام العمل القوى الذي تتبعه الشركة والذي يضم 10,000 شريك ومستخدمين يتجاوز عددهم 960 مليون مستخدم حول العالم، إلى إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، حيث تمتد عمليات بيعها لأكثر من 80 دولة ومنطقة مختلفة بحضور تجاري قوى في أكثر من 160 دولة وإقليم. إن نجاح الشركة يعتمد على سلسلة التوريد المتكاملة رأسياً والتي تحتل الصدارة عالميًا، إلى جانب منتجات الشركة وتقنياتها المتطورة واستراتيجيتها الفعالة.

ومع شعارها التجاري "تحقيق العظمة"، ستواصل شركة TCL Industries البحث عن فرص جديدة ودفع عجلة الابتكار واعتماد الممارسات الخضراء والنمو المشترك مع شركائها حول العالم.

نبذة عن شركة TCL

تُعد شركة TCL هي إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وأحد قادة صناعة التلفزيونات في العالم. وتتواجد شركة TCL في الوقت الحالي في أكثر من 160 سوقاً حول العالم. وتتخصص الشركة في البحث والتطوير وتصنيع منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية التي تتنوع بدءًا من أجهزة التلفزيون TVs وأجهزة الصوت والأجهزة المنزلية والأجهزة المحمولة والنظارات الذكية والشاشات التجارية وغيرهم. يرجى زيارة موقع شركة TCL من خلال.https://www.tcl.com