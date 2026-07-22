TEAM PRONC PRONTO PARA SE JUNTAR AO CAMPEONATO MUNDIAL DE 2027 UIM E1 APRESENTADO PELA PIF, TRAZENDO A CULTURA NIGERIANA, A HOSPITALIDADE E A INFLUÊNCIA AFRICANA GLOBAL PARA A EMOCIONANTE SÉRIE GLOBAL DE CORRIDAS TOTALMENTE ELÉTRICAS NA ÁGUA

Equipe fundada na Nigéria reúne os principais empreendedores e investidores para mostrar ainda mais a excelência africana no cenário esportivo global de elite

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MÔNACO, 22 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A recém-criada equipe PRONC se inscreveu oficialmente no Campeonato Mundial de UIM E1 de 2027 apresentado pela PIF – a primeira competição de barcos de corrida totalmente elétricos do mundo.

A assinatura, feita durante a corrida E1 Monaco 2026 no mundialmente famoso Yacht Club de Monaco, que aconteceu no último fim de semana, apresentará o Team PRONC como uma nova propriedade esportiva projetada para mostrar a energia, a ambição e a influência cultural da Nigéria para um público internacional.

Team PRONC co-founders Cecil Hammond and Richie Shittu, Preye Berezi, Osahon Okunbo and Ndy Oruche with Alejandro Agag, Founder and Chairman of E1, following the signing of Team PRONC's entry into the 2027 UIM E1 World Championship presented by PIF, at Yacht Club de Monaco.

Fundada por um coletivo de empresários e investidores nigerianos, incluindo os fundadores da Rich Hospitality, Cecil Hammond e Richie Shittu, juntamente com Preye Berezi, Osahon Okunbo e Ndy Oruche, a Team PRONC tem como objetivo levar a renomada cultura, hospitalidade e espírito empreendedor do país a um dos campeonatos que mais crescem no esporte global, criando uma plataforma que celebra a crescente influência da cultura africana no esporte, entretenimento e inovação.

Depois de mais de duas décadas construindo hospitalidade, entretenimento ao vivo, clubes de membros privados e experiências culturais, e à medida que a música, o esporte, a moda e o entretenimento africanos continuam a moldar a cultura global, os fundadores pretendem trazer a mesma ambição, energia e excelência para o mundo do automobilismo através da PRONC.

Juntando-se a um campeonato já apoiado por alguns dos atletas, artistas e empreendedores mais reconhecidos do mundo, de LeBron James e Tom Brady a Rafa Nadal e Will Smith, a PRONC entra na E1 com uma visão que se estende além da competição, trabalhando em iniciativas esportivas, de entretenimento e comunitárias para criar oportunidades, ampliar talentos emergentes e inspirar a próxima geração de inovadores e atletas a se verem representados no cenário esportivo global.

O Campeonato Mundial UIM E1 apresentado pelo PIF reúne esporte global, tecnologia de ponta e conservação marinha. O Campeonato corre em alguns dos destinos costeiros mais emblemáticos do mundo, incluindo o Lago Como, Mônaco, Lagos e Miami, combinando a competição com a missão de acelerar a inovação e proteger as águas que nos conectam a todos. O E1 defende a igualdade de oportunidades, exigindo que pilotos masculinos e femininos compitam como parte de todas as equipes, ajudando a impulsionar uma maior representação no mais alto nível das corridas internacionais.

Ao se juntar a este distinto grupo de proprietários, o Team PRONC representa uma nova geração de proprietários esportivos, sentados na interseção de corrida, entretenimento e hospitalidade. Mais do que uma equipe, reflete a ambição dos fundadores de construir uma marca de esportes e estilo de vida reconhecida globalmente, com influência cultural muito além do hipódromo.

Cofundadores da Equipe PRONC, disseram:

Cecil Hammond: "O Team PRONC representa o que pode acontecer quando pessoas ambiciosas se reúnem em torno de uma visão compartilhada. Isso é maior do que o automobilismo. É uma oportunidade para mostrar a inovação, a criatividade e a excelência africanas numa das maiores plataformas desportivas do mundo, ao mesmo tempo que criamos algo de que as gerações futuras se podem orgulhar."

Richie Shittu: "Construímos esta equipa através de parcerias e da crença de que África merece uma maior representação no desporto global. A E1 nos dá uma plataforma incrível para combinar tecnologia, sustentabilidade, negócios e cultura enquanto competimos no mais alto nível."

Preye Berezi: "O PRONC demonstra o que a colaboração pode alcançar. Cada parceiro traz diferentes pontos fortes e perspectivas e, juntos, estamos a construir algo que possa competir internacionalmente, ao mesmo tempo que abrimos novas oportunidades para empresas e talentos africanos."

Osahon Okunbo: "Trata-se de construir uma organização sustentável com ambições globais. Queremos que a Team PRONC se torne uma marca esportiva respeitada que crie valor comercial enquanto representa positivamente a Nigéria e a África em todo o mundo."

Ndy Oruche: "O esporte tem uma capacidade incrível de unir as pessoas através das fronteiras. O Team PRONC nos permite contar uma história africana positiva por meio de inovação, trabalho em equipe e excelência, ao mesmo tempo em que contribuímos para um dos novos campeonatos mais empolgantes do esporte mundial."

Alejandro Agag, fundador e presidente da E1, acrescentou: "A E1 foi criada para inspirar uma nova era de corridas limpas na água, e a Team PRONC destaca essa ambição. Ter Cecil Hammond e Richie Shittu se juntando ao Campeonato no próximo ano conecta nossa visão de expansão global e inovação com uma base mais ampla na África, ajudando a expandir o alcance e a influência do E1 à medida que o impulso do Campeonato continua."

Após a confirmação de sua entrada no Campeonato Mundial de UIM E1 de 2027, apresentado pelo PIF, o Team PRONC começará os preparativos para sua temporada inaugural, com mais anúncios sobre seu parceiro famoso, pilotos, programa técnico e a pintura do E1 RaceBird a seguir nos próximos meses.

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Sobre o Equipe PRONC

A Team PRONC é uma equipe do Campeonato Mundial E1 fundada na Nigéria, criada por um consórcio de empreendedores e investidores com uma visão compartilhada de construir uma organização esportiva reconhecida mundialmente. Atuando na interseção entre esporte, inovação, sustentabilidade, cultura e negócios, o Team PRONC existe para competir no mais alto nível e, ao mesmo tempo, mostrar a excelência africana no cenário internacional.

A equipe combina experiência em empreendedorismo, hospitalidade, finanças, entretenimento, tecnologia e desenvolvimento de marca, com um compromisso de longo prazo para criar oportunidades comerciais, inspirar as gerações futuras e contribuir para a contínua ascensão global da África.

Sobre o Campeonato Mundial UIM E1 apresentado pelo PIF

O E1 é o primeiro e único campeonato de barcos de corrida totalmente elétricos do mundo sancionado pela Union Internationale Motonautique (UIM), o órgão internacional que rege as atividades de barcos de corrida.

O Campeonato Mundial UIM E1 apresentado pela PIF foi criado para criar um novo, empolgante e competitivo Campeonato de corridas na água usando tecnologias elétricas para concentrar esforços em inovações que ajudem a proteger e restaurar nossas águas urbanas e áreas costeiras.

O Campeonato conta com equipes com pilotos masculinos e femininos. Correndo na água em cidades icônicas ao redor do mundo, incluindo Jeddah, Mônaco, Lago Como, Lagos e Miami, as equipes são de propriedade de alguns dos maiores nomes do planeta. Estes já incluem LeBron James, Will Smith, Marc Anthony e Steve Aoki do mundo do entretenimento, Rafael Nadal, Tom Brady, Virat Kohli, Thibaut Courtois, Kyle Kuzma e Didier Drogba do mundo do esporte.

Os pilotos E1 navegam em circuitos apertados e técnicos ao volante dos RaceBirds E1 elétricos. Para obter as últimas notícias e atualizações, siga-nos em @E1Series no TikTok, Facebook, X e Instagram. #CampeõesDaÁgua

FONTE Team PRONC