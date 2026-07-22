TEAM PRONC PRONTO PARA SE JUNTAR AO CAMPEONATO MUNDIAL DE 2027 UIM E1 APRESENTADO PELA PIF, TRAZENDO A CULTURA NIGERIANA, A HOSPITALIDADE E A INFLUÊNCIA AFRICANA GLOBAL PARA A EMOCIONANTE SÉRIE GLOBAL DE CORRIDAS TOTALMENTE ELÉTRICAS NA ÁGUA
Notícias fornecidas porTeam PRONC
22 jul, 2026, 07:00 GMT
Equipe fundada na Nigéria reúne os principais empreendedores e investidores para mostrar ainda mais a excelência africana no cenário esportivo global de elite
IMAGENS COMPLETAS AQUI
MÔNACO, 22 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A recém-criada equipe PRONC se inscreveu oficialmente no Campeonato Mundial de UIM E1 de 2027 apresentado pela PIF – a primeira competição de barcos de corrida totalmente elétricos do mundo.
A assinatura, feita durante a corrida E1 Monaco 2026 no mundialmente famoso Yacht Club de Monaco, que aconteceu no último fim de semana, apresentará o Team PRONC como uma nova propriedade esportiva projetada para mostrar a energia, a ambição e a influência cultural da Nigéria para um público internacional.
Fundada por um coletivo de empresários e investidores nigerianos, incluindo os fundadores da Rich Hospitality, Cecil Hammond e Richie Shittu, juntamente com Preye Berezi, Osahon Okunbo e Ndy Oruche, a Team PRONC tem como objetivo levar a renomada cultura, hospitalidade e espírito empreendedor do país a um dos campeonatos que mais crescem no esporte global, criando uma plataforma que celebra a crescente influência da cultura africana no esporte, entretenimento e inovação.
Depois de mais de duas décadas construindo hospitalidade, entretenimento ao vivo, clubes de membros privados e experiências culturais, e à medida que a música, o esporte, a moda e o entretenimento africanos continuam a moldar a cultura global, os fundadores pretendem trazer a mesma ambição, energia e excelência para o mundo do automobilismo através da PRONC.
Juntando-se a um campeonato já apoiado por alguns dos atletas, artistas e empreendedores mais reconhecidos do mundo, de LeBron James e Tom Brady a Rafa Nadal e Will Smith, a PRONC entra na E1 com uma visão que se estende além da competição, trabalhando em iniciativas esportivas, de entretenimento e comunitárias para criar oportunidades, ampliar talentos emergentes e inspirar a próxima geração de inovadores e atletas a se verem representados no cenário esportivo global.
O Campeonato Mundial UIM E1 apresentado pelo PIF reúne esporte global, tecnologia de ponta e conservação marinha. O Campeonato corre em alguns dos destinos costeiros mais emblemáticos do mundo, incluindo o Lago Como, Mônaco, Lagos e Miami, combinando a competição com a missão de acelerar a inovação e proteger as águas que nos conectam a todos. O E1 defende a igualdade de oportunidades, exigindo que pilotos masculinos e femininos compitam como parte de todas as equipes, ajudando a impulsionar uma maior representação no mais alto nível das corridas internacionais.
Ao se juntar a este distinto grupo de proprietários, o Team PRONC representa uma nova geração de proprietários esportivos, sentados na interseção de corrida, entretenimento e hospitalidade. Mais do que uma equipe, reflete a ambição dos fundadores de construir uma marca de esportes e estilo de vida reconhecida globalmente, com influência cultural muito além do hipódromo.
Cofundadores da Equipe PRONC, disseram:
Cecil Hammond: "O Team PRONC representa o que pode acontecer quando pessoas ambiciosas se reúnem em torno de uma visão compartilhada. Isso é maior do que o automobilismo. É uma oportunidade para mostrar a inovação, a criatividade e a excelência africanas numa das maiores plataformas desportivas do mundo, ao mesmo tempo que criamos algo de que as gerações futuras se podem orgulhar."
Richie Shittu: "Construímos esta equipa através de parcerias e da crença de que África merece uma maior representação no desporto global. A E1 nos dá uma plataforma incrível para combinar tecnologia, sustentabilidade, negócios e cultura enquanto competimos no mais alto nível."
Preye Berezi: "O PRONC demonstra o que a colaboração pode alcançar. Cada parceiro traz diferentes pontos fortes e perspectivas e, juntos, estamos a construir algo que possa competir internacionalmente, ao mesmo tempo que abrimos novas oportunidades para empresas e talentos africanos."
Osahon Okunbo: "Trata-se de construir uma organização sustentável com ambições globais. Queremos que a Team PRONC se torne uma marca esportiva respeitada que crie valor comercial enquanto representa positivamente a Nigéria e a África em todo o mundo."
Ndy Oruche: "O esporte tem uma capacidade incrível de unir as pessoas através das fronteiras. O Team PRONC nos permite contar uma história africana positiva por meio de inovação, trabalho em equipe e excelência, ao mesmo tempo em que contribuímos para um dos novos campeonatos mais empolgantes do esporte mundial."
Alejandro Agag, fundador e presidente da E1, acrescentou: "A E1 foi criada para inspirar uma nova era de corridas limpas na água, e a Team PRONC destaca essa ambição. Ter Cecil Hammond e Richie Shittu se juntando ao Campeonato no próximo ano conecta nossa visão de expansão global e inovação com uma base mais ampla na África, ajudando a expandir o alcance e a influência do E1 à medida que o impulso do Campeonato continua."
Após a confirmação de sua entrada no Campeonato Mundial de UIM E1 de 2027, apresentado pelo PIF, o Team PRONC começará os preparativos para sua temporada inaugural, com mais anúncios sobre seu parceiro famoso, pilotos, programa técnico e a pintura do E1 RaceBird a seguir nos próximos meses.
Para perguntas relacionadas com a mídia: [email protected]
Sobre o Equipe PRONC
A Team PRONC é uma equipe do Campeonato Mundial E1 fundada na Nigéria, criada por um consórcio de empreendedores e investidores com uma visão compartilhada de construir uma organização esportiva reconhecida mundialmente. Atuando na interseção entre esporte, inovação, sustentabilidade, cultura e negócios, o Team PRONC existe para competir no mais alto nível e, ao mesmo tempo, mostrar a excelência africana no cenário internacional.
A equipe combina experiência em empreendedorismo, hospitalidade, finanças, entretenimento, tecnologia e desenvolvimento de marca, com um compromisso de longo prazo para criar oportunidades comerciais, inspirar as gerações futuras e contribuir para a contínua ascensão global da África.
Sobre o Campeonato Mundial UIM E1 apresentado pelo PIF
O E1 é o primeiro e único campeonato de barcos de corrida totalmente elétricos do mundo sancionado pela Union Internationale Motonautique (UIM), o órgão internacional que rege as atividades de barcos de corrida.
O Campeonato Mundial UIM E1 apresentado pela PIF foi criado para criar um novo, empolgante e competitivo Campeonato de corridas na água usando tecnologias elétricas para concentrar esforços em inovações que ajudem a proteger e restaurar nossas águas urbanas e áreas costeiras.
O Campeonato conta com equipes com pilotos masculinos e femininos. Correndo na água em cidades icônicas ao redor do mundo, incluindo Jeddah, Mônaco, Lago Como, Lagos e Miami, as equipes são de propriedade de alguns dos maiores nomes do planeta. Estes já incluem LeBron James, Will Smith, Marc Anthony e Steve Aoki do mundo do entretenimento, Rafael Nadal, Tom Brady, Virat Kohli, Thibaut Courtois, Kyle Kuzma e Didier Drogba do mundo do esporte.
Os pilotos E1 navegam em circuitos apertados e técnicos ao volante dos RaceBirds E1 elétricos. Para obter as últimas notícias e atualizações, siga-nos em @E1Series no TikTok, Facebook, X e Instagram. #CampeõesDaÁgua
FONTE Team PRONC
Partilhar este artigo