EL EQUIPO PRONC SE UNIRÁ AL CAMPEONATO MUNDIAL 2027 UIM E1 PRESENTADO POR PIF, TRAYENDO LA CULTURA NIGERIANA, LA HOSPITALIDAD Y LA INFLUENCIA AFRICANA GLOBAL A LA EMOCIONANTE SERIE GLOBAL DE CARRERAS TOTALMENTE ELÉCTRICAS EN EL AGUA

Un equipo fundado en Nigeria reúne a los principales empresarios e inversores para mostrar aún más la excelencia africana en el escenario deportivo mundial de élite

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MÓNACO, 22 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El recién creado Team PRONC se ha inscrito oficialmente en el 2027 UIM E1 World Championship presentado por PIF, la primera competición de barcos de carreras totalmente eléctricos del mundo.

La firma, realizada durante la carrera E1 Monaco 2026 en el mundialmente famoso Yacht Club de Monaco que tuvo lugar el fin de semana pasado, presentará al Team PRONC como una nueva propiedad deportiva diseñada para mostrar la energía, la ambición y la influencia cultural de Nigeria a un público internacional.

Team PRONC co-founders Cecil Hammond and Richie Shittu, Preye Berezi, Osahon Okunbo and Ndy Oruche with Alejandro Agag, Founder and Chairman of E1, following the signing of Team PRONC's entry into the 2027 UIM E1 World Championship presented by PIF, at Yacht Club de Monaco.

Fundado por un colectivo de empresarios e inversores nigerianos, incluidos los fundadores de Rich Hospitality, Cecil Hammond y Richie Shittu, junto con Preye Berezi, Osahon Okunbo y Ndy Oruche, Team PRONC tiene como objetivo llevar la reconocida cultura, hospitalidad y espíritu emprendedor del país a uno de los campeonatos de más rápido crecimiento en el deporte mundial, creando una plataforma que celebra la creciente influencia de la cultura africana en el deporte, el entretenimiento y la innovación.

Después de más de dos décadas construyendo hospitalidad, entretenimiento en vivo, clubes de miembros privados y experiencias culturales, y a medida que la música, el deporte, la moda y el entretenimiento africanos continúan dando forma a la cultura global, los fundadores pretenden llevar esa misma ambición, energía y excelencia al mundo del automovilismo a través de PRONC.

Al unirse a un campeonato ya respaldado por algunos de los atletas, artistas y empresarios más reconocidos del mundo, desde LeBron James y Tom Brady hasta Rafa Nadal y Will Smith, PRONC ingresa a E1 con una visión que se extiende más allá de la competencia, trabajando a través del deporte, el entretenimiento y las iniciativas comunitarias para crear oportunidades, amplificar el talento emergente e inspirar a la próxima generación de innovadores y atletas a verse representados en el escenario deportivo mundial.

El Campeonato Mundial UIM E1 presentado por PIF reúne el deporte mundial, la tecnología de vanguardia y la conservación marina. El Campeonato corre en algunos de los destinos costeros más emblemáticos del mundo, como el lago de Como, Mónaco, Lagos y Miami, combinando la competencia con la misión de acelerar la innovación y proteger las aguas que nos conectan a todos. E1 defiende la igualdad de oportunidades al exigir que tanto los pilotos masculinos como los femeninos compitan como parte de cada equipo, lo que ayuda a impulsar una mayor representación al más alto nivel de las carreras internacionales.

Al unirse a este distinguido grupo de propietarios, el Team PRONC representa una nueva generación de propietarios de deportes, ubicados en la intersección de las carreras, el entretenimiento y la hospitalidad. Más que un equipo, refleja la ambición de los fundadores de construir una marca deportiva y de estilo de vida reconocida a nivel mundial con una influencia cultural mucho más allá del hipódromo.

Los cofundadores de Team PRONC dijeron:

Cecil Hammond: "Team PRONC representa lo que puede suceder cuando las personas ambiciosas se unen en torno a una visión compartida. Esto es más grande que el automovilismo. Es una oportunidad para mostrar la innovación, la creatividad y la excelencia africanas en una de las plataformas deportivas más grandes del mundo mientras se crea algo de lo que las generaciones futuras puedan sentirse orgullosas ".

Richie Shittu: "Hemos construido este equipo a través de la asociación y la creencia de que África merece una mayor representación en el deporte mundial. E1 nos ofrece una plataforma increíble para combinar tecnología, sostenibilidad, negocios y cultura mientras competimos al más alto nivel ".

Preye Berezi: "PRONC demuestra lo que la colaboración puede lograr. Cada socio aporta diferentes fortalezas y perspectivas, y juntos estamos construyendo algo que puede competir a nivel internacional y al mismo tiempo abrir nuevas oportunidades para las empresas y el talento africanos ".

Osahon Okunbo: "Se trata de construir una organización sostenible con ambiciones globales. Queremos que Team PRONC se convierta en una marca deportiva respetada que cree valor comercial mientras representa positivamente a Nigeria y África en todo el mundo ".

Ndy Oruche: "El deporte tiene una capacidad increíble para unir a las personas a través de las fronteras. El equipo PRONC nos permite contar una historia africana positiva a través de la innovación, el trabajo en equipo y la excelencia, al tiempo que contribuimos a uno de los nuevos campeonatos más emocionantes del deporte mundial ".

Alejandro Agag, fundador y presidente de E1, agregó: "E1 fue creado para inspirar una nueva era de carreras limpias en el agua, y el Team PRONC subraya esa ambición. Tener a Cecil Hammond y Richie Shittu uniéndose al Campeonato el próximo año conecta nuestra visión de expansión e innovación global con una base más amplia en África, ayudando a expandir el alcance y la influencia de E1 a medida que continúa el impulso del Campeonato ".

Tras la confirmación de su entrada en el Campeonato Mundial UIM E1 2027 presentado por PIF, el Team PRONC comenzará los preparativos para su temporada inaugural, con más anuncios sobre su socio famoso, pilotos, programa técnico y librea E1 RaceBird en los próximos meses.

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Acerca de Team PRONC

Team PRONC es un equipo del Campeonato Mundial E1 fundado en Nigeria y creado por un consorcio de empresarios e inversores con una visión compartida de construir una organización deportiva reconocida a nivel mundial. Operando en la intersección del deporte, la innovación, la sostenibilidad, la cultura y los negocios, el Team PRONC existe para competir al más alto nivel mientras muestra la excelencia africana en el escenario internacional.

El equipo combina su experiencia en emprendimiento, hospitalidad, finanzas, entretenimiento, tecnología y desarrollo de marcas, con un compromiso a largo plazo de crear oportunidades comerciales, inspirar a las generaciones futuras y contribuir al continuo crecimiento global de África.

Acerca del Campeonato Mundial UIM E1 presentado por PIF

E1 es el primer y único campeonato de regatas totalmente eléctrico del mundo sancionado por la Union Internationale Motonautique (UIM), el organismo rector internacional de actividades de regatas.

El Campeonato Mundial UIM E1 presentado por PIF se estableció para crear un nuevo, emocionante y competitivo Campeonato de carreras en el agua utilizando tecnologías eléctricas para centrar los esfuerzos en innovaciones que ayuden a proteger y restaurar nuestras aguas urbanas y áreas costeras.

El Campeonato ve equipos con pilotos masculinos y femeninos. Al competir en el agua en ciudades icónicas de todo el mundo, como Jeddah, Mónaco, el lago Como, Lagos y Miami, los equipos son propiedad de algunos de los nombres más importantes del planeta. Estos ya incluyen a LeBron James, Will Smith, Marc Anthony y Steve Aoki del mundo del entretenimiento, Rafael Nadal, Tom Brady, Virat Kohli, Thibaut Courtois, Kyle Kuzma y Didier Drogba del mundo del deporte.

Los pilotos de E1 navegan por circuitos estrechos y técnicos al volante de los E1 RaceBirds eléctricos. Para recibir las últimas noticias y actualizaciones, síganos en @E1Series en TikTok, Facebook, X e Instagram. #ChampionsOfTheWater

FUENTE Team PRONC