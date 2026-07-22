TEAM PRONC STARTET BEI DER VON PIF PRÄSENTIERTEN UIM E1-WELTMEISTERSCHAFT 2027, UND BRINGT NIGERIANISCHE KULTUR, GASTFREUNDSCHAFT UND DEN GLOBALEN AFRIKANISCHEN EINFLUSS IN DIESE SPANNENDE, WELTWEITE RENNSERIE MIT REIN ELEKTRISCHEN BOOTEN AUF DEM WASSER EIN

Das von Nigerianern gegründete Team bringt führende Unternehmer und Investoren zusammen, um die afrikanische Spitzenleistung auf der globalen Sportbühne der Elite weiter zu präsentieren

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MONACO, 22. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Das neu gegründete Team PRONC hat sich offiziell für die von PIF präsentierte UIM E1-Weltmeisterschaft 2027 angemeldet – den weltweit ersten Rennbootwettbewerb ausschließlich mit Elektrobooten.

Mit der Unterzeichnung, die am vergangenen Wochenende im Rahmen der Regatta „E1 Monaco 2026" im weltberühmten Yacht Club de Monaco erfolgte, wird das Team PRONC als neues Sportprojekt vorgestellt, das darauf abzielt, die Energie, den Ehrgeiz und den kulturellen Einfluss Nigerias einem internationalen Publikum zu präsentieren.

Team PRONC co-founders Cecil Hammond and Richie Shittu, Preye Berezi, Osahon Okunbo and Ndy Oruche with Alejandro Agag, Founder and Chairman of E1, following the signing of Team PRONC's entry into the 2027 UIM E1 World Championship presented by PIF, at Yacht Club de Monaco.

Gegründet von einer Gruppe nigerianischer Unternehmer und Investoren, darunter die Gründer von Rich Hospitality, Cecil Hammond und Richie Shittu, sowie Preye Berezi, Osahon Okunbo und Ndy Oruche, hat sich das Team PRONC zum Ziel gesetzt, die berühmte Kultur, Gastfreundschaft und den Unternehmergeist des Landes in eine der am schnellsten wachsenden Meisterschaften im weltweiten Sport einzubringen und damit eine Plattform zu schaffen, die den stetig wachsenden Einfluss der afrikanischen Kultur in den Bereichen Sport, Unterhaltung und Innovation würdigt.

Nach mehr als zwei Jahrzehnten, in denen sie Projekte in den Bereichen Gastgewerbe, Live-Unterhaltung, private Mitgliederclubs und kulturelle Erlebnisse aufgebaut haben, und angesichts der Tatsache, dass afrikanische Musik, Sport, Mode und Unterhaltung die globale Kultur weiterhin prägen, wollen die Gründer nun mit PRONC denselben Ehrgeiz, dieselbe Energie und dieselbe Exzellenz in die Welt des Motorsports einbringen.

PRONC schließt sich einer Meisterschaft an, die bereits von einigen der weltweit bekanntesten Sportler, Entertainer und Unternehmer unterstützt wird – von LeBron James und Tom Brady bis hin zu Rafa Nadal und Will Smith. tritt PRONC mit einer Vision in die E1 ein, die über den Wettkampf hinausgeht: Durch die Zusammenarbeit in den Bereichen Sport, Unterhaltung und gesellschaftliche Initiativen sollen Chancen geschaffen, aufstrebende Talente gefördert und die nächste Generation von Innovatoren sowie Sportler dazu inspiriert werden, sich auf der globalen Sportbühne wiederzufinden.

Die von PIF präsentierte UIM E1-Weltmeisterschaft vereint internationalen Sport, modernste Technologie und Meeresschutz. Die Rennen der Meisterschaft finden an einigen der berühmtesten Küstenorte der Welt statt, darunter der Comer See, Monaco, Lagos und Miami, und verbinden den Wettkampf mit dem Ziel, Innovationen voranzutreiben und die Gewässer zu schützen, die uns alle verbinden. Die E1 setzt sich für Chancengleichheit ein, indem sie vorschreibt, dass in jedem Team sowohl männliche als auch weibliche Piloten antreten müssen, und trägt so dazu bei, den Frauenanteil auf höchstem Niveau des internationalen Rennsports zu erhöhen.

Mit seinem Beitritt zu dieser angesehenen Gruppe von Eigentümern steht das Team PRONC für eine neue Generation von Sport-Eigentümern, die an der Schnittstelle zwischen Rennsport, Unterhaltung und Gastronomie agieren. Es ist mehr als nur ein Team – es spiegelt den Ehrgeiz der Gründer wider, eine weltweit anerkannte Sport- und Lifestyle-Marke aufzubauen, deren kultureller Einfluss weit über die Rennbahn hinausreicht.

Die Mitbegründer von Team PRONC sagten:

Cecil Hammond: „Das Team PRONC zeigt, was entstehen kann, wenn sich ambitionierte Menschen für eine gemeinsame Vision zusammenschließen. Das geht über den Motorsport hinaus. Es ist eine Gelegenheit, afrikanische Innovationskraft, Kreativität und Spitzenleistungen auf einer der weltweit größten Sportbühnen zu präsentieren und gleichzeitig etwas zu schaffen, auf das zukünftige Generationen stolz sein können."

Richie Shittu: „Wir haben dieses Team durch Partnerschaften und die Überzeugung aufgebaut, dass Afrika eine stärkere Vertretung im internationalen Sport verdient. Die E1 bietet uns eine unglaubliche Plattform, um Technologie, Nachhaltigkeit, Wirtschaft und Kultur miteinander zu verbinden und gleichzeitig auf höchstem Niveau zu konkurrieren."

Preye Berezi: „PRONC zeigt, was man durch Zusammenarbeit erreichen kann. Jeder Partner bringt unterschiedliche Stärken und Perspektiven mit, und gemeinsam schaffen wir etwas, das international konkurrenzfähig ist und gleichzeitig afrikanischen Unternehmen und Talenten neue Möglichkeiten eröffnet."

Osahon Okunbo: „Hier geht es darum, eine nachhaltige Organisation mit globalen Ambitionen aufzubauen. Wir möchten, dass Team PRONC zu einer angesehenen Sportmarke wird, die wirtschaftlichen Wert schafft und gleichzeitig Nigeria und Afrika weltweit positiv repräsentiert."

Ndy Oruche: „Sport hat die unglaubliche Fähigkeit, Menschen über Grenzen hinweg zu vereinen. Das Team PRONC ermöglicht es uns, durch Innovation, Teamarbeit und Spitzenleistungen eine positive Geschichte über Afrika zu erzählen und gleichzeitig zu einer der spannendsten neuen Meisterschaften im Weltsport beizutragen."

Alejandro Agag, Gründer und Vorstandsvorsitzender von E1, fügte hinzu: „E1 wurde gegründet, um eine neue Ära des umweltfreundlichen Rennsports auf dem Wasser einzuläuten, und das Team PRONC unterstreicht dieses Ziel. Der Einstieg von Cecil Hammond und Richie Shittu in die Championship im nächsten Jahr verbindet unsere Vision von globaler Expansion und Innovation mit einer breiteren Basis in Afrika und trägt dazu bei, die Reichweite und den Einfluss von E1 weiter auszubauen, während die Championship weiter an Dynamik gewinnt."

Nach der Bestätigung seiner Teilnahme an der von PIF präsentierten UIM E1-Weltmeisterschaft 2027 wird das Team PRONC mit den Vorbereitungen für seine erste Saison beginnen. Weitere Ankündigungen zu seinem prominenten Partner, den Fahrern, dem technischen Programm und der Lackierung des E1 RaceBird werden in den kommenden Monaten folgen.

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Über das Team PRONC

Team PRONC ist ein in Nigeria gegründetes E1-Weltmeisterschaftsteam, das von einem Konsortium aus Unternehmern und Investoren ins Leben gerufen wurde, die die gemeinsame Vision verfolgen, eine weltweit anerkannte Sportorganisation aufzubauen. Das Team PRONC ist an der Schnittstelle von Sport, Innovation, Nachhaltigkeit, Kultur und Wirtschaft tätig und hat es sich zum Ziel gesetzt, auf höchstem Niveau anzutreten und gleichzeitig afrikanische Spitzenleistungen auf der internationalen Bühne zu präsentieren.

Das Team vereint Fachwissen aus den Bereichen Unternehmertum, Gastgewerbe, Finanzen, Unterhaltung, Technologie und Markenentwicklung und hat sich langfristig zum Ziel gesetzt, wirtschaftliche Chancen zu schaffen, künftige Generationen zu inspirieren und zum anhaltenden globalen Aufstieg Afrikas beizutragen.

Über die von PIF präsentierte UIM E1-Weltmeisterschaft

Die E1 ist die weltweit erste und einzige Meisterschaft für vollelektrische Rennboote, die von der Union Internationale Motonautique (UIM), dem internationalen Dachverband für den Rennbootsport, anerkannt ist.

Die von PIF präsentierte UIM E1-Weltmeisterschaft wurde ins Leben gerufen, um eine neue, spannende und wettbewerbsorientierte Rennserie auf dem Wasser zu schaffen, bei der elektrische Technologien zum Einsatz kommen, um den Fokus auf Innovationen zu legen, die zum Schutz und zur Renaturierung unserer städtischen Gewässer und Küstengebiete beitragen.

An der Meisterschaft nehmen Teams teil, in denen sowohl ein männlicher als auch ein weiblicher Pilot vertreten sind. Die Rennen finden auf dem Wasser in legendären Städten rund um den Globus statt, darunter Dschidda, Monaco, der Comer See, Lagos und Miami, und die Teams gehören einigen der größten Namen der Welt. Dazu gehören bereits LeBron James, Will Smith, Marc Anthony und Steve Aoki aus der Welt der Unterhaltung sowie Rafael Nadal, Tom Brady, Virat Kohli, Thibaut Courtois, Kyle Kuzma und Didier Drogba aus der Welt des Sports.

Die E1-Piloten bewältigen hinter dem Steuer der elektrischen E1 RaceBirds enge und technisch anspruchsvolle Rennstrecken. Für die neuesten Nachrichten und Updates folgt uns unter @E1Series auf TikTok, Facebook, X und Instagram. #ChampionsOfTheWater