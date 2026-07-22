팀 프롱크, PIF 후원하는 2027 UIM E1 월드 챔피언십에 참가해 흥미진진한 글로벌 순수 전기 수상 레이싱 시리즈에 나이지리아 문화와 환대 및 글로벌 아프리카 영향력 전파 예정

나이지리아에서 창단된 팀, 유수 기업가와 투자자들이 뜻을 모아 세계 정상급 스포츠 무대에서 아프리카의 탁월성 더욱 널리 알려

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모나코, 2026년 7월 22일 /PRNewswire/ -- 새롭게 창단된 팀 프롱크(Team PRONC)가 세계 최초의 순수 전기 레이스보트 대회인 PIF가 후원하는 2027 UIM E1 월드 챔피언십(2027 UIM E1 World Championship presented by PIF)에 공식 참가 등록을 마쳤다.

이번 참가 등록은 지난 주말 세계적으로 유명한 모나코 요트 클럽(Yacht Club de Monaco)에서 열린 E1 모나코 2026(E1 Monaco 2026) 경기 기간에 마무리됐으며, 이를 통해 팀 프롱크는 나이지리아의 에너지와 야망, 문화적 영향력을 세계 관중에게 선보이기 위해 설계된 새로운 스포츠 브랜드로 소개될 예정이다.

Team PRONC co-founders Cecil Hammond and Richie Shittu, Preye Berezi, Osahon Okunbo and Ndy Oruche with Alejandro Agag, Founder and Chairman of E1, following the signing of Team PRONC's entry into the 2027 UIM E1 World Championship presented by PIF, at Yacht Club de Monaco.

팀 프롱크는 리치 호스피탈리티의 세실 해먼드와 리치 시투 공동 창립자를 비롯해 프레이 베레지(Preye Berezi), 오사혼 오쿤보(Osahon Okunbo), 은디 오루체(Ndy Oruche) 등 나이지리아 기업가와 투자자들로 구성된 연합체가 창단했다. 팀 프롱크는 나이지리아의 잘 알려진 문화와 호스피탈리티, 기업가 정신을 세계 스포츠에서 가장 빠르게 성장하는 챔피언십 중 하나에 접목하고, 스포츠와 엔터테인먼트, 혁신 전반에서 지속적으로 커지고 있는 아프리카 문화의 영향력을 기념하는 플랫폼을 구축하는 것을 목표로 한다.

창립자들은 20여 년 동안 호스피탈리티, 라이브 엔터테인먼트, 회원제 멤버십 클럽 및 문화 체험 사업을 구축해 왔다. 아프리카의 음악과 스포츠, 패션, 엔터테인먼트가 세계 문화에 지속적으로 영향을 미치는 가운데, 프롱크를 통해 이러한 야망과 에너지, 탁월성을 모터스포츠 무대로 가져갈 계획이다.

르브론 제임스(LeBron James), 톰 브래디(Tom Brady), 라파엘 나달(Rafa Nadal), 윌 스미스(Will Smith) 등 세계적으로 널리 알려진 선수, 연예인 및 기업가들이 이미 참여하고 있는 챔피언십에 합류하는 팀 프롱크의 비전은 경쟁 그 자체를 넘어선다. 팀 프롱크는 스포츠와 엔터테인먼트, 지역사회 이니셔티브를 아우르며 새로운 기회를 창출하고, 떠오르는 인재들의 목소리를 키우며, 차세대 혁신가와 선수들이 세계 스포츠 무대에서 자신들의 모습을 발견하도록 영감을 제공할 계획이다.

PIF가 후원하는 UIM E1 월드 챔피언십은 세계적인 스포츠와 첨단 기술, 해양 보존을 결합한다. 이 챔피언십은 코모호, 모나코, 라고스, 마이애미 등 세계적인 해안 명소에서 경기를 개최하며, 경쟁과 우리 모두를 이어주는 바다를 보호하고 혁신을 가속한다는 사명을 결합한다. E1은 모든 팀에 남성 및 여성 파일럿이 각각 출전하도록 의무화해 기회 균등을 실현하고, 국제 레이싱 최고 수준에서 대표성을 확대하는 데 기여하고 있다.

팀 프롱크는 이처럼 저명한 구단주 대열에 합류함으로써 레이싱과 엔터테인먼트, 호스피탈리티의 교차점에 자리한 새로운 세대의 스포츠 구단 소유 모델을 제시한다. 단순한 팀을 넘어, 경기장을 아득히 뛰어넘는 문화적 영향력을 지닌 세계적인 스포츠 및 라이스프타일 브랜드를 구축하려는 창립자들의 포부를 보여준다.

팀 프롱크 공동창립자들은 다음과 같이 말했다.

세실 해먼드: "팀 프롱크는 원대한 야망을 품은 사람들이 하나의 비전을 중심으로 힘을 모을 때 무엇을 이룰 수 있는지 보여준다. 이는 모터스포츠보다 훨씬 큰 의미를 지닌다. 세계 최대 규모의 스포츠 플랫폼 중 하나에서 아프리카의 혁신과 창의성, 탁월성을 선보이는 동시에 미래 세대가 자랑스러워할 수 있는 무언가를 만들 기회다."

리치 시투: "우리는 파트너십과 아프리카가 세계 스포츠 무대에서 더 큰 대표성을 가져야 한다는 믿음을 바탕으로 이 팀을 만들었다. E1은 최고 수준에서 경쟁하면서 기술과 지속가능성, 비즈니스, 문화를 결합할 수 있는 놀라운 플랫폼을 제공한다."

프레이 베레지: "프롱크는 협력을 통해 무엇을 성취할 수 있는지 보여준다. 각 파트너는 서로 다른 강점과 관점을 지니고 있으며, 우리는 함께 국제무대에서 경쟁하는 동시에 아프리카 기업과 인재들에게 새로운 기회를 열어줄 수 있는 조직을 만들어가고 있다."

오사혼 오쿤보: "이번 프로젝트의 핵심은 세계적 포부를 지닌 지속 가능한 조직을 구축하는 데 있다. 우리는 팀 프롱크가 상업적 가치를 창출하는 동시에 전 세계에서 나이지리아와 아프리카를 긍정적으로 대표하는 존경받는 스포츠 브랜드로 성장하기를 바란다."

은디 오루체: "스포츠는 국경을 넘어 사람들을 하나로 연결하는 놀라운 힘을 지니고 있다. 팀 프롱크는 혁신과 팀워크, 탁월성을 통해 아프리카의 긍정적인 이야기를 전하는 동시에 세계 스포츠에서 가장 흥미로운 신생 챔피언십 중 하나에 기여할 수 있게 해준다."

알레한드로 아각 E1 창립자 겸 회장은 "E1은 친환경 수상 레이싱의 새로운 시대를 열기 위해 탄생했으며, 팀 프롱크의 합류는 이러한 야심을 분명하게 보여준다. 세실 해먼드와 리치 시투가 내년 챔피언십에 합류함으로써 우리의 글로벌 확장 및 혁신 비전이 아프리카 전역의 더욱 폭넓은 기반과 연결될 것이다. 챔피언십의 성장세가 이어지는 가운데 이는 E1의 도달 범위와 영향력 확대에도 도움이 될 것이다"라고 덧붙였다.

PIF가 후원하는 2027시즌 UIM E1 월드 챔피언십 참가를 확정한 팀 프롱크는 첫 데뷔 시즌을 위한 본격적인 준비에 착수하며, 향후 수개월 내에 셀러브리티 파트너, 파일럿, 기술 프로그램 및 E1 RaceBird의 리버리 디자인과 관련해 추가 발표를 이어갈 예정이다.

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팀 프롱크 소개

팀 프롱크는 세계적으로 인정받는 스포츠 조직을 구축한다는 공동의 비전을 가진 기업가와 투자자 컨소시엄이 나이지리아에서 창단한 E1 월드 챔피언십 팀이다. 스포츠와 혁신, 지속가능성, 문화, 비즈니스의 교차점에서 활동하는 팀 프롱크는 최고 수준에서 경쟁하는 동시에 국제 무대에 아프리카의 탁월성을 선보이기 위해 설립됐다.

팀 프롱크는 기업가 정신과 호스피탈리티, 금융, 엔터테인먼트, 기술, 브랜드 개발 분야의 전문성을 결합하고 있으며, 상업적 기회 창출과 미래 세대에 대한 영감 제공, 아프리카의 지속적인 세계적 부상에 기여한다는 장기적인 목표를 추구한다.

PIF가 후원하는 UIM E1 세계 챔피언십 소개

E1은 파워보트 종목의 국제 관리 기구인 국제모터보트연맹(Union Internationale Motonautique•UIM)이 공인한 세계 최초이자 유일한 순수 전기 레이스보트 챔피언십이다.

PIF가 후원하는 UIM E1 월드 챔피언십은 전기 기술을 활용하는 새롭고 흥미진진하며 경쟁력 있는 수상 레이싱 챔피언십을 구축하고, 도심 수역과 해안 지역의 보호 및 복원에 기여하는 혁신에 역량을 집중하기 위해 설립됐다.

챔피언십의 각 팀은 남성 및 여성 파일럿 각 1명으로 구성된다. 제다, 모나코, 코모호, 라고스, 마이애미 등 세계적인 도시의 수상에서 경기를 펼치며, 팀 소유주는 세계적으로 가장 유명한 인사들로 구성되어 있다. 엔터테인먼트 분야에서는 르브론 제임스, 윌 스미스, 마크 앤서니(Marc Anthony), 스티브 아오키(Steve Aoki)가 참여하고 있으며, 스포츠 분야에서는 라파엘 나달, 톰 브래디, 비라트 콜리(Virat Kohli), 티보 쿠르투아(Thibaut Courtois), 카일 쿠즈마(Kyle Kuzma), 디디에 드로그바(Didier Drogba)가 참여하고 있다.

E1 파일럿들은 전기 E1 RaceBird를 조종해 좁고 기술적인 서킷을 주행한다. 최신 뉴스와 소식은 틱톡, 페이스북, X, 인스타그램의 @E1Series에서 확인할 수 있다. #ChampionsOfTheWater

SOURCE Team PRONC