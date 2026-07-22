L'ÉQUIPE PRONC S'APPRETE À REJOINDRE LE CHAMPIONNAT DU MONDE UIM E1 2027 PRÉSENTÉ PAR LE PIF, APPORTANT LA CULTURE NIGÉRIANE, L'HOSPITALITÉ ET L'INFLUENCE AFRICAINE À L'ÉCHELLE MONDIALE À CETTE SÉRIE PASSIONNANTE DE COURSES NAUTIQUES 100 % ÉLECTRIQUES

Cette équipe fondée par des Nigérians rassemble des entrepreneurs et des investisseurs de premier plan afin de mettre davantage en valeur l'excellence africaine sur la scène sportive mondiale de haut niveau.

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MONACO, 22 juillet 2026 /PRNewswire/ -- La toute nouvelle équipe PRONC s'est officiellement inscrite au Championnat du monde UIM E1 2027 présenté par le PIF, la première compétition mondiale de bateaux de course entièrement électriques.

La signature, qui a eu lieu le week-end dernier à l'occasion de la course E1 Monaco 2026 au célèbre Yacht Club de Monaco, marquera le lancement de Team PRONC, une nouvelle entité sportive destinée à mettre en valeur l'énergie, l'ambition et l'influence culturelle du Nigeria auprès d'un public international.

Team PRONC co-founders Cecil Hammond and Richie Shittu, Preye Berezi, Osahon Okunbo and Ndy Oruche with Alejandro Agag, Founder and Chairman of E1, following the signing of Team PRONC's entry into the 2027 UIM E1 World Championship presented by PIF, at Yacht Club de Monaco.

Fondée par un collectif d'entrepreneurs et d'investisseurs nigérians, parmi lesquels figurent Cecil Hammond et Richie Shittu, fondateurs de Rich Hospitality, ainsi que Preye Berezi, Osahon Okunbo et Ndy Oruche, Team PRONC a pour objectif de faire rayonner la culture, l'hospitalité et l'esprit d'entreprise qui font la renommée du pays au sein de l'un des championnats connaissant la plus forte croissance dans le monde du sport, en créant une plateforme qui célèbre l'influence sans cesse croissante de la culture africaine dans les domaines du sport, du divertissement et de l'innovation.

Après plus de deux décennies consacrées au développement de l'hôtellerie, du spectacle vivant, des clubs privés et des expériences culturelles, et alors que la musique, le sport, la mode et le divertissement africains continuent de façonner la culture mondiale, les fondateurs ont pour objectif d'apporter cette même ambition, cette même énergie et cette même excellence au monde du sport automobile par le biais de PRONC.

En rejoignant un championnat qui bénéficie déjà du soutien de certains des athlètes, artistes et entrepreneurs les plus célèbres au monde, de LeBron James et Tom Brady à Rafa Nadal et Will Smith, PRONC fait son entrée dans l'E1 avec une vision qui va au-delà de la compétition : l'entreprise œuvre à la croisée du sport, du divertissement et des initiatives communautaires pour créer des opportunités, mettre en avant les talents émergents et inspirer la prochaine génération d'innovateurs et d'athlètes afin qu'ils se reconnaissent sur la scène sportive mondiale.

Le Championnat du monde UIM E1, présenté par le PIF, allie sport international, technologies de pointe et préservation du milieu marin. Les courses du championnat se déroulent dans certaines des destinations côtières les plus emblématiques au monde, notamment le lac de Côme, Monaco, Lagos et Miami, alliant la compétition à une mission visant à accélérer l'innovation et à protéger les eaux qui nous relient tous. La catégorie E1 promeut l'égalité des chances en exigeant que chaque équipe compte à la fois des pilotes hommes et des pilotes femmes, ce qui contribue à renforcer la représentation au plus haut niveau de la compétition internationale.

En rejoignant ce groupe prestigieux de propriétaires, Team PRONC incarne une nouvelle génération de propriétaires dans le monde du sport, à la croisée des chemins entre la course automobile, le divertissement et l'hôtellerie. Plus qu'une simple équipe, elle incarne l'ambition des fondateurs de créer une marque de sport et d'art de vivre reconnue à l'échelle mondiale, dont l'influence culturelle s'étend bien au-delà de l'hippodrome.

Les cofondateurs de Team PRONC ont déclaré :

Cecil Hammond : « L'équipe PRONC illustre ce qu'il est possible de réaliser lorsque des personnes ambitieuses s'unissent autour d'une vision commune. Cela va bien au-delà du sport automobile. C'est l'occasion de mettre en avant l'innovation, la créativité et l'excellence africaines sur l'une des plus grandes scènes sportives mondiales, tout en créant quelque chose dont les générations futures pourront être fières. »

Richie Shittu : « Nous avons constitué cette équipe grâce à des partenariats et à la conviction que l'Afrique mérite d'être mieux représentée dans le sport mondial. L'E1 nous offre une formidable plateforme pour allier technologie, développement durable, affaires et culture, tout en concourant au plus haut niveau. »

Preye Berezi : « Le PRONC montre ce que la collaboration permet d'accomplir. Chaque partenaire apporte ses propres atouts et perspectives, et ensemble, nous construisons une structure capable de rivaliser à l'échelle internationale tout en ouvrant de nouvelles perspectives aux entreprises et aux talents africains. »

Osahon Okunbo: « Il s'agit de bâtir une organisation durable aux ambitions mondiales. Nous souhaitons que Team PRONC devienne une marque sportive respectée, capable de générer de la valeur commerciale tout en représentant de manière positive le Nigeria et l'Afrique à travers le monde. »

Ndy Oruche: « Le sport a cette incroyable capacité à rassembler les gens au-delà des frontières. L'équipe PRONC nous permet de mettre en avant une image positive de l'Afrique grâce à l'innovation, au travail d'équipe et à l'excellence, tout en contribuant à l'un des nouveaux championnats les plus passionnants du sport mondial. »

Alejandro Agag, fondateur et président d'E1, a ajouté : « E1 a été créé pour ouvrir la voie à une nouvelle ère de courses nautiques respectueuses de l'environnement, et l'équipe PRONC incarne parfaitement cette ambition. L'arrivée de Cecil Hammond et de Richie Shittu au sein du Championship l'année prochaine s'inscrit dans notre stratégie d'expansion mondiale et d'innovation, en nous permettant de nous ancrer davantage en Afrique, ce qui contribuera à étendre la portée et l'influence d'E1 alors que le Championship poursuit son essor. »

Après avoir confirmé sa participation au Championnat du monde UIM E1 2027 présenté par le PIF, l'équipe PRONC va entamer les préparatifs de sa première saison. D'autres annonces concernant son partenaire célèbre, ses pilotes, son programme technique et la livrée de son E1 RaceBird suivront dans les mois à venir.

Pour les demandes de renseignements des médias : [email protected]

À propos de l'équipe PRONC

Team PRONC est une équipe nigériane participant au championnat du monde E1, créée par un consortium d'entrepreneurs et d'investisseurs partageant la même vision : bâtir une organisation sportive reconnue à l'échelle mondiale. À la croisée du sport, de l'innovation, du développement durable, de la culture et des affaires, l'équipe PRONC a pour vocation de concourir au plus haut niveau tout en mettant en valeur l'excellence africaine sur la scène internationale.

L'équipe réunit des compétences dans les domaines de l'entrepreneuriat, de l'hôtellerie, de la finance, du divertissement, de la technologie et du développement de marques, et s'engage à long terme à créer des opportunités commerciales, à inspirer les générations futures et à contribuer à l'essor mondial continu de l'Afrique.

À propos du Championnat du monde UIM E1 présenté par le PIF

L'E1 est le premier et unique championnat mondial de bateaux de course entièrement électriques homologué par l'Union internationale de motonautisme (UIM), l'instance internationale chargée de régir les activités de motonautisme.

Le Championnat du monde UIM E1, présenté par le PIF, a été créé dans le but de mettre en place un nouveau championnat de course nautique passionnant et compétitif, utilisant les technologies électriques afin de concentrer les efforts sur les innovations qui contribuent à la protection et à la restauration de nos eaux urbaines et de nos zones côtières.

Ce championnat rassemble des équipes composées à la fois d'un pilote masculin et d'une pilote féminine. Les courses se déroulent sur l'eau dans des villes emblématiques du monde entier, notamment Djeddah, Monaco, le lac de Côme, Lagos et Miami, et les équipes sont détenues par certaines des plus grandes personnalités de la planète. Parmi eux figurent déjà LeBron James, Will Smith, Marc Anthony et Steve Aoki dans le monde du spectacle, ainsi que Rafael Nadal, Tom Brady, Virat Kohli, Thibaut Courtois, Kyle Kuzma et Didier Drogba dans le monde du sport.

Les pilotes de la catégorie E1 négocient des circuits serrés et techniques au volant des E1 RaceBirds électriques. Pour suivre l'actualité et les dernières informations, suivez-nous sur @E1Series sur TikTok, Facebook, X et Instagram. #ChampionsOfTheWater