Telkomsel lidera o crescimento do 5G na Indonésia, tornando Denpasar e Badung cidades 5G continuamente conectadas

A Telkomsel acelera a expansão de sua rede Hyper 5G, estabelecendo um total de 225 sites 5G em Denpasar e Badung para dar suporte ao desenvolvimento econômico e turístico.

DENPASAR, Indonésia, 29 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Telkomsel, pioneira líder em conectividade 5G na Indonésia, anunciou uma expansão significativa de sua rede Hyper 5G, começando pelas cidades de Denpasar e Badung em Bali. Essas áreas, reconhecidas por seu uso intenso da internet, adoção de dispositivos 5G, forte potencial de MPME e roaming internacional, agora se beneficiarão de uma internet móvel contínua, de alta velocidade e baixa latência.

A mudança faz parte da ambição maior da Telkomsel de oferecer uma experiência 5G completa em toda a Indonésia, impulsionando a transformação e o crescimento do ecossistema digital e da economia do país.

"À medida que o ecossistema digital evolui e as demandas dos clientes aumentam, a Telkomsel está comprometida em expandir sua cobertura Hyper 5G em áreas-chave", disse Derrick Heng, diretor de marketing da Telkomsel. "Estamos focados em melhorar a imagem global da Indonésia , fortalecendo a posição estratégica dos destinos turísticos, apoiando o turismo local, capacitando as MPMEs e melhorando a eficiência dos serviços públicos. Nosso compromisso é impulsionar a transformação digital nacional e levar a tecnologia mais recente a todos os níveis da sociedade, com uma forte presença 5G em Bali."

Heng enfatizou o comprometimento da Telkomsel em manter sua liderança no setor de telecomunicações da Indonésia, ao mesmo tempo em que desbloqueia novas oportunidades para um futuro brilhante. A empresa está comprometida em fornecer uma experiência 5G que atenda aos padrões internacionais, atendendo tanto clientes locais quanto turistas internacionais em Bali. Para esse fim, a Telkomsel introduziu pacotes 5G especiais, pacotes de dispositivos 5G, cartões pré-pagos para turistas e suporte eSIM para visitantes locais e internacionais.

A diretora de rede da Telkomsel, Indra Mardiatna, destacou a abordagem estratégica para a expansão da rede. "Desde o lançamento da nossa rede 5G na Indonésia, expandimos a cobertura de forma estratégica, gradual e mensurável para garantir não apenas uma rede de telecomunicações robusta, mas também uma experiência de usuário superior que promove o crescimento digital inclusivo e sustentável. Somente no sul de Bali, estabelecemos 225 locais Hyper 5G, incluindo 67 adicionais em Denpasar e 136 em Badung, garantindo conectividade contígua ao longo de rotas movimentadas, como Kuta-Canggu, Nusa Dua e Renon-Sanur."

Esta expansão representa um marco significativo na missão da Telkomsel de liderar a transformação digital da Indonésia e levar os benefícios da tecnologia de ponta a todos os níveis da sociedade.

Com o apoio da Huawei como fornecedora de soluções de rede, a expansão da Telkomsel em Bali é um marco significativo em seu lançamento do 5G, agora cobrindo mais de 1.000 locais em 56 cidades e distritos, incluindo áreas-chave como zonas industriais, bairros residenciais, aeroportos internacionais, a capital Nusantara e os principais destinos turísticos. A Telkomsel continuará expandindo sua cobertura 5G em todo o país.

Sobre a Telkomsel

A Telkomsel é uma fornecedora líder de telecomunicações digitais na Indonésia, dedicada a capacitar a sociedade indonésia para melhorar o hoje e criar um futuro melhor. Oferecemos conectividade, serviços e soluções inovadores e superiores para indivíduos, famílias e empresas, abrindo todas as oportunidades. Alinhada com o espírito da Indonésia em relação à digitalização, a Telkomsel é a maior fornecedora de serviços convergentes, expandindo consistentemente a cobertura da rede 4G, avançando a tecnologia 5G e implementando a mais recente tecnologia de banda larga fixa para aprimorar as experiências do cliente. Também oferecemos serviços digitais, incluindo Estilo de Vida Digital, Publicidade Digital, Soluções Empresariais Digitais e Internet das Coisas. Com 29 anos de operação, a Telkomsel oferece suporte mais de 265.900 BTS e atende a mais de 159,9 milhões de clientes móveis e mais de 9,1 milhões de clientes de banda larga fixa (IndiHome-B2C) em todo o país. Comprometida com operações sustentáveis, a Telkomsel adere aos princípios ESG para impactar positivamente o ecossistema corporativo. Para mais informações e atendimento ao cliente, visite nosso site em www.telkomsel.com ou se conecte conosco no Facebook em facebook.com/Telkomsel, Twitter @telkomsel, Instagram @telkomsel e por meio do assistente virtual do aplicativo MyTelkomsel.

