Telkomsel stimule le déploiement 5G en Indonésie, faisant de Denpasar et Badung des villes 5G continuellement connectées

Telkomsel accélère l'expansion de son réseau Hyper 5G, en établissant un total de 225 sites 5G à Denpasar et Badung pour soutenir le développement économique et touristique.

DENPASAR, Indonésie, 30 août 2024 /PRNewswire/ -- Telkomsel, pionnier de la connectivité 5G en Indonésie, a annoncé une expansion significative de son réseau Hyper 5G, en commençant par Denpasar et Badung à Bali. Ces zones, reconnues pour leur forte utilisation de l'internet, l'adoption des appareils 5G, le fort potentiel des MPME et l'itinérance internationale, bénéficieront désormais d'un internet mobile transparent, à haut débit et à faible latence.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'ambition plus large de Telkomsel d'offrir une expérience 5G complète dans toute l'Indonésie, en stimulant la transformation et la croissance de l'écosystème numérique et de l'économie du pays.

« Alors que l'écosystème numérique évolue et que les exigences des clients augmentent, Telkomsel s'engage à étendre sa couverture Hyper 5G dans les zones clés », déclare Derrick Heng, directeur marketing de Telkomsel. « Nous nous attachons à améliorer l'image globale de l'Indonésie en renforçant la position stratégique des destinations touristiques, en soutenant le tourisme local, en renforçant les PME et en améliorant l'efficacité des services publics. Notre engagement est de stimuler la transformation numérique nationale et d'apporter les dernières technologies à tous les niveaux de la société, avec une forte présence de la 5G à Bali. »

Heng a souligné l'engagement de Telkomsel à maintenir sa position de leader dans le secteur des télécommunications en Indonésie, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour un avenir radieux. L'entreprise s'est engagée à fournir une expérience 5G conforme aux normes internationales, en s'adressant à la fois aux clients locaux et aux touristes internationaux à Bali. À cette fin, Telkomsel a introduit des forfaits spéciaux 5G, des offres groupées d'appareils 5G, des cartes prépayées pour les touristes et un support eSIM pour les visiteurs locaux et internationaux.

Le directeur du réseau Telkomsel, Indra Mardiatna, a souligné l'approche stratégique de l'expansion du réseau. « Depuis le lancement de notre réseau 5G en Indonésie, nous avons étendu la couverture de manière stratégique, progressive et mesurable pour garantir non seulement un réseau de télécommunications robuste, mais aussi une expérience utilisateur supérieure qui favorise une croissance numérique inclusive et durable. Rien que dans le sud de Bali, nous avons établi 225 sites Hyper 5G, dont 67 supplémentaires à Denpasar et 136 à Badung, assurant une connectivité contiguë le long de routes très fréquentées telles que Kuta-Canggu, Nusa Dua et Renon-Sanur. »

Cette expansion marque une étape importante dans la mission de Telkomsel de mener la transformation numérique de l'Indonésie et d'apporter les avantages de la technologie de pointe à tous les niveaux de la société.

Avec le soutien de Huawei en tant que fournisseur de solutions réseau, l'expansion de Telkomsel à Bali marque une étape importante dans son déploiement 5G, couvrant maintenant plus de 1 000 sites à travers 56 villes et districts, y compris des zones clés comme les zones industrielles, les quartiers résidentiels, les aéroports internationaux, la capitale de Nusantara et les principales destinations touristiques. Telkomsel va continuer à étendre sa couverture 5G à l'échelle nationale.

Pour plus d'informations, consultez le site tsel.id/5Gbali.

À propos de Telkomsel

Telkomsel est un fournisseur de télécommunications numériques de premier plan en Indonésie, qui s'emploie à donner à la société indonésienne les moyens d'améliorer le présent et de créer un avenir plus radieux. Nous fournissons une connectivité, des services et des solutions innovants et de qualité supérieure aux particuliers, aux ménages et aux entreprises, afin de leur permettre de saisir toutes les opportunités. Conformément à la volonté de numérisation de l'Indonésie, Telkomsel est le plus grand fournisseur de services convergents, étendant constamment la couverture du réseau 4G, faisant progresser la technologie 5G, et mettant en œuvre la dernière technologie haut débit fixe pour améliorer les expériences des clients. Nous proposons également des services numériques tels que le mode de vie numérique, la publicité numérique, les solutions d'entreprise numériques et l'internet des objets. Avec 29 ans d'activité, Telkomsel compte plus de 265 900 BTS et dessert plus de 159,9 millions de clients mobiles et plus de 9,1 millions de clients haut débit fixe (IndiHome-B2C) dans tout le pays. Engagé dans des opérations durables, Telkomsel adhère aux principes ESG afin d'avoir un impact positif sur l'écosystème de l'entreprise. Pour plus d'informations et de services à la clientèle, visitez notre site web à l'adresse www.telkomsel.com, ou suivez-nous sur Facebook à l'adresse facebook.com/Telkomsel, Twitter @telkomsel, Instagram @telkomsel, et par l'intermédiaire de l'assistant virtuel de l'application MyTelkomsel.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2492380/Telkomsel_Leads_5G_Growth_in_Indonesia.jpg