Telkomsel, лидер развития 5G в Индонезии, делает 5G-покрытие Денпасара и Бадунга сплошным

Telkomsel ускоряет расширение сети Hyper 5G, обеспечив 5G-покрытие в Денпасаре и Бадунге в общей на 225 участках, для поддержки экономического и туристического развития.

ДЕНПАСАР, Индонезия, 30 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Telkomsel, ведущий первопроходец в области 5G-связи в Индонезии, объявила о значительном расширении своей сети Hyper 5G, начиная с Денпасара и Бадунга на Бали. Эти районы, известные активным пользованием Интернетом, распространенностью устройств 5G, высоким потенциалом мелких, малых и средних предприятий (ММСП) и пользованием международным роумингом, теперь получили непрерывный доступ к высокоскоростному мобильному Интернету с низкой задержкой.

Этот шаг является частью более масштабной цели Telkomsel по обеспечению в Индонезии повсеместного доступа к сети 5G, стимулируя трансформацию и рост цифровой экосистемы и экономики страны.

«По мере развития цифровой экосистемы и увеличения спроса клиентов компания Telkomsel стремится расширить покрытие сети Hyper 5G в ключевых областях, — сказал Деррик Хен (Derrick Heng), директор по маркетингу Telkomsel. — Мы сосредоточены на улучшении глобального имиджа Индонезии путем укрепления стратегических позиций туристических направлений, поддержки местного туризма, расширения возможностей ММСП и повышения эффективности государственных услуг. Мы стремимся стимулировать национальную цифровую трансформацию и внедрять новейшие технологии на всех уровнях общества с сильным присутствием 5G на Бали».

Г-н Хен подчеркнул приверженность Telkomsel сохранению лидерства в телекоммуникационном секторе Индонезии и одновременно раскрытию новых возможностей для создания светлого будущего. Компания стремится обеспечить покрытие 5G, соответствующее международным стандартам, обслуживая как местных клиентов, так и зарубежных туристов на Бали. С этой целью Telkomsel представила специальные пакеты 5G, объединенные пакеты, включающие 5G, туристические предоплаченные карты и поддержку eSIM как для местных клиентов и иностранных гостей.

Директор сети Telkomsel Индра Мардиатна (Indra Mardiatna) подчеркнул стратегический подход к расширению сети. «С момента запуска нашей сети 5G в Индонезии мы стратегически, постепенно и заметно расширили покрытие, чтобы обеспечить не только надежную телекоммуникационную сеть, но и превосходное обслуживание пользователей, способствующее инклюзивному и устойчивому цифровому росту. Только на Южном Бали мы обеспечили покрытие Hyper 5G на 225 участках, в том числе 67 в Денпасаре и 136 в Бадунге, обеспечив непрерывную связь на оживленных маршрутах, таких как Кута-Чангу, Нуса-Дуа и Ренон-Санур».

Это расширение знаменует важную веху на пути к достижению цели Telkomsel стать лидером цифровой трансформации Индонезии и обеспечить доступ к преимуществам передовых технологий всем слоям общества.

При поддержке поставщика сетевых решений Huawei расширение покрытия компании Telkomsel на Бали прошло важный этап развертывании 5G-сети — в настоящее время охвачено более 1000 участков в 56 городах и районах, включая ключевые области, такие как промышленные зоны, жилые районы, международные аэропорты, столица Нусантара и популярные места посещения туристов. Telkomsel продолжит расширять покрытие 5G по всей стране.

Для получения дополнительной информации посетите tsel.id/5Gbali.

О компании Telkomsel

Telkomsel является ведущим поставщиком цифровых телекоммуникационных услуг в Индонезии, стремясь к расширению возможностей индонезийского общества для улучшения жизни сегодня и создания более светлого будущего. Мы предлагаем инновационную и превосходную связь, обслуживание и решения частным лицам, домашним хозяйствам и предприятиям, раскрывая все возможности. Поддерживая стремление Индонезии к цифровизации, компания Telkomsel является крупнейшим поставщиком конвергентных услуг, постоянно расширяющим покрытие сети 4G, совершенствующим технологию 5G и внедряющим новейшую технологию фиксированной широкополосной связи для повышения качества обслуживания клиентов. Мы также предлагаем цифровые услуги, включая цифровой образ жизни, цифровую рекламу, цифровые корпоративные решения и Интернет вещей. Проработав 29 лет, компания Telkomsel поддерживает более 265 900 базовых приемопередающих станций и обслуживает более 159,9 миллиона пользователей мобильной связи и более 9,1 миллиона клиентов фиксированной широкополосной связи (IndiHome-B2C) по всей стране. Стремясь к устойчивому развитию, Telkomsel придерживается принципов ESG, чтобы положительно влиять на корпоративную экосистему. Для получения дополнительной информации и обращения в отдел обслуживания клиентов посетите наш веб-сайт по адресу www.telkomsel.com или свяжитесь с нами через Facebook по адресу facebook.com/Telkomsel, через Twitter, учетная запись @telkomsel, через Instagram, учетная запись @telkomsel, или через виртуального помощника приложения MyTelkomsel.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2492380/Telkomsel_Leads_5G_Growth_in_Indonesia.jpg