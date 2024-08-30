شركة Telkomsel تقود نمو شبكات الجيل الخامس في إندونيسيا، مما يجعل مدينتي دينباسار وبادونج متصلين باستمرار بالمدن التي تحتوي على شبكات الجيل الخامس

تسارع شركة Telkomsel إلى توسيع شبكة Hyper 5G، من خلال إنشاء ما حوالي 225 موقعًا لشبكة الجيل الخامس في دينباسار وبادونج لدعم التنمية الاقتصادية والسياحية.

دينباسار، إندونيسيا، 30 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Telkomsel، الرائدة في اتصالات شبكة الجيل الخامس في إندونيسيا، عن توسع كبير لشبكة Hyper 5G، بدءًا من دينباسار وبادونج في بالي. ستستفيد هذه المناطق، المعروفة باستخدامها العالي للإنترنت وتبني أجهزة الجيل الخامس وتقوية إمكانات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتجوال الدولي، الآن من الإنترنت المحمول عالي السرعة ومنخفض التأخير.

تُعد هذه الخطوة جزءًا من طموح Telkomsel الأوسع لتقديم تجربة شبكة الجيل الخامس الشاملة في جميع أنحاء إندونيسيا، مما يؤدي إلى تحول ونمو النظام الإيكولوجي والاقتصاد الرقمي في البلاد.

قال Derrick Heng، مدير التسويق في شركة Telkomsel "مع تطور النظام البيئي الرقمي وزيادة متطلبات العملاء، تلتزم شركة Telkomsel بتوسيع نطاق تغطية Hyper 5G في المناطق الرئيسية. فنحن نركز على تعزيز الصورة العالمية لإندونيسيا من خلال تعزيز الموقف الاستراتيجي للوجهات السياحية، ودعم السياحة المحلية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين كفاءة الخدمات العامة. إن التزامنا هو قيادة التحول الرقمي الوطني وتقديم أحدث التقنيات إلى كافة المستويات في المجتمع، مع وجود قوي لشبكة الجيل الخامس في بالي".

وأكد Heng التزام Telkomsel بالحفاظ على قيادتها في قطاع الاتصالات في إندونيسيا مع توفير فرص جديدة لمستقبل مشرق. تلتزم الشركة بتوفير تجربة الجيل الخامس التي تلبي المعايير الدولية، وتلبي احتياجات العملاء المحليين والسياح الدوليين في بالي. لهذا الغرض، قدمت Telkomsel باقات خاصة من الجيل الخامس، وعروض مجمعة لأجهزة الجيل الخامس، وبطاقات الدفع المسبق للسياح، ودعم شريحة eSIM لكل من الزوار المحليين والدوليين.

سلط مدير الشبكات في Telkomsel ،Indra Mardiatna، الضوء على النهج الاستراتيجي لتوسيع الشبكة قائلًا "منذ إطلاق شبكتنا من الجيل الخامس في إندونيسيا، قمنا بتوسيع التغطية بشكل استراتيجي وتدريجي وقابل للقياس لضمان ليس فقط شبكة اتصالات قوية، ولكن أيضًا تجربة مستخدم متفوقة تعزز النمو الرقمي الشامل والمستدام. في جنوب بالي وحدها، قمنا بتأسيس 225 موقعًا لاتصالات الجيل الخامس Hyper 5G، بما في ذلك 67 موقعًا إضافيًا في دينباسار و136 موقعًا في بادونج، مما يضمن الاتصال المتواصل على طول الطرق المزدحمة مثل كوتا-كانججو، ونوسا دوا، ورينون-سانور".

يمثل هذا التوسع علامة بارزة في مهمة Telkomsel لقيادة التحول الرقمي لإندونيسيا، وتقديم فوائد التكنولوجيا المتطورة إلى كافة المستويات في المجتمع.

بدعم من شركة Huawei المزود لحلول الشبكة، يمثل توسع Telkomsel في بالي علامة بارزة في طرح شبكة الجيل الخامس، والذي يغطي الآن أكثر من 1000 موقع في 56 مدينة ومنطقة، من بينها المناطق الرئيسية مثل المناطق الصناعية، والأحياء السكنية والمطارات الدولية، والعاصمة الجديدة نوسانتارا، وأهم الوجهات السياحية. ستواصل Telkomsel توسيع تغطيتها لشبكات الجيل الخامس على مستوى البلاد.

لمزيد من المعلومات، قم بزيارة tsel.id/5Gbali .

نبذة عن Telkomsel

تُعد شركة Telkomsel من الشركات الرائدة في توفير خدمات الاتصالات الرقمية في إندونيسيا، وهي ملتزمة بتمكين المجتمع الإندونيسي لتعزيز الحاضر وخلق مستقبل أكثر إشراقًا. نحن نقدم الاتصالات والخدمات والحلول المبتكرة والمتفوقة للأفراد والأسر والشركات، نوفر جميع الفرص. تماشيًا مع نشاط إندونيسيا وتوجهها نحو الرقمنة، تُعد Telkomsel أكبر شركة لخدمات الاتصالات المتقاربة، وتوسع باستمرار تغطية شبكة شبكات الجيل الرابع، وتطور تكنولوجيا الجيل الخامس، وتنفذ أحدث تقنية النطاق العريض الثابت لتعزيز تجارب العملاء. نحن نقدم أيضًا خدمات رقمية تحتوي على نمط الحياة الرقمي، والإعلان الرقمي، وحلول المؤسسات الرقمية وإنترنت الأشياء. مع 29 عامًا من التشغيل، تدعم شركة Telkomsel أكثر من 265,900 محطة إرسال واستقبال أساسية وتخدم أكثر من 159.9 مليون عميل للهاتف المحمول وأكثر من 9.1 ملايين عميل يحصل على الإنترنت ذي النطاق العريض والثابت (IndiHome-B2C) في جميع أنحاء البلاد. ملتزمة بالعمليات المستدامة، تلتزم Telkomsel بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) للتأثير بشكل إيجابي في النظام البيئي للشركات. لمزيد من المعلومات وخدمات العملاء، تفضل بزيارة موقعنا عبر الإنترنت على www.telkomsel.com، أو التواصل معنا على Facebook على facebook.com/Telkomsel وTwitter عبر @telkomsel وInstagram @telkomsel، وعبر المساعد الافتراضي لتطبيق MyTelkomsel.