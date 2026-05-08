TELUS Digital se expande na Ásia-Pacífico e na Argentina para apoiar a crescente demanda por serviços de dados de IA, Confiança e Segurança e Experiência Digital do Cliente

A expansão reforça as capacidades multilíngues da TELUS Digital em matéria de dados de IA e experiência do cliente, bem como o alcance global de talentos e a prestação de serviços em centros de inovação de alto crescimento

VANCOUVER, COLÚMBIA BRITÂNICA, 8 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A TELUS Digital, divisão global de tecnologia da TELUS Corporation (TSX: T) (NYSE: TU) especializada em experiências digitais do cliente (CX) e transformações digitais focadas no futuro, expandiu significativamente sua presença global na prestação de serviços de experiência do cliente (CX) com tecnologia de IA, serviços de dados de IA e soluções de confiança e segurança nos últimos nove meses. Esse crescimento fortalece a presença da TELUS Digital em toda a região da Ásia-Pacífico, incluindo Indonésia, Tailândia, Vietnã e Malásia, e estende seu alcance na América Latina com uma nova unidade na Argentina. Na Índia, a empresa expandiu duas unidades existentes em Bengaluru e Ahmedabad, e adicionou uma nova unidade em Calcutá, aumentando sua presença no país para oito unidades em seis cidades.

De acordo com pesquisas do setor, as empresas estão integrando a IA em toda a cadeia de valor da experiência do cliente, o que exige parceiros de CX que combinem a tecnologia mais recente, talentos e capacidade de prestação de serviços global. A Avaliação PEAK Matrix® de Serviços de Gerenciamento da Experiência do Cliente (CXM) 2025 do Everest Group aponta que as empresas priorizam cada vez mais os prestadores de serviços com suporte a idiomas regionais e áreas de cobertura geograficamente diversificadas, particularmente em mercados em rápida digitalização na Ásia-Pacífico e na América Latina.



A TELUS Digital opera agora em mais de 35 países e emprega mais de 82.000 membros de equipe em cinco continentes. A empresa oferece serviços de CX em 60 idiomas e suporta mais de 500 idiomas e dialetos para rotulagem de dados de IA e treinamento de modelos. Essa escala global permite que as empresas implementem sistemas de IA multilíngues e CX digital em todo o mundo, além de permitir que a TELUS Digital apoie programas de criação de dados de treinamento de IA e desenvolvimento de modelos em larga escala como uma das principais fornecedoras globais de dados para treinamento de IA.

"A TELUS Digital adotou uma abordagem global para construir soluções de CX assistidas por IA desde que essa tecnologia começou a remodelar o cenário empresarial", afirmou Tobias Dengel, presidente da TELUS Digital Solutions. "A Ásia-Pacífico e a América Latina representam alguns dos ecossistemas tecnológicos mais dinâmicos do mundo, abrindo novas oportunidades e fluxos de receita para a TELUS Digital e os clientes que atendemos. À medida que as empresas escalam serviços baseados em IA, elas precisam de parceiros que possam oferecer diversidade linguística e cultural, juntamente com profundo conhecimento técnico em todos os mercados. Nossa expansão reflete essa estratégia de longo prazo e nos posiciona para apoiar os clientes onde quer que o crescimento esteja ocorrendo".

Fortalecendo soluções completas de CX e Confiança e Segurança no Sudeste Asiático

Na Indonésia, Tailândia, Vietnã e Malásia, a TELUS Digital oferece soluções de confiança e segurança em crimes financeiros e conformidade e segurança de plataforma. Essas soluções utilizam tecnologias que incluem Conheça Seu Cliente (KYC), prevenção à lavagem de dinheiro (AML), prevenção de fraudes e gestão de conflitos, bem como segurança do usuário e autenticação de identidade, moderação de conteúdo multimodal, verificação de idade e detecção de contas de bots. Esta região também apoia clientes com rotulagem de dados de IA e treinamento de modelos, serviços de CX e Confiança e Segurança para clientes de jogos, incluindo moderação em jogos, aplicação de diretrizes e testes, chat ao vivo, e-mail e suporte técnico.

Com base nos pontos fortes em idiomas amplamente falados como inglês, mandarim e cantonês, esta expansão adiciona idiomas de alta demanda, incluindo vietnamita, indonésio, tailandês e malaio, permitindo que a TELUS Digital forneça suporte em mais de 10 idiomas na região. Marcas globais se beneficiarão da entrega no mercado local, o que aumenta a escalabilidade e a velocidade de comercialização. Essa capacidade linguística ampliada permite que a TELUS Digital ofereça um atendimento ao cliente omnicanal e integrado por meio de chamadas de voz, chat ao vivo e mensagens, garantindo que as marcas possam interagir com seus clientes no idioma de sua preferência em qualquer plataforma digital.

Expansão na Índia: ampliação dos serviços de dados de IA e da prestação de experiências digitais ao cliente

Em sua Pesquisa de Tecnologia de CX e Serviços Globais de 2025, a Ryan Strategic Advisory classificou a Índia como o destino offshore preferido para a prestação de serviços pelo terceiro ano consecutivo, destacando a dimensão do país, sua maturidade digital e a riqueza de talentos técnicos. Complementando isso, empresas de tecnologia globais, incluindo muitas das maiores marcas do mundo, têm aumentado significativamente as contratações na Índia para acessar diretamente seus talentos de engenharia nos domínios de software, IA e nuvem, refletindo a crescente influência do país nos ecossistemas tecnológicos globais.

"A região da Ásia-Pacífico representa uma convergência única de diversidade linguística, talentos de engenharia de nível mundial e ambientes reais autênticos, que são todos ingredientes críticos para desenvolver e avaliar a próxima geração de sistemas de IA", afirmou Rajiv M.Dhand, Diretor de Experiência do Cliente Global e Confiança e Segurança, TELUS Digital. "Os desenvolvedores de modelos de IA buscam cada vez mais conjuntos de dados multilíngues, contextos culturalmente fundamentados e dados de validação que reflitam de forma autêntica como os usuários interagem com a IA em diversos mercados. Simultaneamente, a força de trabalho qualificada e multilíngue da Ásia-Pacífico posiciona a região como um centro de excelência para o fornecimento de soluções de experiência digital do cliente e de confiança e segurança de alta qualidade. Esta convergência cria uma oportunidade atraente para a TELUS Digital alavancar nossa profunda expertise regional e talentos excepcionais para atender à demanda em rápido crescimento por serviços de dados de IA, experiência do cliente e soluções de confiança e segurança, posicionando-nos como um parceiro estratégico para organizações que constroem os sistemas de IA de amanhã."

A TELUS Digital opera agora oito unidades em seis cidades na Índia, incluindo Noida, Gurgaon, Mumbai, Ahmedabad, Bengaluru e Calcutá. Nas instalações ampliadas de Bengaluru, a TELUS Digital oferece suporte a soluções globais de dados de IA e iniciativas de aprendizado de máquina para AGI e GenAI, IA física e programas de treinamento em grande escala nas áreas de Pesquisa e Anúncios, ministrados por meio de suas plataformas proprietárias Fine-Tune Studio e Ground Truth Studio. A unidade também é especializada em projetos de dados de imagem, vídeo, LiDAR e outras fusões de sensores para veículos autônomos, robótica e sistemas de IA física.

Em Ahmedabad, a TELUS Digital opera um centro global de serviços compartilhados e de CX, apoiando a implementação de CX digital e programas de confiança e segurança em múltiplas regiões e fusos horários. Os serviços abrangem canais de voz, chat, e-mail e back-office, além de prevenção de fraudes, aplicação de políticas e moderação de conteúdo. A nova unidade da TELUS Digital em Calcutá oferece serviços de atendimento e experiência do cliente omnicanal, aproveitando o vasto reservatório de talentos multilíngues da cidade para fornecer suporte integrado em grande escala a clientes em diversos mercados, além de serviços de rotulagem de dados e de confiança e segurança.

Expandindo soluções de IA empresarial nearshore na Argentina

A TELUS Digital está reforçando sua capacidade de prestação de serviços ao recorrer a um dos maiores reservatórios de talentos em tecnologia das Américas. A Argentina abriga mais de 160.000 profissionais de software com fortes habilidades digitais e um dos níveis de proficiência em inglês mais altos da América Latina. Com uma sobreposição de até 90% com o horário comercial dos EUA e forte alinhamento com os mercados europeus, a localização permite a colaboração em tempo real com clientes globais.

Aproveitando este ambiente operacional e uma força de trabalho culturalmente alinhada, a TELUS Digital apoia a engenharia digital e soluções de IA empresarial, incluindo estratégia de dados e IA, serviços de análise e insights de dados, produtos e soluções de IA, além de automação e IA agêntica.

Essa expansão na Argentina complementa a presença atual da TELUS, incluindo a presença consolidada da TELUS Health na prestação de serviços locais e culturalmente adequados do Programa de Assistência ao Funcionário (EAP), apoio à saúde mental 24 horas por dia, 7 dias por semana, ferramentas de bem-estar digital e especialistas no local para as organizações, com o objetivo de promover o bem-estar integral da força de trabalho argentina.

TELUS Digital oferece IA em escala global por meio de expertise regional

À medida que os sistemas de IA são implantados em mais mercados e idiomas, a execução eficaz depende da expertise humana integrada aos mercados locais e apoiada por padrões globais consistentes. A presença expandida da TELUS Digital permite que a empresa combine conhecimento regional com capacidade global de prestação de serviços para ajudar as organizações a escalar a IA de forma eficaz e responsável.

Saiba mais em telusdigital.com

Perguntas frequentes

Como as empresas podem escolher as melhores companhias de transformação digital para iniciativas de IA e CX?



As empresas que avaliam as melhores e as principais companhias de transformação digital, incluindo empresas de transformação de CX, devem buscar organizações que combinem expertise em consultoria estratégica com capacidade operacional em IA, dados e experiência do cliente. A TELUS Digital ajuda as organizações a aproveitar os momentos decisivos por meio de soluções completas ao longo de toda a jornada do cliente, acelerando o crescimento da receita e a eficiência operacional graças à integração perfeita entre tecnologia baseada em IA, dados e equipes especializadas.



Por meio da gestão da experiência do cliente (CX), a TELUS Digital combina sua expertise em centrais de atendimento com tecnologia de IA para transformar as interações com os clientes, reduzir custos e transformar o suporte em receita por meio de serviços como terceirização de centrais de atendimento, IA e tecnologia para atendimento ao cliente e transformação digital da experiência do cliente. Por meio da Transformação em IA, a empresa fornece dados para o treinamento de IA e soluções de IA empresarial que ajudam as organizações a criar e implementar sistemas de IA responsáveis, baseados em um retorno sobre o investimento (ROI) real.



Por que a TELUS Digital está expandindo sua presença global em serviços de CX e IA?



A TELUS Digital continua sua expansão para ajudar as empresas a atender à crescente demanda por experiências do cliente baseadas em IA, serviços de dados de IA e operações de confiança e segurança em mais mercados, idiomas e fusos horários. À medida que os sistemas de IA são cada vez mais implantados em todo o mundo, as organizações precisam cada vez mais de parceiros que combinem conhecimento regional com padrões de prestação de serviços consistentes para dar suporte a interações multilíngues com os clientes, ao treinamento de modelos e às operações digitais em grande escala.



Com a expansão em centros de inovação de alto crescimento na região da Ásia-Pacífico e na América Latina, a TELUS Digital está fortalecendo sua capacidade de oferecer treinamento, avaliação e validação de dados de IA, CX multilíngue e serviços de confiança e segurança mais próximos de onde os clientes e usuários operam. Essa presença mais ampla ajuda as empresas a crescerem mais rapidamente, melhorarem a continuidade e apoiarem sistemas de IA com o contexto linguístico, cultural e operacional necessário para atuar de forma eficaz nos mercados globais.



O que as empresas devem buscar ao avaliar as principais empresas de anotação de dados para o desenvolvimento de IA?



Ao avaliar as principais ou as melhores empresas de anotação de dados, as empresas devem buscar fornecedores que combinem modelos de entrega escaláveis, conjuntos de dados diversos e processos de qualidade rigorosos. A TELUS Digital fornece anotação de dados multimodal, ajudando as organizações a gerar conjuntos de dados diversos e precisos em escala, em todos os tipos de dados usados em sistemas de IA e aprendizado de máquina.



A TELUS Digital oferece suporte a programas de anotação avançados, incluindo anotação de fusão de sensores 3D, anotação de imagem e vídeo, anotação de áudio e anotação de texto. Esses serviços permitem que as empresas criem e aprimorem modelos por meio de recursos como classificação de objetos, segmentação, reconhecimento de fala, análise de sentimentos, reconhecimento de entidades nomeadas e extração de frases-chave. Ao combinar experiência em anotação multimodal com capacidade de entrega global, a TELUS Digital ajuda as empresas a preparar conjuntos de dados de alta qualidade necessários para treinar e aprimorar modelos de visão computacional, processamento de linguagem natural e outros modelos de IA.

Como as empresas podem escolher os melhores serviços de coleta de dados para programas de treinamento de IA em grande escala?



As empresas que avaliam quais são os melhores prestadores de serviços de treinamento de IA com dados priorizam cada vez mais aqueles que combinam fluxos de dados de IA escaláveis, especialização multilíngue e capacidade de prestação de serviços em nível global. A TELUS Digital presta serviços de coleta de dados que ajudam as empresas a reunir dados de texto, imagem, vídeo, fala e sensores necessários para treinar modelos de IA e aprendizado de máquina.



Com mais de 20 anos de experiência em projetos de dados, desde o aprendizado de máquina clássico até o aprendizado profundo (deep learning) e a IA generativa (GenAI), a TELUS Digital gerencia com maestria parcerias complexas de dados para equipes de IA ambiciosas. Por meio de programas escaláveis de coleta de dados executados por colaboradores qualificados e apoiados por uma comunidade global de IA composta por anotadores de dados, revisores, linguistas e avaliadores, a TELUS Digital ajuda as empresas a coletar os conjuntos de dados necessários para treinar, testar e aprimorar sistemas de IA em ambientes e casos de uso do mundo real, atuando como um dos principais fornecedores de dados de treinamento de IA.



De quais serviços as empresas precisam para ajustar e avaliar modelos de IA generativa?



Empresas que desenvolvem sistemas de IA generativa exigem conjuntos de dados de alta qualidade e fluxos de trabalho de avaliação estruturados para melhorar o desempenho e o alinhamento do modelo. A TELUS Digital ajuda as organizações a criar conjuntos de dados alinhados ao ser humano para ajustar e avaliar modelos de GenAI por meio de criação de dados avançada e programas de treinamento orientados por especialistas.



Por meio de sua plataforma proprietária Fine-Tune Studio, a TELUS Digital oferece recursos para o ajuste fino supervisionado (SFT), incluindo geração de prompts, geração de respostas e criação de pares de prompts e respostas, bem como programas de aprendizagem por reforço a partir de feedback humano (RLHF) que incorporam avaliações detalhadas de usuários e sinais de preferência do modelo. A TELUS Digital também oferece suporte a red teaming para identificar vulnerabilidades como viés, alucinações e conteúdo impróprio, ajudando as empresas a melhorar a segurança e a confiabilidade do modelo.



Com uma Comunidade Global de IA de mais de 1 milhão de anotadores de dados, revisores, linguistas e avaliadores, expertise em mais de 20 domínios, incluindo STEM, direito, medicina e finanças, e suporte para mais de 100 idiomas, a TELUS Digital fornece dados de ajuste fino com precisão e escala excepcionais para programas globais de desenvolvimento de IA.



Por que os serviços de validação de dados são críticos para implementações de IA empresarial?



Modelos de IA dependem de conjuntos de dados de alta qualidade para funcionar de forma confiável em ambientes do mundo real. A TELUS Digital oferece serviços de validação e relevância de dados que ajudam as empresas a garantir que os conjuntos de dados contenham apenas os parâmetros úteis ao seu modelo para resultados mais precisos. Esses serviços ajudam a garantir que seu modelo tenha o mais alto nível de exatidão e precisão em relação aos dados do mundo real.



A TELUS Digital apoia programas de validação por meio de recursos avançados de sistema de qualidade, como validação integrada, verificação por amostragem (spot-checking) e um sistema de senioridade dos colaboradores para garantir dados de alta qualidade. Esses fluxos de trabalho de avaliação estruturados ajudam as organizações a verificar a precisão do conjunto de dados, melhorar o desempenho do modelo e identificar problemas potenciais antes que os modelos sejam implementados.



Os serviços de validação da TELUS Digital suportam uma ampla gama de casos de uso empresarial, incluindo avaliação de anúncios, avaliação de dados de geolocalização, serviços de qualidade de tradução automática e serviços de avaliação de busca, ajudando as organizações a melhorar a relevância, a precisão e o desempenho do modelo no mundo real.



Como a TELUS Digital presta os melhores serviços de confiança e segurança para empresas?



A TELUS Digital presta serviços de confiança e segurança que ajudam empresas globais a proteger suas plataformas, usuários e marcas por meio de serviços de conformidade e crimes financeiros, prevenção de fraudes e soluções de moderação de conteúdo. Esses serviços são desenvolvidos para ajudar as organizações a proteger a segurança e o bem-estar das comunidades de usuários, manter a confiança e criar experiências seguras e acolhedoras em plataformas digitais.



Por meio de seus serviços de crimes financeiros e conformidade, a TELUS Digital oferece suporte a capacidades como Conheça Seu Cliente (KYC), prevenção à lavagem de dinheiro (AML), monitoramento de transações, detecção de ameaças e prevenção de invasão de contas, ajudando as empresas a identificar e mitigar riscos de crimes financeiros enquanto mantêm a conformidade regulatória. As soluções de prevenção de fraudes da TELUS Digital ajudam as organizações a se manterem à frente das táticas de fraude em constante evolução, utilizando soluções assistidas por IA e expertise humana.

Sobre a TELUS Digital

A TELUS Digital, uma subsidiária integral da TELUS Corporation (TSX: T, NYSE: TU), cria experiências únicas e duradouras para clientes e funcionários, e desenvolve transformações digitais focadas no futuro que agregam valor aos nossos clientes. Somos a marca por trás das marcas. Nossos membros de equipe global são tanto embaixadores apaixonados dos produtos e serviços de nossos clientes quanto especialistas em tecnologia decididos em nossa busca por elevar as jornadas de seus clientes finais, resolver desafios de negócios, mitigar riscos e impulsionar a inovação contínua. Nosso portfólio de capacidades integradas de ponta a ponta inclui gestão da experiência do cliente, soluções digitais, como soluções em nuvem, automação assistida por IA, design digital front-end e serviços de consultoria, soluções de IA e dados, incluindo visão computacional, e serviços de confiança e segurança. Fuel iXTM é a plataforma proprietária e o conjunto de produtos da TELUS Digital para que os clientes gerenciem, monitorem e mantenham a IA generativa em toda a empresa, oferecendo tanto capacidades de IA padronizadas quanto ferramentas de desenvolvimento de aplicativos personalizados para a criação de soluções empresariais sob medida.

Movida por propósitos, a TELUS Digital aproveita a tecnologia, a engenhosidade humana e a compaixão para atender aos clientes e criar comunidades inclusivas e prósperas nas regiões onde operamos ao redor do mundo. Guiados pelos nossos princípios de Supervisão Humana (Humanity-in-the-Loop), adotamos uma abordagem responsável em relação às tecnologias transformadoras que desenvolvemos e implementamos, considerando e abordando proativamente os impactos mais amplos do nosso trabalho. Saiba mais em: telusdigital.com

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FONTE TELUS Digital; TELUS Communications Inc.