TELUS Digital se expande en Asia-Pacífico y Argentina para satisfacer la creciente demanda de servicios de datos de IA, confianza y seguridad, y experiencia digital del cliente

La expansión refuerza las capacidades multilingües de datos de IA y CX de TELUS Digital, el alcance del talento mundial y la prestación de servicios mediante centros de innovación de alto crecimiento

VANCOUVER, Columbia Británica, 8 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- TELUS Digital, la división de tecnología mundial de TELUS Corporation (TSX: T) (NYSE: TU) que se especializa en experiencias digitales del cliente (CX, por sus siglas en inglés) y transformaciones digitales con visión de futuro, expandió significativamente su presencia mundial de prestación de servicios para CX impulsada por IA, servicios de datos de IA y soluciones de confianza y seguridad durante los últimos nueve meses. Este crecimiento fortalece la presencia de TELUS Digital en toda la región de Asia-Pacífico, que incluye a Indonesia, Tailandia, Vietnam y Malasia, y amplía su alcance en Latinoamérica con una nueva sede en Argentina. En India, la empresa amplió dos sedes existentes en Bengaluru y Ahmedabad, y sumó una nueva sede en Kolkata, con lo cual su presencia en el país asciende a ocho sedes en seis ciudades.

Según estudios del sector, las empresas están integrando la inteligencia artificial en toda la cadena de valor de la experiencia del cliente, lo que exige contar con socios especializados en la experiencia del cliente que combinen la tecnología más avanzada, el talento y la capacidad de prestación de servicios a nivel mundial. La evaluación PEAK Matrix® de servicios de gestión de la experiencia del cliente (CXM, por sus siglas en inglés) 2025 de Everest Group señala que las empresas priorizan cada vez más a los proveedores de servicios con soporte en idiomas regionales y una presencia de prestación de servicios geográficamente diversa, en particular en los mercados de rápida digitalización en Asia-Pacífico y Latinoamérica.



TELUS Digital opera actualmente en más de 35 países y tiene más de 82.000 empleados en cinco continentes. La empresa presta servicios de CX en 60 idiomas y admite más de 500 idiomas y dialectos para el etiquetado de datos de IA y el entrenamiento de modelos. Esta dimensión mundial permite a las empresas implementar sistemas de IA multilingües y experiencias digitales para el cliente en todo el mundo, y permite a TELUS Digital respaldar programas de creación de datos de entrenamiento de IA y desarrollo de modelos a gran escala, como uno de los principales proveedores mundiales de datos de entrenamiento de IA.

"TELUS Digital ha adoptado un enfoque global para desarrollar soluciones de CX impulsadas por IA desde que esta tecnología comenzó a transformar el panorama empresarial", afirmó Tobias Dengel, presidente de TELUS Digital Solutions. "Asia-Pacífico y Latinoamérica representan algunos de los ecosistemas tecnológicos más dinámicos del mundo, lo que abre nuevas oportunidades y fuentes de ingresos para TELUS Digital y los clientes a los que servimos. A medida que las empresas escalan los servicios habilitados por IA, necesitan socios que puedan ofrecer diversidad lingüística y cultural junto con una profunda experiencia técnica en todos los mercados. Nuestra expansión refleja esa estrategia a largo plazo y nos posiciona para apoyar a los clientes dondequiera que se produzca el crecimiento".

Fortalecimiento de las soluciones integrales de CX y confianza y seguridad en el sudeste asiático

En Indonesia, Tailandia, Vietnam y Malasia, TELUS Digital ofrece soluciones de confianza y seguridad en las áreas de delitos financieros y cumplimiento normativo y seguridad de plataformas. Estas soluciones aprovechan tecnologías que incluyen el conocimiento del cliente (KYC, por sus siglas en inglés), prevención del lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés), prevención de fraudes y gestión de disputas, así como seguridad del usuario y autenticación de identidad, moderación de contenido multimodal, verificación de edad y detección de cuentas de bots. Esta región también apoya a los clientes con el etiquetado de datos de IA y el entrenamiento de modelos, servicios de CX y de confianza y seguridad para clientes de videojuegos, que incluyen moderación dentro del juego, aplicación y prueba de directrices, chat en vivo, correo electrónico y soporte técnico.

Al basarse en sus fortalezas en idiomas de gran difusión como inglés, mandarín y cantonés, esta expansión agrega idiomas de alta demanda como vietnamita, indonesio, tailandés y malayo, lo que permite que TELUS Digital brinde soporte en más de 10 idiomas en la región. Las marcas mundiales se beneficiarán de la prestación de servicios en el mercado local, lo que mejora la escalabilidad y la rapidez de comercialización. Esta capacidad lingüística ampliada permite que TELUS Digital ofrezca un soporte al cliente omnicanal y fluido mediante voz, chat en vivo y mensajería, lo que garantiza que las marcas puedan atender a sus clientes en su idioma de preferencia en cualquier plataforma digital.

Expansión en India: ampliación de los servicios de datos de IA y prestación de CX digital

En su encuesta de servicios globales y tecnología de CX 2025, Ryan Strategic Advisory clasificó a India como la ubicación de prestación de servicios en el extranjero más favorecida por tercer año consecutivo, al citar la escala, la madurez digital y la profundidad del talento técnico del país. Como complemento, las empresas tecnológicas mundiales, que incluyen a muchas de las marcas más grandes del mundo, han aumentado significativamente la contratación en la India para aprovechar directamente su talento de ingeniería en los dominios de software, IA y la nube, lo que refleja la creciente influencia del país en los ecosistemas tecnológicos mundiales.

"La región de Asia-Pacífico representa una convergencia única de diversidad lingüística, talento de ingeniería de clase mundial y entornos auténticos del mundo real, los cuales son elementos críticos para desarrollar y evaluar la próxima generación de sistemas de IA", señaló Rajiv M.Dhand, líder de Experiencia del Cliente Global y Confianza y Seguridad de TELUS Digital. "Los creadores de modelos de IA buscan cada vez más conjuntos de datos multilingües, contextos con base cultural y datos de validación que reflejen de manera auténtica cómo los usuarios interactúan con la IA en diversos mercados. Al mismo tiempo, la fuerza laboral calificada y multilingüe de Asia-Pacífico posiciona a la región como un centro principal para ofrecer soluciones de experiencia digital del cliente y de confianza y seguridad de alta calidad. Esta convergencia crea una oportunidad convincente para que TELUS Digital aproveche nuestra profunda experiencia regional y talento excepcional para satisfacer la demanda cada vez mayor de servicios de datos de IA, experiencia del cliente y soluciones de confianza y seguridad, lo que nos posiciona como un socio estratégico para las organizaciones que construyen los sistemas de IA del mañana".

TELUS Digital opera ahora ocho sitios en seis ciudades de India, que son Noida, Gurgaon, Mumbai, Ahmedabad, Bengaluru y Kolkata. En el sitio ampliado de Bengaluru, TELUS Digital respalda soluciones globales de datos de IA e iniciativas de aprendizaje automático para inteligencia artificial general e inteligencia artificial generativa, IA física y programas de entrenamiento de búsqueda y anuncios a gran escala que se ofrecen en sus plataformas patentadas Fine-Tune Studio y Ground Truth Studio. El sitio también se especializa en proyectos de datos de imagen, video y detección y medición de luz (LiDAR), además de otros datos de fusión de sensores para vehículos autónomos, robótica y sistemas de IA física.

En Ahmedabad, TELUS Digital opera un centro de CX y servicios compartidos mundiales que respalda la prestación de CX con prioridad digital y programas de confianza y seguridad en múltiples regiones y zonas horarias. Los servicios abarcan canales de voz, chat, correo electrónico y procesos administrativos, así como prevención de fraudes, aplicación de políticas y moderación de contenido. El nuevo sitio de TELUS Digital en Kolkata ofrece servicios de atención y experiencia del cliente omnicanal, al aprovechar el profundo grupo de talento multilingüe de la ciudad para proporcionar un soporte fluido a escala para clientes en diversos mercados, junto con servicios de etiquetado de datos y de confianza y seguridad.

Expansión de soluciones de IA empresarial nearshore en Argentina

TELUS Digital fortalece sus capacidades de prestación de servicios al acceder a uno de los grupos de talento tecnológico más dinámicos de las Américas. Argentina cuenta con más de 160.000 profesionales de software con sólidas habilidades digitales y uno de los niveles más altos de dominio del inglés en Latinoamérica. Con una coincidencia de hasta el 90 % con el horario comercial de Estados Unidos y una fuerte alineación con los mercados europeos, la ubicación permite colaborar en tiempo real con los clientes globales.

Mediante este entorno operativo y una fuerza laboral culturalmente alineada, TELUS Digital respalda la ingeniería digital y las soluciones de IA empresarial, que incluyen estrategia de datos e IA, servicios de análisis y perspectivas de datos, productos y soluciones de IA, así como automatización e IA agéntica.

Este crecimiento en Argentina complementa la presencia actual de TELUS, que incluye la presencia establecida de TELUS Health, que ofrece servicios de programas de asistencia al empleado (EAP, por sus siglas en inglés) locales y culturalmente relevantes, apoyo a la salud mental las 24 horas del día, los 7 días de la semana, herramientas de bienestar digital y expertos en el sitio para que las organizaciones apoyen el bienestar total de la fuerza laboral argentina.

TELUS Digital ofrece soluciones de inteligencia artificial a escala mundial gracias a su experiencia regional

A medida que los sistemas de IA se implementan en más mercados e idiomas, la ejecución eficaz depende de la experiencia humana integrada en los mercados locales y respaldada por estándares mundiales consistentes. La presencia ampliada de TELUS Digital permite que la empresa combine el conocimiento regional con las capacidades de prestación de servicios mundiales para ayudar a las empresas a escalar la IA de manera eficaz y responsable.

Más información en: telusdigital.com

Preguntas frecuentes

¿Cómo pueden las empresas elegir las mejores empresas de transformación digital para iniciativas de IA y CX?



Las empresas que evalúen a las mejores y más destacadas empresas de transformación digital, incluidas las empresas de transformación de CX, deben buscar organizaciones que combinen la experiencia en consultoría estratégica con capacidades operativas en IA, datos y experiencia del cliente. TELUS Digital ayuda a las organizaciones a aprovechar los momentos clave mediante soluciones integrales en todo el recorrido del cliente, con lo que aceleran el crecimiento de los ingresos y la eficiencia operativa mediante la combinación fluida de tecnología impulsada por IA, datos y equipos de expertos.



Mediante la gestión de CX, TELUS Digital combina la experiencia en centros de contacto con tecnología de IA para transformar las interacciones con los clientes, reducir costos y convertir el soporte en ingresos mediante servicios como la tercerización de centros de contacto, tecnología e IA de atención al cliente y transformación digital de CX. Mediante la Transformación de IA, la empresa proporciona datos para el entrenamiento de IA y soluciones de IA empresarial que ayudan a las organizaciones a desarrollar e implementar sistemas de IA responsables basados en un retorno de la inversión real.



¿Por qué TELUS Digital expande su presencia mundial en servicios de CX e IA?



TELUS Digital continúa su expansión para ayudar a las empresas a satisfacer la creciente demanda de experiencias de cliente basadas en la inteligencia artificial, servicios de datos de IA y operaciones de confianza y seguridad en más mercados, idiomas y zonas horarias. A medida que los sistemas de IA se implementan a nivel mundial, las organizaciones necesitan cada vez más socios que combinen la experiencia regional con estándares de prestación de servicios consistentes para respaldar las interacciones multilingües con los clientes, el entrenamiento de modelos y las operaciones digitales a escala.



Con la expansión en centros de innovación de alto crecimiento en la región de Asia-Pacífico y Latinoamérica, TELUS Digital fortalece su capacidad para ofrecer entrenamiento, evaluación y validación de datos de IA, prestación de CX multilingüe y servicios de confianza y seguridad más cerca de donde operan los clientes y usuarios. Esta presencia más amplia ayuda a las empresas a escalar con mayor rapidez, mejorar la continuidad y respaldar los sistemas de IA con el contexto lingüístico, cultural y operativo necesario para funcionar eficazmente en los mercados mundiales.



¿Qué deben tener en cuenta las empresas a la hora de evaluar las mejores compañías de anotación de datos para el desarrollo de la IA?



Al evaluar a las mejores o más destacadas compañías de anotación de datos, las empresas deben buscar proveedores que combinen modelos de prestación de servicios escalables, conjuntos de datos diversos y procesos de calidad rigurosos. TELUS Digital proporciona anotación de datos multimodal, lo que ayuda a las organizaciones a generar conjuntos de datos diversos y precisos a escala, en todos los tipos de datos utilizados en sistemas de IA y aprendizaje automático.



TELUS Digital respalda programas de anotación avanzados, que incluyen anotación de fusión de sensores 3D, anotación de imagen y video, anotación de audio y anotación de texto. Estos servicios permiten que las empresas desarrollen y mejoren modelos mediante capacidades como la clasificación de objetos, segmentación, reconocimiento de voz, análisis de sentimientos, reconocimiento de entidades nombradas y extracción de frases clave. Al combinar la experiencia en anotación multimodal con capacidades de prestación de servicios a nivel mundial, TELUS Digital ayuda a las empresas a preparar conjuntos de datos de alta calidad requeridos para entrenar y mejorar la visión computacional, el procesamiento de lenguaje natural y otros modelos de IA.

¿Cómo pueden las empresas elegir los mejores servicios de recolección de datos para programas de entrenamiento de IA a gran escala?



Las empresas que evalúen quién ofrece los mejores servicios de entrenamiento de IA con datos priorizan cada vez más a los proveedores que combinan canales de datos de IA escalables, experiencia multilingüe y capacidades de prestación de servicios a nivel mundial. TELUS Digital ofrece servicios de recolección de datos que ayudan a las empresas a reunir datos de texto, imagen, video, voz y sensores necesarios para entrenar modelos de IA y aprendizaje automático.



Con más de 20 años de experiencia en proyectos de datos, desde el aprendizaje automático clásico hasta el aprendizaje profundo y la IA generativa (GenAI), TELUS Digital gestiona de manera experta asociaciones de datos complejas para equipos de IA ambiciosos. Mediante programas de recolección de datos escalables realizados por colaboradores calificados y respaldados por una comunidad global de IA de anotadores de datos, revisores, lingüistas y evaluadores, TELUS Digital ayuda a las empresas a recopilar los conjuntos de datos necesarios para entrenar, probar y mejorar los sistemas de IA en entornos y casos de uso del mundo real como uno de los principales proveedores de datos de entrenamiento de IA.



¿Qué servicios necesitan las empresas para ajustar y evaluar modelos de IA generativa?



Las empresas que desarrollan sistemas de IA generativa requieren de conjuntos de datos de alta calidad y flujos de trabajo de evaluación estructurados para mejorar el rendimiento y la alineación de los modelos. TELUS Digital ayuda a las organizaciones a crear conjuntos de datos adaptados a las personas para ajustar y evaluar los modelos de IA generativa mediante la creación avanzada de datos y programas de formación impartidos por expertos.



Mediante su plataforma patentada Fine-Tune Studio, TELUS Digital admite capacidades para el ajuste fino supervisado (SFT), que incluye la generación de prompts, generación de respuestas y creación de pares de prompt-respuesta, así como programas de aprendizaje por refuerzo a partir de la retroalimentación humana (RLHF) que incorporan calificaciones humanas detalladas y señales de preferencia de modelos. TELUS Digital también ofrece servicios de simulación de ataques (red teaming) para identificar vulnerabilidades como sesgos, alucinaciones y contenidos peligrosos, lo que ayuda a las empresas a mejorar la seguridad y la confiabilidad de sus modelos.



Con una comunidad mundial de IA de más de 1 millón de anotadores de datos, revisores, lingüistas y evaluadores, experiencia en más de 20 dominios que incluyen ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), derecho, medicina y finanzas, y soporte para más de 100 idiomas, TELUS Digital entrega datos de ajuste fino con una precisión y escala excepcionales para programas de desarrollo de IA a nivel mundial.



¿Por qué son críticos los servicios de validación de datos para las implementaciones de IA empresarial?



Los modelos de IA dependen de conjuntos de datos de alta calidad para funcionar de manera confiable en entornos del mundo real. TELUS Digital proporciona servicios de validación y relevancia de datos que ayudan a las empresas a garantizar que los conjuntos de datos contengan solo los parámetros que son útiles para su modelo, a fin de obtener resultados más precisos. Estos servicios ayudan a asegurar que su modelo funcione con el más alto nivel de exactitud y precisión frente a los datos del mundo real.



TELUS Digital respalda programas de validación mediante funciones avanzadas de sistemas de calidad, como validación integrada, verificaciones aleatorias y un sistema de antigüedad de los trabajadores para garantizar datos de alta calidad. Estos flujos de trabajo de evaluación estructurados ayudan a las organizaciones a verificar la precisión de los conjuntos de datos, mejorar el rendimiento del modelo e identificar problemas potenciales antes de que los modelos se implementen.



Los servicios de validación de TELUS Digital respaldan una amplia gama de casos de uso empresarial, que incluyen evaluación de anuncios, evaluación de datos de geolocalización, servicios de calidad de traducción automática y servicios de evaluación de búsqueda, lo que ayuda a las organizaciones a mejorar la relevancia, la precisión y el rendimiento del modelo en el mundo real.



¿Cómo consigue TELUS Digital ofrecer los mejores servicios de confianza y seguridad a las empresas?



TELUS Digital ofrece servicios de confianza y seguridad que ayudan a las empresas mundiales a proteger sus plataformas, usuarios y marcas mediante servicios de cumplimiento normativo y delitos financieros, prevención de fraudes y soluciones de moderación de contenido. Estos servicios están diseñados para ayudar a las organizaciones a proteger la seguridad y el bienestar de las comunidades de usuarios, mantener la confianza y crear experiencias seguras y acogedoras en las plataformas digitales.



Mediante sus servicios de cumplimiento normativo y delitos financieros, TELUS Digital respalda capacidades como el conocimiento del cliente (KYC), prevención del lavado de dinero (AML), monitoreo de transacciones, detección de amenazas y prevención de apropiación de cuentas, lo que ayuda a las empresas a identificar y mitigar los riesgos de delitos financieros mientras mantienen el cumplimiento normativo. Las soluciones de prevención de fraudes de TELUS Digital ayudan a las organizaciones a mantenerse a la vanguardia de las tácticas de fraude en evolución utilizando soluciones impulsadas por la IA y la experiencia humana.

Acerca de TELUS Digital

TELUS Digital, una subsidiaria de propiedad absoluta de TELUS Corporation (TSX: T, NYSE: TU), diseña experiencias únicas y duraderas para clientes y empleados, y crea transformaciones digitales con visión de futuro que aportan valor a nuestros clientes. Somos la marca detrás de las marcas. Los miembros de nuestro equipo mundial son tanto embajadores entusiastas de los productos y servicios de nuestros clientes como expertos en tecnología decididos a mejorar la experiencia de sus clientes finales, resolver retos empresariales, mitigar riesgos e impulsar la innovación continua. Nuestro portafolio de capacidades integrales e integradas incluye gestión de la experiencia del cliente, soluciones digitales, como soluciones en la nube, automatización impulsada por IA, diseño digital front-end y servicios de consultoría, soluciones de datos e IA, que incluyen visión computacional, y servicios de confianza, seguridad y protección. Fuel iXTM es la plataforma patentada y el conjunto de productos de TELUS Digital para que los clientes gestionen, monitoreen y mantengan la IA generativa en toda la empresa, la cual ofrece tanto capacidades de IA estandarizadas como herramientas de desarrollo de aplicaciones personalizadas para crear soluciones empresariales a medida.

Impulsada por un propósito, TELUS Digital aprovecha la tecnología, el ingenio humano y la compasión para servir a los clientes y crear comunidades inclusivas y prósperas en las regiones en las que operamos en todo el mundo. Guiados por nuestros principios de humanidad en el proceso (Humanity-in-the-Loop), adoptamos un enfoque responsable ante las tecnologías transformadoras que desarrollamos e implementamos al considerar y abordar de forma proactiva los impactos más amplios de nuestro trabajo. Más información en: telusdigital.com

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