TELUS Digital、AIデータサービス、トラスト＆セーフティ、デジタルカスタマーエクスペリエンスの需要拡大に対応するためアジア太平洋地域およびアルゼンチンで事業を拡大

TELUS Digitalの多言語AIデータおよびCX機能、グローバル人材基盤、高成長イノベーションハブにおける提供体制を強化

ブリティッシュコロンビア州バンクーバー, 2026年5月7日 /PRNewswire/ -- TELUS Digitalは、TELUS Corporation（TSX：T）（NYSE：TU）傘下のグローバルテクノロジー部門であり、デジタルカスタマーエクスペリエンス（CX）と未来志向のデジタルトランスフォーメーションを専門としており、過去9か月間で、AI活用型CX、AIデータサービス、トラスト＆セーフティソリューションのグローバル提供拠点を大幅に拡大しました。この成長により、TELUS Digitalはインドネシア、タイ、ベトナム、マレーシアを含むアジア太平洋地域でのプレゼンスを強化し、アルゼンチンの新拠点により中南米での展開を拡大します。インドでは、ベンガルールとアーメダバードの既存2拠点を拡張し、コルカタに新拠点を追加したことで、同国での拠点数は6都市8拠点となりました。

業界調査によると、企業はカスタマーエクスペリエンスのバリューチェーン全体にAIを組み込んでおり、最新技術、人材、グローバルな提供能力を兼ね備えたCXパートナーを必要としています。Everest Groupの2025年Customer Experience Management（CXM）Services PEAK Matrix® Assessmentでは、特にデジタル化が急速に進むアジア太平洋地域や中南米の市場において、企業が地域言語サポートと地理的に多様な提供拠点を備えたサービスプロバイダーを重視する傾向が強まっていると指摘しています。



TELUS Digitalは現在、35か国以上で事業を展開し、5大陸で82,000人以上のチームメンバーを擁しています。同社は60言語でCXサービスを提供し、AIデータラベリングとモデルトレーニング向けに500以上の言語および方言をサポートしています。このグローバル規模の体制により、企業は多言語AIシステムとデジタルCXを世界中で展開できるようになり、TELUS Digitalは世界有数のAIトレーニングデータプロバイダーとして、大規模なAIトレーニングデータ作成およびモデル開発プログラムを支援できます。

TELUS Digital Solutions社長のTobias Dengelは、次のように述べています。「TELUS Digitalは、この技術が企業環境を再形成し始めて以来、AI活用型CXソリューションの構築にグローバルなアプローチで取り組んできました。アジア太平洋地域と中南米は、世界で最もダイナミックなテクノロジーエコシステムの一部であり、TELUS Digitalと当社が支援するクライアントに新たな機会と収益源をもたらしています。企業がAI対応サービスを拡大する中、市場を横断する深い技術的専門知識とともに、言語的・文化的多様性を提供できるパートナーが必要とされています。当社の事業拡大はこの長期戦略を反映したものであり、成長が生まれる場所を問わずクライアントを支援できる体制を整えるものです。」

東南アジア全域でエンド・ツー・エンドのCXとトラスト＆セーフティ・ソリューションを強化

インドネシア、タイ、ベトナム、マレーシアにおいて、TELUS Digitalは金融犯罪・コンプライアンスおよびプラットフォームセーフティの分野でトラスト＆セーフティソリューションを提供しています。これらのソリューションは、本人確認（KYC）、マネーロンダリング対策（AML）、不正防止、異議申し立て管理に加え、ユーザーセーフティとID認証、マルチモーダルコンテンツモデレーション、年齢確認、ボットアカウント検出などの技術を活用しています。同地域では、AIデータラベリングとモデルトレーニング、CX、ゲーム業界のクライアント向けのトラスト＆セーフティサービスも支援しており、ゲーム内モデレーション、ガイドライン適用とテスト、ライブチャット、電子メール、テクニカルサポートなどを提供しています。

英語、中国語（標準語）、広東語など広く話されている言語での強みを基盤に、今回の拡大ではベトナム語、インドネシア語、タイ語、マレー語など需要の高い言語を追加し、TELUS Digitalは同地域で10言語以上のサポートを提供できるようになります。グローバルブランドは、拡張性と市場投入までのスピードを高める現地市場に即した提供体制によって恩恵を受けます。この言語対応能力の拡大により、TELUS Digitalは音声、ライブチャット、メッセージングにわたるシームレスなオムニチャネルカスタマーサポートを提供できるようになり、ブランドはあらゆるデジタルプラットフォーム上で、顧客が希望する言語で顧客に対応できます。

インドでの事業拡大：AIデータサービスとデジタルCX提供体制の拡大

Ryan Strategic Advisoryは、2025年CX Technology and Global Services Surveyにおいて、インドの規模、デジタル成熟度、技術人材の厚みを理由に、同国を3年連続で最も好まれるオフショア提供拠点に選出しました。これを補完するように、世界最大級のブランドを多数含むグローバルテクノロジー企業は、ソフトウェア、AI、クラウドの各領域における同国のエンジニアリング人材を直接活用するため、インドでの採用を大幅に増やしており、グローバルテクノロジーエコシステムにおける同国の影響力の高まりを反映しています。

TELUS DigitalのGlobal Customer Experience and Trust & SafetyリーダーであるRajiv M. Dhandは、次のように述べています。「アジア太平洋地域は、言語的多様性、世界トップクラスのエンジニアリング人材、実社会に即した環境が独自に融合した地域であり、これらはいずれも次世代AIシステムの開発と評価に不可欠な要素です。AIモデルの開発者は、多言語データセット、文化に根ざした文脈、多様な市場でユーザーがAIとどのようにやり取りするかを忠実に反映した検証データをますます求めています。同時に、アジア太平洋地域の熟練した多言語人材は、同地域を高品質なデジタルカスタマーエクスペリエンスおよびトラスト＆セーフティソリューションを提供する主要ハブとして位置づけています。この融合により、TELUS Digitalは、地域に関する深い専門知識と優れた人材を活用して、AIデータサービス、カスタマーエクスペリエンス、トラスト＆セーフティソリューションに対する急速に高まる需要に対応し、未来のAIシステムを構築する組織の戦略的パートナーとしての地位を確立する大きな機会を得ています。」

TELUS Digitalは現在、インドのノイダ、グルガオン、ムンバイ、アーメダバード、ベンガルール、コルカタの6都市に8拠点を展開しています。ベンガルールの拡張拠点では、TELUS Digitalは、独自の Fine-Tune Studioおよび Ground Truth Studioプラットフォームを通じて提供される、AGIおよびGenAI、Physical AI、大規模なSearch & Adsトレーニングプログラム向けのグローバル AIデータソリューションと機械学習イニシアチブを支援しています。同拠点はまた、自動運転車、ロボティクス、Physical AIシステム向けの画像、動画、LiDAR、その他のセンサーフュージョンデータプロジェクトを専門としています。

アーメダバードでは、TELUS DigitalがグローバルシェアードサービスおよびCXハブを運営し、複数の地域とタイムゾーンにわたり、デジタルファーストのCX提供とトラスト＆セーフティプログラムを支援しています。サービスは、音声、チャット、電子メール、バックオフィスの各チャネルに加え、不正防止、ポリシー適用、コンテンツモデレーションに及びます。TELUS Digitalのコルカタ新拠点は、オムニチャネルのカスタマーエクスペリエンスおよびケアサービスを提供し、同市の豊富な多言語人材プールを活用して、多様な市場のクライアントにシームレスなサポートを大規模に提供するとともに、データラベリングとトラスト＆セーフティサービスも提供します。

アルゼンチンでニアショア型エンタープライズAIソリューションを拡大

TELUS Digitalは、米州で最もダイナミックなテクノロジー人材プールの一つを活用することで、提供能力を強化しています。アルゼンチンには、強力なデジタルスキルを持ち、中南米でも特に高い英語力を備えたソフトウェア専門家が16万人以上います。米国の営業時間と最大90%重なり、欧州市場とも連携しやすいこの拠点により、グローバルクライアントとのリアルタイムの協業が可能になります。

TELUS Digitalは、この事業環境と文化的に親和性の高い人材を活用し、データ＆AI戦略、データインサイトおよび分析サービス、AI製品＆ソリューション、エージェント型AI＆オートメーションなど、デジタルエンジニアリングとエンタープライズAIソリューションを支援しています。

今回のアルゼンチンでの事業拡大は、TELUS Healthがアルゼンチンの従業員の総合的なウェルビーイングを支援するため、現地に即し、文化的に関連性のある従業員支援プログラム（EAP）サービス、24時間365日のメンタルヘルスサポート、デジタルウェルビーイングツール、オンサイト専門家を組織に提供してきた既存のTELUSの事業基盤を補完するものです。

TELUS Digital、地域の専門性を通じてグローバル規模でAIを提供

AIシステムがより多くの市場と言語に展開される中、効果的な実行には、現地市場に根ざし、一貫したグローバル基準に支えられた人間の専門知識が不可欠です。TELUS Digitalは、拡大した事業基盤により、地域の知見とグローバルな提供能力を組み合わせ、企業がAIを効果的かつ責任ある形で拡張できるよう支援します。

詳しくはtelusdigital.comをご覧ください。

よくある質問

TELUS Digitalについて

TELUS Digitalは、TELUS Corporation（TSX：T、NYSE：TU）の完全子会社であり、顧客と従業員のために独自性があり長く続く体験を創出し、クライアントに価値をもたらす未来志向のデジタルトランスフォーメーションを実現しています。私たちは、ブランドを支えるブランドです。当社のグローバルチームメンバーは、クライアントの製品やサービスに情熱を持って取り組むアンバサダーであると同時に、クライアントのエンドカスタマージャーニーを向上させ、ビジネス課題を解決し、リスクを軽減し、継続的なイノベーションを推進することを断固として追求するテクノロジー専門家でもあります。エンドツーエンドで統合された当社の機能ポートフォリオには、カスタマーエクスペリエンスマネジメント、クラウドソリューション、AI活用型オートメーション、フロントエンドデジタルデザイン、コンサルティングサービスなどのデジタルソリューション、コンピュータビジョンを含むAI＆データソリューション、トラスト、セーフティ、セキュリティサービスが含まれます。Fuel iXTMは、TELUS Digital独自のプラットフォームおよび製品群であり、クライアントが企業全体で生成AIを管理、監視、維持するためのもので、標準化されたAI機能と、企業に合わせたソリューションを構築するためのカスタムアプリケーション開発ツールの両方を提供します。

目的意識を原動力に、 TELUS Digitalはテクノロジー、人間の創意工夫、思いやりを活用して顧客にサービスを提供し、世界各地の事業地域で包括的で活力あるコミュニティを創出しています。当社は、Humanity-in-the-Loopの原則に導かれ、当社の取り組みがもたらすより広範な影響を積極的に考慮し、対処することで、開発・展開する変革的テクノロジーに責任あるアプローチを取っています。詳細情報：telusdigital.com

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SOURCE TELUS Digital; TELUS Communications Inc.