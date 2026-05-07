TELUS Digital Berekspansi di Asia Pasifik dan Argentina Untuk Mendukung Peningkatan Permintaan Layanan Data AI, Kepercayaan & Keamanan, dan Pengalaman Pelanggan Digital

Ekspansi ini memperkuat kemampuan TELUS Digital dalam hal layanan data AI multi bahasa dan Pengalaman Pelanggan (CX), memperluas jangkauan tenaga ahli, dan meningkatkan kemampuan operasional di pusat-pusat inovasi yang tinggi pertumbuhannya

VANCOUVER, BC, 7 Mei 2026 /PRNewswire/ -- TELUS Digital adalah divisi teknologi global di TELUS Corporation (TSX: T) (NYSE: TU) dengan spesialisasi CX digital dan transformasi digital yang berfokus pada masa depan. TELUS Digital jauh lebih memperluas jejak operasional globalnya untuk CX berbasis AI, layanan data AI, dan solusi kepercayaan maupun keamanan selama sembilan bulan terakhir. Pertumbuhan ini memperkuat kehadiran TELUS Digital di Asia Pasifik, termasuk Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Malaysia, dan memperluas jangkauannya di Amerika Latin dengan membuka lokasi baru di Argentina. Di India, perusahaan ini telah memperluas dua lokasi lama di Bengaluru dan Ahmedabad, dan membuka lokasi baru di Kolkata sehingga menjadi delapan lokasi di enam kota di negara tersebut.

Menurut penelitian industri, berbagai perusahaan menerapkan AI di seluruh rantai nilai CX sehingga membutukan mitra pengalaman pelanggan yang memadukan teknologi terkini, tenaga ahli, dan kemampuan penyediaan global. Menurut Customer Experience Management (CXM) Services PEAK Matrix® Assessment 2025 dari Everest Group, banyak perusahaan semakin memprioritaskan penyedia layanan yang memiliki dukungan bahasa regional dan jejak penyediaan di banyak wilayah, terutama di pasar digital yang berkembang pesat di Asia Pasifik dan Amerika Latin.



TELUS Digital beroperasi di lebih dari 35 negara dengan lebih dari 82.000 anggota tim di lima benua. Perusahaan ini menyediakan layanan CX dalam 60 bahasa dan mendukung lebih dari 500 bahasa maupun dialek untuk pelabelan data dan pelatihan model AI. Dengan skala global ini, berbagai perusahaan dapat menerapkan sistem AI multi bahasa dan CX digital di seluruh dunia. TELUS Digital juga dapat mendukung pembuatan data pelatihan AI berskala besar dan program pengembangan model AI sebagai salah satu penyedia data pelatihan AI global yang terkemuka.

"TELUS Digital menggunakan pendekatan global untuk menciptakan solusi CX berbasis AI sejak teknologi ini mulai mengubah lanskap perusahaan," kata Tobias Dengel, Presiden TELUS Digital Solutions. "Asia Pasifik dan Amerika Latin mewakili beberapa ekosistem teknologi paling dinamis di dunia, yang membuka peluang dan aliran pendapatan baru bagi TELUS Digital dan klien kami. Di saat perusahaan meningkatkan layanan berkemampuan AI, mereka membutuhkan mitra yang dapat menyediakan keragaman bahasa dan budaya serta keahlian teknik yang mendalam di berbagai pasar. Ekspansi kami mencerminkan strategi jangka panjang tersebut dan memperkuat posisi kami untuk mendukung klien di mana pun pertumbuhan terjadi."

Memperkuat solusi CX dan solusi Kepercayaan & Keamanan secara menyeluruh di Asia Tenggara

Di Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Malaysia, TELUS Digital memberikan solusi kepercayaan dan keamanan dalam hal pencegahan kejahatan keuangan & kepatuhan dan keamanan platform. Solusi ini memanfaatkan teknologi yang mencakup Know Your Customer (KYC), anti pencucian uang (AML), pencegahan penipuan dan manajemen sengketa, keamanan pengguna dan otentikasi ID, moderasi konten multimoda, verifikasi usia, dan deteksi akun bot. Asia Tenggara juga mendukung klien dengan pelabelan data AI dan pelatihan model AI, layanan CX, layanan Kepercayaan & Keamanan untuk klien game, termasuk moderasi dalam game, penegakan pedoman dan pengujian, obrolan langsung, email, dan dukungan teknis.

Dengan memanfaatkan keunggulan bahasa yang banyak digunakan seperti Bahasa Inggris, Mandarin, dan Kanton, ekspansi ini menambahkan bahasa lain yang banyak diminati seperti Bahasa Vietnam, Indonesia, Thailand, dan Melayu. Dengan demikian, TELUS Digital dapat memberikan dukungan dalam lebih dari 10 bahasa di Asia Tenggara. Merek global akan memperoleh manfaat dari penyediaan layanan di pasar lokal yang mendukung peningkatan dan kecepatan pemasaran. Kemampuan mendukung lebih banyak bahasa memungkinkan TELUS Digital menyediakan bantuan pelanggan di berbagai saluran komunikasi dengan lancar melalui fitur suara, obrolan langsung, dan pengiriman pesan agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat melayani pelanggan dalam bahasa pilihan pelanggan mereka di semua platform digital.

Ekspansi di India: Meningkatkan layanan data AI dan penyediaan CX digital

Dalam CX Technology and Global Services Survey 2025, Ryan Strategic Advisory menyebut India sebagai lokasi penyediaan layanan lepas pantai yang paling disukai selama tiga tahun berturut-turut karena skala, kematangan digital, dan banyaknya ahli teknik di negara tersebut. Selain itu, berbagai perusahaan teknologi global, termasuk banyak merek terbesar di dunia, semakin banyak melakukanperekrutan di India agar secara langsung memanfaatkan tenaga ahli teknik di bidang perangkat lunak, AI, dan komputasi awan. Hal ini menunjukkan pengaruh India yang kian kuat dalam ekosistem teknologi global.

"Kawasan Asia Pasifik merupakan perpaduan unik antara keragaman bahasa, tenaga ahli teknik kelas dunia, dan lingkungan dunia nyata yang otentik. Semua ini adalah bahan yang penting untuk mengembangkan dan mengevaluasi sistem AI generasi berikutnya," kata Rajiv M. Dhand, Pemimpin Global Customer Experience dan Trust & Safety di TELUS Digital. "Pembuat model AI semakin mencari kumpulan data multi bahasa, konteks yang berakar pada budaya, dan data validasi yang secara otentik mencerminkan cara pengguna berinteraksi dengan AI di berbagai pasar. Di saat yang sama, tenaga kerja di Asia Pasifik yang ahli dan menggunakan beragam bahasa menjadikan kawasan ini pusat utama untuk menghadirkan pengalaman Customer Experience bermutu tinggi dan solusi kepercayaan & keamanan. Perpaduan ini menciptakan peluang yang menarik bagi TELUS Digital untuk memanfaatkan keahlian regional yang mendalam dan tenaga ahli yang luar biasa untuk memenuhi permintaan yang berkembang pesat terhadap layanan data AI, dan pengalaman pelanggan, serta solusi kepercayaan dan keamanan, sehingga menjadikan kami mitra yang strategis bagi perusahaan yang membangun sistem AI masa depan."

TELUS Digital mengoperasikan delapan lokasi di enam kota di India, yaitu Noida, Gurgaon, Mumbai, Ahmedabad, Bengaluru, dan Kolkata. Di lokasi Bengaluru yang diperluas, TELUS Digital mendukung solusi data AI global dan inisiatif machine learning untuk AGI dan GenAI, Physical AI, dan program pelatihan Search & Ads berskala besar yang disampaikan melalui platform Fine-Tune Studio dan Ground Truth Studio miliknya. Spesialisasi lokasi ini adalah proyek data gambar, video, dan LiDAR, serta data sensor fusi untuk kendaraan otonom, sistem robotika, dan sistem AI fisik.

Di Ahmedabad, TELUS Digital mengoperasikan layanan bersama dan pusat CX global yang mendukung penyediaan CX digital dan program kepercayaan & keamanan di berbagai wilayah dan zona waktu. Layanannya mencakup saluran suara, obrolan, email, back-office, pencegahan penipuan, penegakan kebijakan, dan moderasi konten. Lokasi baru TELUS Digital di Kolkata menghadirkan pengalaman pelanggan dan layanan dukungan pelanggan di berbagai saluran dengan menggunakan banyak kelompok tenaga ahli yang menguasai berbagai bahasa untuk memberikan bantuan tanpa kendala dalam skala besar bagi klien di beragam pasar, bersama pelabelan data dan layanan kepercayaan & keamanan.

Memperluas solusi AI perusahaan dekat pantai di Argentina

TELUS Digital memperkuat kemampuan penyediaan dengan memanfaatkan salah satu kumpulan tenaga ahli teknologi yang paling dinamis di Amerika. Argentina adalah pusat bagi lebih dari 160.000 profesional perangkat lunak dengan keahlian digital yang kuat, dan termasuk salah satu negara dengan tingkat kemahiran bahasa Inggris tertinggi di Amerika Latin. Karena jam kerja yang sama hingga 90 persen dengan A.S. dan pasar Eropa, lokasi ini memungkinkan kerja sama di waktu nyata untuk klien global.

Dengan memanfaatkan lingkungan operasional dan tenaga kerja yang budayanya selaras, TELUS Digital mendukung solusi rekayasa digital dan solusi AI perusahaan, termasuk strategi data & AI, wawasan data dan layanan analitik, produk & solusi AI, dan AI agen & otomatisasi.

Pertumbuhan di Argentina melengkapi jejak operasional TELUS yang ada, termasuk kehadiran TELUS Health yang kuat dalam menyediakan layanan Program Bantuan Karyawan (EAP) lokal yang sesuai dengan budaya, dukungan kesehatan mental selama 24 jam 7 hari, sarana kesejahteraan digital, dan ahli di lokasi untuk berbagai perusahaan guna mendukung kesejahteraan tenaga kerja di Argentina sepenuhnya.

TELUS Digital menyediakan AI di seluruh dunia melalui keahlian regional

Karena sistem AI digunakan di lebih banyak pasar dan bahasa, pelaksanaan yang efektif bergantung pada keahlian manusia yang tertanam di pasar lokal dan didukung oleh standar global yang konsisten. Jejak TELUS Digital yang lebih luas memungkinkan perusahaan ini memadukan pengetahuan regional dengan kemampuan penyediaan global untuk membantu berbagai perusahaan meningkatkan AI secara efektif dan bertanggung jawab.

