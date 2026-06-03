Terapia de edição de bases de alta precisão demonstra eficácia duradoura sem VOCs e perfil de segurança favorável na doença falciforme

A CorrectSequence Therapeutics divulga dados positivos do acompanhamento de 15 meses para o CS-206

XANGAI, 3 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A CorrectSequence Therapeutics Co., Ltd. (Correctseq), uma empresa de biotecnologia em estágio clínico pioneira na tecnologia de transformer Base Editing (tBE) para doenças graves, anunciou que o primeiro paciente com doença falciforme (SCD) sendo tratado na China com sua terapia de edição de bases de alta precisão CS-206 não sofreu crises vaso-oclusivas (VOCs) por mais de 15 meses após o enxerto. A partir de 60 dias após a última transfusão de glóbulos vermelhos, o paciente permaneceu sem VOCs e anemia por 13 meses consecutivos, atingindo o desfecho primário de eficácia. Os dados de acompanhamento demonstraram segurança e eficácia favoráveis do CS-206.

A paciente, uma mulher de 21 anos da Nigéria, apresentou VOCs graves recorrentes antes do tratamento com CS-206. Após receber o tratamento com CS-206 em fevereiro de 2025, a paciente alcançou uma reconstituição hematopoiética rápida e eficaz, com enxerto de neutrófilos observado no 13º dia e contagem de plaquetas superior a 50×10^9/L no 21º dia após o tratamento. No prazo de um mês após o tratamento, os níveis de hemoglobina fetal (HbF) aumentaram de forma significativa e contínua, enquanto os níveis de hemoglobina falciforme (HbS) diminuíram substancialmente e de forma persistente. Começando no Mês 3 após o tratamento, a razão de HbF para HbS estabilizou em aproximadamente 6:4 e permaneceu estável depois disso. Nenhum evento adverso relacionado ao produto foi observado até o momento.

O CS-206 é uma terapia proprietária de edição de bases desenvolvida independentemente pela Correctseq para o tratamento da SCD. A terapia utiliza o transformer Base Editor (tBE) de alta precisão, uma tecnologia original de edição de genes desenvolvida pelos cofundadores científicos da Correctseq (Wang et al., Nature Cell Biology, 2021), para editar com precisão a região promotora de HBG1/2 em células-tronco hematopoiéticas autólogas coletadas de pacientes. A edição imita mutações benéficas de ocorrência natural encontradas em indivíduos saudáveis, reativando assim a expressão de γ-globina e aumentando rapidamente os níveis de hemoglobina fetal.

Esta terapia efetivamente suprime a falcização dos glóbulos vermelhos e reduz significativamente as crises vaso-oclusivas e a hemólise. Em comparação com as terapias de edição de genes baseadas em CRISPR para SCD, o CS-206 oferece a vantagem tecnológica da correção precisa de base única sem introduzir quebras de fita dupla de DNA, evitando assim riscos como grandes deleções genômicas, anormalidades cromossômicas e mutações fora do alvo. É uma abordagem terapêutica mais segura e eficiente. Além disso, a terapia permite uma rápida recuperação hematopoiética e uma elevação substancial dos níveis de hemoglobina fetal, reduzindo a proporção de hemoglobina falciforme e prevenindo de forma mais eficaz e duradoura a falcização dos glóbulos vermelhos.

A SCD é um distúrbio hereditário da hemoglobina causado por mutações no gene da β-globina. Os pacientes podem apresentar anemia crônica, crises de dor recorrentes, infecções e danos progressivos aos órgãos, com casos graves se tornando fatais. Aproximadamente 3,5% da população global é portadora do gene da mutação falciforme e cerca de 300.000 bebês nascem com a doença a cada ano, com prevalência particularmente alta na África, no Mediterrâneo, no Oriente Médio e no Sul da Ásia. A DF e a β-talassemia são classificadas como hemoglobinopatias, entre as doenças hereditárias monogênicas mais comuns do mundo. Aproximadamente 7% da população global possui genes anormais da hemoglobina, com uma estimativa de 400.000 nascimentos afetados anualmente em todo o mundo.

Com base na mesma plataforma de tecnologia tBE e via terapêutica, o CS-101 desenvolvido pela Correctseq para β-talassemia curou com sucesso mais de dez pacientes com β-talassemia da China (Lai et al., Nature, 2026), Laos, Malásia, Paquistão em ensaios clínicos. No final de maio de 2026, todos os pacientes tratados com CS-101 permaneceram independentes de transfusão por mais de 15 meses, com a duração mais longa superior a 30 meses.

O recrutamento global para o estudo iniciado pelo investigador (IIT) de CS-206 para SCD está atualmente em andamento. A Correctseq está acelerando o desenvolvimento clínico e a comercialização do CS-101 e do CS-206, com o objetivo de fornecer aos pacientes com hemoglobinopatia em todo o mundo opções de tratamento mais seguras, eficazes e acessíveis.

Sobre a CorrectSequence Therapeutics A

CorrectSequence Therapeutics (Correctseq) é uma empresa de biotecnologia em estágio clínico que emprega seu transformer Base Editor (tBE) proprietário para ser pioneira em terapias de edição de genes de última geração. A empresa desenvolveu vários sistemas de edição de bases de última geração que oferecem precisão excepcional, minimizam os efeitos fora do alvo e aumentam a eficiência de edição ex vivo e in vivo. Seu pipeline robusto abrange distúrbios genéticos, doenças metabólicas e condições cardiovasculares, com vários programas já avançando em direção ao desenvolvimento clínico.

Para obter mais informações, acesse www.correctsequence.com.

Agradecimentos: The First Affiliated Hospital of Guangxi Medical University, ShanghaiTech University, Shanghai Clinical Research and Trial Center.

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FONTE CorrectSequence Therapeutics