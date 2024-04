Texas Cardiac Arrhythmia Institute do St. David's Medical Center é o primeiro nos EUA a usar sistema de ablação por campo pulsado aprovado pela FDA

AUSTIN, Texas, 10 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Os eletrofisiologistas do Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) do St. David's Medical Center se tornaram os primeiros no país a usar um novo sistema de ablação por campo pulsado (PFA) para tratar pacientes com fibrilação atrial paroxística e persistente, uma arritmia cardíaca que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, após receber aprovação da Food and Drug Administration dos EUA.

O primeiro procedimento foi realizado por Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., eletrofisiologista cardíaco e diretor médico executivo do TCAI, e Amin Al-Ahmad, M.D., eletrofisiologista cardíaco clínico. Dr. Natale e Dr. Al-Ahmad foram dois dos 67 operadores globais que participaram do estudo que levou à aprovação da FDA.

O novo sistema PFA fornece pulsos elétricos de alta energia e curta duração ao tecido cardíaco para destruir as células que causam ritmos cardíacos irregulares, sem usar excesso de calor ou frio. Os sistemas de ablação anteriores aprovados pela FDA usavam calor ou frio para destruir células, o que poderia danificar o tecido circundante.

"Este marco histórico representa o maior avanço no campo da eletrofisiologia em décadas, pois permitirá que os pacientes sejam tratados de forma mais segura e eficaz, restaurando, em última análise, a sua qualidade de vida", disse o Dr. Natale. "Nossa equipe está honrada por ter desempenhado um papel piloto nesta nova era de inovação global para arritmia cardíaca."

O TCAI também conduziu o primeiro caso de um segundo sistema PFA comercialmente aprovado que utiliza um cateter de ablação que muda de formato para se adaptar à anatomia de cada paciente. Esse procedimento foi realizado por Joseph Gallinghouse, M.D., F.H.R.S., eletrofisiologista cardíaco clínico.

O TCAI é um Centro de Eletrofisiologia de última geração que inclui seis laboratórios equipados com tecnologia avançada, onde um grupo de renomados eletrofisiologistas cardíacos realiza um grande volume dos mais complexos procedimentos de eletrofisiologia.

Contato de mídia: ECPR Texas

Matt Grilli

[email protected]

(630) 800-9533

FONTE The Texas Cardiac Arrhythmia Institute at St. David's Medical Center